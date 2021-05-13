غوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة لولاية ثانية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً قراراً بتعيين أنطونيو غوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة لفترة ثانية.



وأكدت المنظمة الدولية اليوم الجمعة (18 حزيران/يونيو 2021) في نيويورك تولي الدبلوماسي البرتغالي (72 عاماً) المنصب لخمس سنوات أخرى. وتبدأ الولاية الجديدة للأمين العام في الأول من كانون الثاني/يناير 2022.

وكان مجلس الأمن الدولي أعرب عن دعمه أوائل الشهر الجاري لسعي غوتيريش لولاية ثانية في منصب الأمين العام. وتولى غوتيريش المنصب بعد الكوري الجنوبي بان كي-مون في كانون الثاني/يناير 2017 قبل أسابيع قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شكك في قيمة وجود الأمم المتحدة.

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في تمويل الأمم المتحدة والمسؤولة وحدها عن 22 بالمئة من الميزانية الاعتيادية ونحو ربع ميزانية حفظ السلام. وبدأ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالفعل في إعادة ما خفضه ترامب من تمويل لبعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وسعى عدد محدود لمنافسة غوتيريش على المنصب لكنه كان المرشح الوحيد رسمياً. ولا يعتبر أي شخص مرشحاً حتى ترشحه دولة عضو. وسارعت البرتغال بترشيح غوتيريش لولاية ثانية.



م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، رويترز)