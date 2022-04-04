غضب أوروبي عارم من جرائم "إبادة جماعية" روسية في بوتشا

أفادت تقارير إعلامية أوكرانية أنه تم العثور على نحو 340 جثة عقب وقوع "مذبحة نفذتها القوات الروسية" في بلدة بوتشا بالقرب من كييف.

وذكرت صحيفة أوكراينسكا برافدا، نقلاً عن هيئة معنية بالجنازات القول إنه بحلول وقت متأخر من أمس الأحد، كان قد تم جمع نحو 330 إلى 340 جثة. وأضاف التقرير أن البحث مازال جارياً عن مزيد من الضحايا، حيث تم العثور على بعض الجثث مدفونة في الساحات الخلفية.



وأثارت صور الجثث، التي تم اكتشافها عقب انسحاب القوات الروسية من المنطقة، الفزع على مستوى العالم، حيث اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب مذبحة في البلدة. واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بارتكاب أعمال "إبادة جماعية".

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين (الرابع من نيسان/أبريل 2022) إن هناك حاجة إلى فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا وإن ثمة مؤشرات واضحة على أن القوات الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وأبلغ ماكرون إذاعة فرانس إنتر "ثمة أدلة واضحة جداً تشير إلى وقوع جرائم حرب. من المؤكد بصورة أو بأخرى أن الجيش الروسي مسؤول (عن جرائم القتل في بوتشا)". وأضاف الرئيس الفرنسي: "ما حدث في بوتشا يتطلب مجموعة جديدة من العقوبات وإجراءات واضحة للغاية"، مشيراً إلى أن العقوبات الجديدة يجب أن تستهدف قطاعي الفحم والنفط.



من جانبه تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن "إبادة جماعية" محتملة في بوتشا الواقعة شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوّات الروسيّة. وقال سانشيز أثناء منتدى اقتصادي: "سنقوم بكل ما في وسعنا كي لا يبقى أولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب هذه بدون عقاب ويتمكنوا من المثول أمام المحاكم، وفي هذه القضية المحدّدة أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية حالات مزعومة تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولمَ لا نقولها أيضاً، إبادة جماعية".

مشاهدة الفيديو 01:36 بلدة بوتشا شمالي كييف بعد "تحريرها".. مقابر جماعية وجثث في الشوارع



ودعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الإثنين إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن "الإبادة الجماعية" التي ارتكبها وفق قوله، الجيش الروسي في مدن أوكرانية بينها بوتشا. وصرّح مورافيتسكي أمام الصحافة أن "هذه المجازر الدامية التي ارتكبها الروس، جنود روس، تتطلب أن تُسمّى باسمها. إنها إبادة جماعية، ويجب أن يُحاسبوا عليها"، وأضاف: "لذلك نقترح تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة الإبادة الجماعية هذه".

روسيا: استعراض مسرحي

ونفت روسيا أمس الأحد مسؤولية قواتها عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا متهمة أوكرانيا بتنظيم "استعراض مسرحي" لوسائل الإعلام الغربية. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن صور القتلى المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية كانت "بأوامر" من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم لموسكو، مضيفة أن الصور واللقطات التي خرجت من بوتشا "استفزاز" يستهدف التشويش على محادثات السلام بين موسكو وكييف. ومن ناحية أخرى، طالبت روسيا باجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم لمناقشة ما قالت إنه "استفزاز من متطرفين أوكرانيين" في بوتشا.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)