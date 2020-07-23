 غزة- إسرائيل تغلق أهم معبر تجاري ومصر تفتح معبر رفح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.08.2020

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أخبار

غزة- إسرائيل تغلق أهم معبر تجاري ومصر تفتح معبر رفح

لأول مرة منذ 5 أشهر أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح مع غزة والذي أغلق بحجة التدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، في الوقت الذي أغلقت فيه إسرائيل"معبر كرم أبو سالم".

معبر رفح البري

أعادت السلطات المصرية فتح المعبر بعد 5 أشهر متواصلة من أغلاقه بحجة التصدي لجائحة كورونا

فتحت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء (11 أغسطس/آب 2020) معبر رفح مع قطاع غزة للسفر في الاتجاهين، وذلك للمرة الأولى منذ 5 أشهر، بعد إغلاقه في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.

مختارات

يطلق فلسطينيون من قطاع غزة منذ عدة شهور طائرات ورقية وبالونات محملة بمواد حارقة نحو إسرائيل، ما تسبب في أضرار جسيمة. وفي تل أبيب يناقش سياسيون ومسؤولون عسكريون كيفية الرد على هذه الهجمات.

مع حلول الليل يبدأ فتية فلسطينيون بقرع الطبول والأغاني فيما يطلق آخرون بالونات حارقة أو مفرقعات بهدف إزعاج الإسرائيليين الذين يسكنون قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة.

ومن المقرر أن يستمر عمل المعبر ثلاثة أيام لسفر المئات من المرضى وحملة الجوازات المصرية والأجنبية العالقين من سكان غزة، إضافة إلى عودة دفعة من العالقين في الخارج إلى القطاع. وستخصص إمكانية عودة العالقين على الموجودين في الأراضي المصرية فقط وسط اتخاذ إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ومنذ قرار إغلاق المعبر، لم يتم فتحه سوى مرتين لاستقبال فوجين من الفلسطينيين العالقين في مصر فقط، فيما لا زال العالقون داخل القطاع بانتظار السماح بمغادرة الفوج الأول منهم. 

وسبق أن أعلنت السلطات الحكومية في غزة تسجيل نحو ثلاثة آلاف عالق يريدون مغادرة القطاع دون أن تحدد موعدا رسميا حتى الآن لتمكينهم من ذلك. 

وظل لسنوات طويلة، فتح معبر رفح بصفة دائمة مطلبا سياسيا وشعبيا في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ 13 عاما، إلى أن برزت مخاوف من تفشي فيروس كورونا إلى القطاع عبر المسافرين. 

وإسرائيل تغلق "كرم أبو سالم"

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تعرف على "البالونات الحارقة " سلاح غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، أغلقت إسرائيل اليوم الثلاثاء "معبر كرم أبو سالم" مع قطاع غزة الذي يعد أهم معبر تجاري إلأى القطاع إثر إطلاق بالونات حارقة من غزة أشعلت النيران في مناطق على الحدود الإسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان "معبر كرم أبو سالم سيُغلق أمام مرور جميع البضائع باستثناء المعدات الإنسانية الأساسية والوقود".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 30 حريقا نشب في أنحاء المناطق الحدودية جراء بالونات محملة بعبوات حارقة أطلقت من غزة.

وكرم أبو سالم واحد من ثلاثة معابر حدودية رئيسية إلى غزة مع إسرائيل ومصر، لكن معظم البضائع تمر منه يوميا. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الإغلاق أثر بشكل خاص على مواد البناء.

ع.ح./و.ب. (رويترز، د ب أ)

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Amra)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    صراع ضد الفيروس الصامت

    فيروس كورونا وصل إلى قطاع غزة، إحدى المناطق الأكثر تكدسا سكانيا في العالم. وتأكدت رسميا عشرات حالات الإصابة. و يعيش في القطاع نحو مليوني نسمة على مسافة لا تتجاوز 365 كلم مربع، وهو ما يعادل 6000 شخص في الكلم المربع. ومن أجل الوقاية يقوم عمال بتعقيم الشوارع في عدة مناطق.

  • Palästina Quarantäne-Station in Rafah (Reuters/WHO in the Occupied Palestinian Territories)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    مركز حجر صحي في رفح

    أكثر من 1860 شخص تم توزيعهم بعد العودة من الخارج على 26 مركز للحجر الصحي. وعلى معبر رفح يوجد أحد تلك المراكز، وبعض الأشخاص تم إيواؤهم في فنادق لمدة 14 يوما. والمعابر في اتجاه مصر وإسرائيل مغلقة منذ منتصف مارس. فقط العائدون بإمكانهم دخول قطاع غزة.

  • Palästina Quarantäne-Station in Rafah (Reuters/WHO in the Occupied Palestinian Territories)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    رعاية طبية سيئة

    في بعض مراكز الحجر الصحي توجد أيضا أجهزة طبية، لكن الرعاية الصحية في قطاع غزة متدهورة أصلا. هناك 63 جهاز تنفس و 78 سرير فقط للعناية المركزة لخدمة مليوني شخص. أصوات كثيرة تتعالى مطالبة إسرائيل بتخفيف الحصار المفروض على القطاع.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/AP Photo/A. Hana)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    كمامات مرسومة..للوقاية!

    أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ. ولتشجيع السكان على وضع الكمامات الطبية، قامت الفناة الفلسطينية سماح سيد برسم تلك الكمامات الطبية. وإذا لم تنفع الإجراءات التي اتخذتها "حكومة حماس" في مواجهة الفيروس، فإن ذلك قد تكون له عواقب كارثية.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (Reuters/M. Salem)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    التموين يجب أن يستمر

    حظر تجوال تام سيكون كارثيا بالنسبة إلى الناس هنا. 75 في المائة من السكان لاجئون ويعتمدون على مساعدات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين. ولذلك يتم توزيع المواد الغذائية في النهار. وبلين الخامسة بعد الزوال حتى الصباح الباكر يسود حظر تجول كامل.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Ajjour)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    إبداع في تحسيس الشباب

    تم تقليص أنشطة الحياة العامة بشكل واسع، لكن السؤال هو كيف تحقيق النظافة والتباعد الاجتماعي، لاسيما في الأزقة الضيقة وفي مخيمات اللاجئين. قطاع غزة به ساكنة فتية ـ ولتوعيتها، هناك ناشطون متنكرون على شكل فيروس يقومون بهذا الواجب داخل مخيمات اللاجئين.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Amra)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    مساعدات مالية قطرية

    وعدت قطر بمواصلة دعمها المادي لسكان قطاع غزة. وتربط حركة حماس والإمارة الصغيرة علاقات وثيقة. وتم تسليم عشرة ملايين دولار الأسبوع الماضي. والهدف مساعدة الأسر مباشرة.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Ajjour)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    امكثوا في بيوتكم!

    حسب توقعات مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، يمكن معالجة الحالات المائة الأولى. بعدها سيكون القطاع متوقفا على الدعم الخارجي. ولذلك يحاول نشطاء وفنانون لفت الانتباه إلى أهمية المكوث في البيوت.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (Reuters/I. Abu Mustafa)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    حلويات في مواجهة الفيروس القاتل

    مخبز في خان يونس تقدم مساهمة في إطار التوعية ضد الفيروس القاتل بطريقتها لخاصة: فهي تحضر حلويات بكمامات للفت الانتباه إلى الجائحة التي تجتاح العالم.


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