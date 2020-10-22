 عودة الحريري.. هل ينجح سعد هذه المرة ويخرج لبنان من أزمته؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

عودة الحريري.. هل ينجح سعد هذه المرة ويخرج لبنان من أزمته؟

رغم تقدمه باستقالته إثر احتجاجات واسعة ضد حكومته والطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، إلا أن سعد الحريري عاد مجدداً ليتصدر المشهد المشهد السياسي مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة. فأي فرص يملكها للنجاح في مهمته الشاقة؟

سعد الحريري رئيس تيار المستقبل

عاد سعد الحريري مرة أخرى للمشهد السياسي بعد أن أطاحت الاحتجاجات بحكومته. ما الجديد في جعبته ليقدمه للبنانيين؟

بعد عام على استقالته من رئاسة الحكومة تحت ضغط الشارع، عاد سعد الحريري رئيساً مكلفاً لتشكيل حكومة جديدة حدّد مهمتها بتطبيق الإصلاحات التي تضمنتها المبادرة الفرنسية لضمان الحصول على دعم من المجتمع الدولي بغية وضع حد للانهيار الاقتصادي.

مختارات

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية. وفي حال نجح في مهمته ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية.

فرضت واشنطن عقوبات على السفير الإيراني في بغداد واتهمته بـ"زعزعة استقرار العراق" كمسؤول في فيلق القدس الإيراني، كما فرضت عقوبات على قياديين اثنين في المجلس المركزي لحزب الله اللبناني.

ومنذ اندلاع التظاهرات العارمة في البلاد، يشهد لبنان أزمات متتالية، من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشدّدة، وتفشّي وباء كوفيد-19، وأخيراً الانفجار المروّع في مرفأ بيروت.

ذهب بضغط من الشارع.. فكيف عاد؟

لكن كيف عاد سعد الحريري من جديد ليتصدر المشهد السياسي في لبنان وهو من دُفع إلى الاستقالة بضغط من الشارع؟ تعتقد الدكتورة ليلى نقولا أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية أن من يقف وراء عودة الحريري إلى السلطة مرة أخرى هي الدولة العميقة أو الترويكا الحاكمة للبلاد، "وهذا ليس له إلا معنى واحدا وهو فشل الثورة اللبنانية، وأنها قد خسرت معركتها مع الطبقة السياسية الحاكمة التي تستطيع الآن أن تفرض عودة من تريد من الوجوه".

لكن نقولا تستدرك وتقول إن الأحزاب السياسية والطبقة الحاكمة يصعب عليها كثيراً اليوم أن تعيد إلى المشهد السياسي وجوهاً يراها البعض من الصقور في الحكومات السابقة أو الشخصيات المستفزة "وما يمكن أن يحدث هو أن تقوم تلك  الأحزاب بتزكية شخصيات قد تكون غير حزبية أو من الصف الثاني في الحزب أو أن تكون من التكنوقراط، لكن على الأقل تكون هي التي اختارتها من داخل الطائفة االتي يتبعها الحزب".

مشاهدة الفيديو 26:16

مسائية DW: تكليف الحريري .. تعقيدات التأليف بين ضغوط الداخل والخارج

وتثير عودة الحريري إلى المشهد السياسي رئيساً للحكومة من جديد التساؤل حول ما يمكن أن يقدمه الرجل من جديد لم يقدمه سابقاً؟ بحسب الدكتورة ليلى نقولا فإن الحريري نفسه لا يمكنه أن يقدم جديداً، "لكن الجديد الذي يمكن أن يحدث هو ما يمكن أن ينتج عن الضغوط الدولية الخارجية للقيام ببعض الإصلاحات، لأن هذه الجهات تشترط حدوث إصلاح لتكون هناك تدفقات مالية من صندوق النقد الدولي. وبدون تلك الإصلاحات سيبقى اللبنانيون في دوامة من الفساد ومن هدر المال العام وعدم المساءلة أو المحاسبة".

حكومة تكنوقراط.. أي فرص للنجاح؟

وتراجع تدريجياً زخم الاحتجاجات في الشارع، ما أعاد بث الحياة في الطبقة السياسية الحاكمة التي كبّلت حكومة الاختصاصيين التي شكّلها حسان دياب بعد استقالة حكومة الحريري الأخيرة، وأدت إلى اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل حكومة رغم الضغوط الدولية. على أن فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط كان قد طرحها حسان دياب من قبله ولم تمر، فلماذا يمكن أن ينجح الحريري فيما فشل فيه دياب؟

حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل

هل ينجح الحريري فيما أخفق فيه سلفه حسان دياب ويدفع عجلة الإصلاح إلى الأمام؟

ترى الدكتورة ليلى نقولا أن فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين أو يختارهم سعد الحريري بنفسه هي أمر غير وارد الحدوث، وهو ما فشل في المحاولات السابقة "لأن كل طائفة لن تسمح لأحد أن يختار ممثليها في الحكومة، وإنما هي أن تختارهم وهو ما حدث سابقاً مع حركة أمل وحزب الله وقصة وزارة المالية".

وتضيف نقولا أنه اذا ما حاول سعد الحريري اعتماد هذا المعيار مع الثنائي الشيعي فيجب عليه اعتماد المعيار نفسه مع الدروز والسنة والمسيحيين، "فهو لا يستطيع اعتماد معيار مختلف مع كل طائفة أو أن يهمش طائفة ويختار وزراءها بنفسه. لذا ستقوم الأحزاب الممثلة في البرلمان اللبناني والكتل النيابية بهذا الأمر، كما أنها هي من ستسمي الوزراء من غير الحزبيين من محيطها".

"أمل لبنان الأخير"

في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الحريري أنه مرشح حكماً  لرئاسة الحكومة ضمن ثوابت المبادرة الفرنسية التي تضمنت تشكيل حكومة "بمهمة محددة" تنكبّ على إجراء إصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.

ويقدّم الحريري الذي يرأس الحزب السني "تيار المستقبل" الأكثر تمثيلاً في البرلمان، نفسه على أنه عرّاب "الفرصة الأخيرة" المتمثلة بالمبادرة الفرنسية. وقال بعد تكليفه إنه يعتزم تشكيل حكومة "اختصاصيين من غير الحزبيين". وبينما لم تثر تسمية الحريري أي موقف لافت، ركّزت ردود فعل واشنطن والأمم المتحدة على ضرورة أن تنفذ أي حكومة الإصلاحات المطلوبة.

وترى الدكتورة ليلى نقولا أستاذة العلاقات الدولية أن ما قد يؤشر لنجاح ما، هو قدرة سعد الحريري وتياره السياسي على التعامل مع الترويكا الحاكمة منذ 30 سنة والمتجذرة في الدولة اللبنانية وفي الاقتصاد اللبناني وفي مصرف لبنان، "وإذا ااستطاع الحريري أن يكرر ما فعله والده في التسعينات عندما أطاح بحكومة عمر كرامي وخفض سعر صرف الليرة، إذ يمكنه بما له من نفوذ في مصرف لبنان مع رياض سلامة وبما له من نفوذ في كثير من الأماكن أن يساهم في تخفيض سعر صرف الليرة، حينها سيشعر اللبنانيون ببعض الارتياح وبأن مجيئه أثر إيجابيا بشكل ما في حياتهم اليومية بالإضافة للالتزام بالمبادرة الفرنسية. وكل ذلك سيؤدي لتدفقات مالية خصوصاً من صندوق النقد الدولي على شكل قروض، وبالتالي حدوث بعض الانتعاش الاقتصادي". 

مشاهدة الفيديو 02:35

الحريري يعود لرئاسة وزراء لبنان ـ فهل سيوقف الانهيار؟

ضغوط دولية

ويعتقد خبراء ومتابعون للشأن اللبناني أن الفارق بين حكومة حسان دياب وسعد الحريري هو مدى الدعم الدولي الذي ستحصل عليه حكومته. فإذا استطاع الحريري أن يعتمد على المبادرة الفرنسية والدعم الفرنسي، وإذا تم قبول ترسيم الحدود مع إسرائيل وفق الشروط الأمريكية ستخف ضغوط واشنطن على الاقتصاد اللبناني وبالتالي سيكون هناك إمكانية لنجاح حكومته أكثر من حكومة حسان دياب.

وحول أثر الضغوط الدولية على المشهد السياسي في لبنان تقول نقولا إن هناك أمرين يمكن لأمريكا وفرنسا الضغط من خلالهما، أولاً وجود أجندة إصلاحية كاملة وبرنامج واضح للاصلاح إضافة إلى التهديدات بعقوبات دولية على كل من لا يلتزم بالإصلاح؛ وهذا ما تحدث عنه ماكرون "وهو أيضا ما طالب به رئيس الجمهورية ميشيل عون في خطابه والذي يريد للموافقة على أي تشكيلة حكومية أن يكون هناك برنامج واضح للإصلاح. وفي النهاية رئيس الجمهورية لا يملك ترف الوقت وهو يريد في آخر سنتين من ولايته أن يحقق شيئا في مجال الإصلاح".

سعد الحريري "المكبل"

لكن مهمة الحريري لن تكون سهلة، فبحسب الدستور اللبناني أي حكومة يشكلها رئيس الوزراء المكلف تحتاج أولاً إلى موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية، وهذا يعني أنه يجب أن يقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون وتياره أيضا بالتركيبة الحكومية الجديدة.

في هذا السياق تقول نقولا إنه لا الرئيس ولا تياره من سمى سعد الحريري بشكل أساسي، وإنما توافق التيارات والأحزاب داخل البرلمان، كما أنه وفقاً للدستور اللبناني فإنه لكي تستطيع الحكومة الاستمرار يجب أن تحصل على ثقة المجلس النيابي وبالتالي عليها أن تحصل على أصوات الغالبية - النصف زائد واحد من مجموع مجلس النواب - لكي تستطيع الحصول على الثقة وأن تمارس مهامها.

وتعتقد أستاذة العلاقات الدولية أن هذين الأمرين يجعلان الحريري مكبلاً وليس حراً في التعامل مع الأحزاب أو الكتل الممثلة في البرلمان، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع تهميش مكون من المكونات الطائفية الموجودة في لبنان، وإن حدث فسينتج عنه نقمة كبيرة من هذه الطائفة ولن يمر الأمر، لأن الدستور اللبناني يقول إنه لا مصداقية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك بين الطوائف.

وترى نقولا أيضاً أن هناك آليات دستورية تجعل الحريري غير حر في اختيار التركيبة التي يريدها لحكومته، وتقول إنها لا تتصور "أن الأحزاب اليوم التي ستشكل الحكومة اللبنانية هي نفسها تقريباً الأحزاب التي شكلت في السابق حكومة وحدة وطنية باستثناء القوات اللبنانية التي اعتبرت نفسها غير معنية بالدخول في الحكومة، على أن تكون هناك وجوه من غير السياسيين التقليديين أو الوجوه التي استفزت الشارع اللبناني في وقت سابق، وهو ما قد يشكل عامل تهدئة في المشهد اللبناني، إن حدث".

عماد حسن

  • Drusen und ihre beduinischen Verbündeten greifen die Maroniten an (1860) (picture-alliance/Design Pics)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    فتنة جبل لبنان

    سكنت عدة طوائف في المناطق المعروفة حالياً بلبنان، خاصة منطقة جبل لبنان. لكن الطوائف الأبرز كانت ستة: الموارنة والأرثودوكس والكاثوليك، وفي الجانب الآخر الدروز والسنة والشيعة. بقي الجبل تحت سيطرة العثمانيين، لكنه شهد توترات طائفية خطيرة خاصة المجازر بين الدروز والموارنة عام 1860. تدخلت قوى أوروبية في المنطقة خاصة منها فرنسا، وشهد جبل لبنان بضغط أوروبي قيام نظام "المتصرفية" الذي عزّز الوجود الماروني.

  • Die Französen in Syrien (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    قيام لبنان الكبير

    بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، استطاعت فرنسا فرض انتدابها على لبنان بعد توسيعه ليضم البقاع وولاية بيروت فضلاً عن ترسيم الحدود مع سوريا. ويقول جوزيف باحوط في مقال على كارنيغي إن فرنسا هدفت إلى خلق وطن شبه قومي للمسيحيين في الشرق الأوسط، لكن الطوائف المسلمة رفضت بشدة الوضع الجديد. أعلن لبنان استقلاله عام 1943 على يد الرئيس بشارة الخوري، لكن جلاء القوات الفرنسية لم يتم إلّا عام 1946.

  • 73. Tag der Unabhängigkeit Libanon (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الميثاق الوطني

    شهد إعلان استقلال لبنان ما عُرف بالميثاق الوطني الذي منح رئاسة الدولة للموارنة ورئاسة الوزراء للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة. وكان هدف الميثاق تسهيل الاستقلال حتى لا يطلب المسيحيون حماية فرنسا ولا يطالب المسلمون بالوحدة مع سوريا. لم يُكتب الميثاق لكنه بقي مطبقاً في البلاد منذ ذلك الحين، ويرى متتبعون أنه سبب المشاكل الطائفية في البلاد بما أنه هو من أسس لنظام المحاصصة.

  • Libanon Ehem. Präsident Camille Chamoun (1964) (Imago Images/United Archives International)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    إنهاء حكم شمعون

    تحوّلت بيروت إلى مدينة تجمع الكل منذ سنوات الاستقلال، لكن اندلاع النزاع العربي-الإسرائيلى ألقى بظلاله على بلد يصارع لخلق هويته. استقبلت بيروت آلاف اللاجئين الفلسطينيين كما استقبلت مهاجرين عرب وشهدت نمواً اقتصادياً لكن في الآن ذاته ركزت قوى عربية متصارعة نفوذها داخل المدينة منذ ذلك الحين. غير أن أبرز حدث شهدته بيروت في الخمسينيات كان الانتفاضة ضد الرئيس كميل شمعون الذي كان له علاقات قوية مع الغرب.

  • Libanon Präsidentschaftswahlen | Fouad Chehab für die Republik (picture-alliance/dpa/M. Tödt)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    العصر الشهابي

    من بين أكثر رؤساء لبنان احتراما هو فؤاد شهاب الذي حكم البلاد منذ 1958 إلى 1964 ورفض التمديد له رغم شعبيته الطاغية. تحقق في عهد شهاب الكثير من الاستقرار في البلد رغم الانتقادات الموجهة له بتقوية دور المخابرات بعد محاولة الانقلاب. جاء بعده شارل حلو الذي حاول اتباع النهج الشهابي بعدم تفضيل أيّ طرف سياسي على آخر، لكن البلد شهد في عهده عدة مشاكل اقتصادية، ما مهد الباب لسليمان إفرنجية ليخلفه.

  • Libanon Yasser Arafat in West-Beirut (1982) (picture-alliance/AP Photo/M. Raouf)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الحرب الأهلية تندلع

    شهد لبنان توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 بين الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين وبين الدولة اللبنانية حتى لا تتكرر مناوشات بين الطرفين، وبموجبه تم الاعتراف بالوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وقف اليسار اللبناني مع الفلسطينيين، في حين رفضهم اليمين المشكل أساساً من منظمات مارونية. ومع تعاظم النفوذ الفلسطيني تعددت الاحتكاكات مع القوى اليمينية، لتندلع رسمياً الحرب الأهلية في أبريل/ نيسان 1975.

  • Ziad Saab hat im libanesischen Bürgerkrieg gekämpft - Libanon Anfang der 1980er (Ziad Saab )

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    بيروت تشتعل

    قُسمت بيروت إلى شرقية تحت سيطرة القوات اليمينية وغربية للفلسطينيين والقوات اليسارية. زاد التناحر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين من الحرب خاصة مع وجود اختلالات اجتماعية بينهم. زاد التدخل السوري من سعير الحرب، وكذلك فعلت إسرائيل عندما اجتاحت لبنان عام 1982 وحاصرت بيروت الغربية ما أدى إلى جلاء المسلحين الفلسطينيين، لكن الحرب لم تنته، ووقعت بعد ذلك مواجهات حتى داخل الأطراف التي كانت متحالفة.

  • Hisbollah Flagge Libanon (Getty Images/AFP/A. Amro)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حزب الله يخرج منتصرًا

    انتهت الحرب رسميا عام 1991 سنتين بعد توقيع اتفاق الطائف. شهدت الحرب مجازر مروعة كالكرنتينا والدامور وصبرا وشاتيلا، ووثقت الكاميرات مشاهد مرعبة كما جرى في حصار بيروت وحرب المخيمات. تقوّت لاحقا التنظيمات الشيعية، وخصوصا حزب الله المرتبط بإيران، وبقي التنظيم محافظًا على سلاحه بعد حلّ كل الميلشيات، فتراجع نفوذ التنظيمات المسلحة اليمينية واليسارية والفلسطينية، كما ضمنت سوريا استمرار حضورها في البلد.

  • Libanon Feierlichkeiten 10 Jahre nach Tod von Rafiq Hariri (picture-alliance/dpa/N. Mounzer)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الاغتيالات تستمر

    استقر لبنان نسبيا في التسعينيات، لكن سنوات الألفية شهدت مواجهات مسلحة بين حزب الله وإسرائيل في صيف 2006، لكن الهزة الأعنف كانت اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق الذي ساهم في إعمار لبنان. كانت من نتائج الاغتيال خروج القوات السورية نتيجة ما عُرف بـ "ثورة الأرز". شهد البلد في تلك السنوات استمرار الاغتيالات السياسية التي وجهت فيها الاتهامات لدمشق كاغتيال الشيوعي جورج حاوي والصحفي سمير قصير.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حراك لبنان

    لأول مرة في تاريخ البلاد، يخرج مئات الآلاف من اللبنانيين عام 2019 رفضاً لنظام المحاصصة الطائفية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية ككل. جاءت الاحتجاجات في ظل استمرار ترّدي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب الفساد، ما أدى إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وتشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت بدورها بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما يناهز مئتي قتيل. تقرير: إسماعيل عزام

    الكاتب: إسماعيل عزام


 

مواضيع ذات صلة

Libanon Saad Hariri verlässt das Büro von Präsident Michel Aoun

الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة: عازم على وقف الانهيار 22.10.2020

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية. وفي حال نجح في مهمته ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية.

Libanon, Beirut I Präsident Michel Aoun

لبنان وإسرائيل.. مفاوضات الناقورة مدخل للتطبيع عبر بوابة الغاز؟ 13.10.2020

تشكيلة وفدي مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان تقنية بحتة: عسكريون وخبراء طاقة وشؤون بحرية. لكن هل تبقى المفاوضات محصورة في تقاسم المنافع الاقتصادية في المناطق المتنازع عليها بشرق المتوسط أم تكون توطئة لتطبيع قادم؟

Libanon Mustapha Adib, neuer Premierminister

لبنان: مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة "لانعدام التوافق" 26.09.2020

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة، مبرراً ذلك بعدم تلبية شروطه و"تسييس" التشكيل. ورغم معضلة تشكيل الحكومة اللبنانية، أعلن مصدر إسرائيلي عن اتفاق مع لبنان لرسم الحدود البحرية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  