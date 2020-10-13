لبنان يتطلع إلى ترسيم الحدود مع إسرائيل خلال مهلة زمنية "معقولة"

أعرب لبنان اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) عن تطلعه إلى إنجاز ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل "ضمن مهلة زمنية معقولة"، حسبما قال رئيس الوفد اللبناني العميد الركن الطيّار بسام ياسين خلال الجلسة الافتتاحية للمفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية ورعاية الأمم المتحدة.

وعُقدت اليوم الجلسة الأولى من المفاوضات بين الطرفين وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر لقوة الأمم المتحدة في منطقة الناقورة في جنوب لبنان، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

وقال ياسين، وفق نص الكلمة التي نشرها الجيش اللبناني إثر انتهاء الجلسة: "لقاؤنا اليوم سوف يطلق صفارة قطار التفاوض التقني غير المباشر، ويشكل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل حول ترسيم الحدود الجنوبية". وأضاف: "انطلاقاّ من مصلحة وطننا العليا نتطلع لأن تسير عجلة التفاوض بوتيرة تمكننا من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة".

وأعرب رئيس الوفد اللبناني عن تطلعه "لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجب عليها من التزامات مبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات"، مشدداً على أن "تثبيت محاضر ومناقشات اجتماعات التفاوض التقني غير المباشر، كذلك الصيغة النهائية للترسيم يتمّ بعد تصديق السلطات السياسية اللبنانية المختصة عليها".

وأشار ياسين إلى جهود كل من الولايات المتحدة "الصديقة.. للمساعدة على تأسيس جو ايجابي وبناء"، والأمم المتحدة التي آمل قيامها "بجهد أساسي فاعل لجهة تنظيم آليات التفاوض وحسن سير العملية التفاوضية".

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حزب الله ينتقد الوفد التفاوضي

ومن المقرر أن تُعقد جلسة التفاوض الثانية في 28 تشرين الأول/ أكتوبر، كما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس في وقت سابق.

وقبل ساعات من انعقاد الاجتماع انتقدت جماعة حزب الله وحركة أمل تشكيل فريق التفاوض اللبناني وطالبتا بتغييره بما يضمن اقتصارالمشاركة فيه على المسؤولين العسكريين. ويقول حزب الله، الذي خاض حرباً مع إسرائيل لأكثر من شهر في عام 2006، إن المحادثات ليست مؤشراً على عملية لصنع سلام معها. من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي إن التوقعات بشأن المحادثات يجب أن تتسم بـ "الواقعية".

وجاء إعلان الاتفاق على إجراء المحادثات بعد أسابيع من تكثيف واشنطن الضغط على حلفاء جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وفرضها عقوبات على مسؤول بارز من حركة أمل الشيعية، حليف حزب الله الرئيسي بالبرلمان.

وتأتي المحادثات بعد موافقة الإمارات والبحرين على إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل بموجب اتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة لإعادة تنظيم صفوف بعض من أقرب حلفائها في الشرق الأوسط في مواجهة إيران.

م.ع.ح/ع.غ (أ ف ب – رويترز)