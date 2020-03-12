 غوتيريش: أخرسوا البنادق والمدافع وركزوا على محاربة كورونا! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2020

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غوتيريش: أخرسوا البنادق والمدافع وركزوا على محاربة كورونا!

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للنزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم والتركيز على محاربة فيروس كورونا "الذي يعصف بعالمنا"، مشيراً إلى أن المتضررين من الحروب والفيروس هم الناس الأكثر ضعفاً.

43. UN-Menschenrechtsrat | Antonio Guterres (picture-alliance/KEYSTONE/S. Di Nolfi)

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين (23 آذار/مارس 2020) دعوة الى "وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم" بهدف حماية "من يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب (فيروس كورونا المستجد) كوفيد-19".

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وقال غوتيريش في كلمة مقتضبة في مقر الأمم المتحدة إن "من يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات (في العالم) هم الأكثر ضعفاً - النساء والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهمشون والمشردون. وهم يواجهون أيضاً خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19".

وسجلت أول إصابة بكوفيد-19 في سوريا التي تشهد حرباً منذ 9 سنوات وحالات أخرى في جمهورية الكونغو الديموقراطية أو أفغانستان. ويتوقع خبراء ودبلوماسيون أن تكون للفيروس عواقب مدمرة في الدول التي تشهد نزاعات والتي غالباً ما تكون فقيرة وأنظمتها الصحية ضعيفة.

وقال غوتيريش: "لقد حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معاً على المعركة الحقيقية في حياتنا"، وأضاف: "وأقول للأطراف المتحاربة: اتركوا الأعمال العدائية وأخرسوا البنادق وأخمدوا المدافع وأوقفوا الغارات الجوية".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا الأمر "حاسم الأهمية من أجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة"، وتابع: "ضعوا حداً لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان. الآن".

وبعد النداء الذي وجهه غوتيريش الأسبوع الماضي للتضامن مع الدول الفقيرة والضعيفة تفادياً لـ"ملايين" الضحايا، تعتزم الأمم المتحدة أن تنشر الأربعاء خطة إنسانية عالمية لمواجهة الوباء مع إنشاء صندوق مخصص لمكافحته دولياً.

وتوجد أكثر من 350 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 15 ألف حالة وفاة.

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ – أ ف ب)

  • Deutschland Reichstag Kuppel in Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/De Simone-AGF)

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  • Skipiste Piz Boe Sellagruppe Dolomiten Italien (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

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  • Coronavirus - Tschechien (picture-alliance/dpa/S. Kube)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

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  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/C. Furlan)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    إيطاليا في أزمة!

    أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.

  • Virus Outbreak Thailand (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

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  • Japan Tourism Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Taga)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

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    الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.


 

 

مختارات

في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

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