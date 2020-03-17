 كورونا يواصل الانتشار عالميا وعدد المصابين يتجاوز الـ300 ألف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.03.2020

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أخبار

كورونا يواصل الانتشار عالميا وعدد المصابين يتجاوز الـ300 ألف

رغم جهود السيطرة على الوباء والحد من تفشيه من خلال إجراءات العزل والطوارئ يواصل فيروس كورونا انتشاره عالميا، حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ 300 ألف، وقفز عدد الوفيات إلى 13 ألفا، فيما اقترب عدد المتعافين منه من 96 ألفا.

Bildergalerie: Denkmäler mit Corona-Maske (picture-allianc/R. Reyes)

.سيدة يابانية تصلي من أجل ضحايا كورونا

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات تجاوز 308 آلاف حتى صباح اليوم الأحد (22 مارس/ آذار 2020). وفق ما أعلنت عنه بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات إلى غاية الساعة السادسة بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأحد. وأشارت الوكالة إلى أن عدد الوفيات قفز إلى 13 ألفا، واقترب عدد المتعافين من 96 ألفا.

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يوميات من روما

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الحالات، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وكوريا الجنوبية. ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين يتجاوز المسجلة في إيطاليا (81054 مقابل 53578 )، إلا أن عدد الوفيات في إيطاليا اقترب من علامة 5 آلاف مقابل 3261 حالة في الصين. 

الفيروس يصل إلى غزة

طويلا ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي وبسخرية أنه وبسبب الحصار المفروض على غزة لن يتسلل الفيروس إلى القطاع، غير أن وزارة الصحة أعلنت صباح الأحد تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في القطاع، وذلك لدى شخصين عائدين من باكستان، مضيفة أنهما بقيا "بين المحجورين" في مركز للحجر قرب الحدود مع مصر "ولم يدخلا القطاع".

الفيروس يعود إلى الصين

بعد أيام متتالية من تسجيل صفر إصابات محلية في الصين التي ظهر فيها الوباء أول مرة، أعلنت إدارة الطيران المدني الصينية في إشعار عبر الإنترنت اليوم أن جميع المسافرين القادمين في رحلات جوية دولية إلى بكين سوف يُعاد توجيههم إلى 12 نقطة دخول تم تحديدها في جميع أنحاء الصين ابتداء من غد الاثنين.

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ويأتي هذا الإجراء لمنع انتشار الفيروس مجددا، إذ أن بكين من بين الوجهات الأكثر تسجيلا للحالات المستوردة من فيروس كورونا، حيث سجلت 13 حالة جديدة اليوم الأحد، من مجموع 45 مسجلة في جميع أنحاء البلاد، وذاك في أكبر زيادة بين الحالات التي تصل من الخارج حتى الآن.

الهند تطبق الحجر المنزلي

يبقى أكثر من مليار شخص داخل منازلهم في الهند اليوم الأحد خلال مدة حظر التجوال المفروض على مستوى البلاد لمدة يوم واحد بهدف السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد حتى بعد أن تجاوزت الحالات المسجلة 300 شخص.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد دعا إلى هذا الإجراء لكسر "حلقة العدوى وكذلك تقييم قدرة الهند على مكافحة الوباء". كما دخل أيضا اليوم الأحد الحظر المتعلق بتعليق جميع الرحلات الدولية، الذي أمرت به الحكومة لمدة أسبوع، حيز التنفيذ.

ترامب يقدم يد المعونة لكيم أون

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح في رسالة شخصية للزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون اعتزامه تطوير العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي اليوم الأحد في بيان بثته الوكالة "إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أرسل رسالة إلى "كيم"، يعرض فيها المساعدة أيضا في التصدي لفيروس كورونا المستجد".

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وقالت "كيم يو-جونغ"، وهي النائب الأول لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية، إن ترامب أوضح في رسالته خطته لدفع العلاقات بين البلدين، وأعرب عن عزمه على التعاون في مكافحة الوباء.

الفيروس يتمدد في إفريقيا

في غضون ذلك، بدأالفيروس يتمدد إلى القارة الإفريقية،حيث تعد الأنظمة الصحية لبلدانها الأسوأ في العالم. ومنذ أمس السبت دخلت رواندا في الحجر الصحي واعتمدت إغلاق حدودها، ضمن إجراءات هي الأشد في منطقة جنوب الصحراء الكبرى.

وسُجِّلت حتى الآن ستّ وفيات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: ثلاث في بوركينا فاسو، واحدة في الغابون، واحدة في جزيرة موريشيوس وواحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطيّة في كينشاسا.

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وعلى الرّغم من الحظر المفروض على التجمّعات، وإغلاق المدارس والحانات والمطاعم، والقيود المفروضة خصوصا على النقل الجوّي في العديد من البلدان جنوب الصحراء، إلا أنّ الوباء يواصل انتشاره.

وتمّ تسجيل أكثر من 500 إصابة حتّى 20 آذار/مارس في إفريقيا جنوب الصحراء، وفقاً للسلطات في بلدان تلك المنطقة.

كما أغلقت أنغولا التي سجّلت أول إصابتين بالفيروس السبت، حدودها مع جمهورية الكونغو الديموقراطية. أما ساحل العاج (14 حالة) وبوركينا فاسو (40 حالة) فمن المفترض أيضا أن تُغلقا الحدود نهاية الأسبوع.

وفي بوركينا التي تسكنها 20 مليون نسمة، فُرض حظر تجول من الساعة 7 مساء حتى الساعة 5 صباحا. وشدّدت نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان (200 مليون نسمة)، إجراءاتها في مواجهة الوباء، ولا سيما من خلال فرض إغلاق جزئي للأماكن العامة ولمطارَين دوليَّين.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

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