 عمليتان جراحيتان لأنثى نمر تعاني من التهاب المفاصل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.01.2021

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منوعات

عمليتان جراحيتان لأنثى نمر تعاني من التهاب المفاصل

بدت العملية الجراحية الأولى التي خضعت لها أنثى نمر مؤخراً لاستبدال عظمة الفخد ناجحة، حتى تحرك المفصل المزروع من مكانه بعد الجراحة. وستخضع أنثى النمر لجراحة ثانية خلال أيام معدودة، فهل تتمكن من الحركة مجددا دون ألم؟

جراحتان لأنثى نمر مصابة بالتهاب المفاصل لوقف آلامها!

جراحتان لأنثى نمر مصابة بالتهاب المفاصل لوقف آلامها!

أعلن الأطباء البيطريون بحديقة حيوان بروكفيلد قرب مدينة شيكاغو الأمريكية، عن خضوع أنثى نمر مصابة بالتهاب المفاصل لعملية جراحية خلال أيام معدودة.

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وتقرر إجراء الجراحة نتيجة لتحرك مفصل صناعي تمت زراعته لأنثى النمر، والتي تحمل اسم مالينا، خلال عملية جراحية أخرى غير اعتيادية خضعت لها يوم الأربعاء الماضي.   

وخضعت مالينا للعملية الأولى لزراعة مفصل في عظمة الفخذ المسؤولة عن حركة ودوران الفخذ والركبة.

وعقب الجراحة التي استغرقت ست ساعات ونصف، اعتقد الأطباء أن مالينا في طريقها نحو التحسن ولكن ما أن بدأت في الحركة، حتى تحرك المفصل المزروع من مكانه.

ومن المقرر أن تخضع أنثى النمر البالغة من العمر عشرة أعوام للجراحة الثانية يوم السبت لإزالة المفصل الصناعي من الفخذ. وقرر الأطباء البيطريون اتباع طريقة بديلة للسماح لمفصل ليفي بالتكون وتثبيت المفصل عبر عضلات الساق.  

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وأوضح الدكتور مايك أدكيسون أن الأطباء البيطريون كانوا على دراية قبل إجراء الجراحة الأولى بمخاطر وقوع مضاعفات، ولكنهم كانوا أيضا على علم بأن هناك اختيار آخر للتخفيف عن أنثى النمر.

وقال أدكيسون: ”بينما لن تتمتع بمستوى أعلى من الأداء، كنا نأمل أن تتمكن مالينا من الحركة براحة ومن دون ألم بواسطة البديل الصناعي".

وعندما وصلت مالينا لحديقة الحيوانات العام الماضي، تم تشخيص ما كانت تعاني منه بالتهاب في مفاصل الفخذ، وهو ما لاحظت الحديقة أنه أمر طبيعي لدى تقدم الحيوانات في العمر.

وقبل خضوعها للجراحة الأولى، اعتمدت مالينا على الأدوية المسكنة للألم.   

وتنتمي مالينا لفصيلة نمور الأمور، والمعروفة أيضا باسم النمور السيبيرية، التي عاشت من قبل في الصين وروسيا. وتعتبر نمور الأمور ضمن الفصائل المعرضة لخطر الانقراض، حيث يقدر عددها اليوم ما بين 500 و 600 نمر فقط. 

د.ب./ع.ح.     

  • Drei Saigas oder Saigaantilopen beugen sich zum Trinken über eine Wasserstelle. Die hellbraunen Tiere haben einen Kopf, der wie eine Banane geschwungen ist und gedrehte, nach oben gerichtete Hörner. Vom Kopf und der Fellfärbung ähneln die Saigas Kamelen. Der Schwanz besteht nur aus einem braunen Stummel.

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  • Eine Giraffe beugt ihren langen Hals in die Kamera. Das Tier ist hellbraun mit durchgängiger dunkelbrauner Befleckung. An der gesamten Rückenpartie befinden sich Haare, die hochstehen. An den Oberlidern der Augen befinden sich lange schwarze Wimpern. Die Ohren sind innen weiß behaart und stehen vom Kopf ab. Zwei behaarte Hörner ragen vom Schädel in die Höhe.

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