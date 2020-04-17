30 نوعا من الثدييات موطنها الأصلي ألمانيا مهددة بالانقراض

أصدر مركز اللائحة الحمراء "RLZ" وكذلك المكتب الاتحادي لحماية الطبيعة في ألمانيا "BfN"، "اللائحة الحمراء" للثدييات التي موطنها الأصلي ألمانيا وتعتبر مهددة بالانقراض في البلاد. وقيّم التقرير وضع 97 نوع ثدييات أصيلة في البلاد ودرجة التهديد الذي تتعرض له.

وقالت رئيسة المكتب الاتحادي لحماية الطبيعة، بياتا يسل، إن "استخدام الإنسان لمواطن الحياة الأصلية لبعض أنواع الثدييات كالوشق (حيوان لاحم من نوع السنوريات) وحوت المنك والخفاش الرمادي طويل الأذن جعل تلك الأنواع تدخل في دائرة الأنواع المهددة بالانقراض".

وصنفت الأنواع المهددة إلى أربع مجموعات: مهددة بالانقراض، مهددة بشدة، مهددة، تهديد لا يعرف حجمه. وقد تم تحديث القائمة الحمراء بعد عشر سنوات على آخر تحديث.

وقد تحسنت إيجابياً أوضاع 17 نوعا من الثدييات من بينها الفقمة الرمادية الأطلسية والقضاعة الأوروبية والقطة الوحشية. وأرجع التقرير التحسن في وضعها إلى إجراءات حماية الطبيعة والبيئة.

وبقيت درجة التهديد على ما هو عليه بالنسبة لـ 39 نوعا من الثدييات الأصيلة. وقد انقرضت بالفعل من ألمانيا 10 أنواع، من بينها السنجاب الأوروبي والدلفين قاروري الأنف.

ويشار إلى أن "القائمة الحمراء" تقدم معلومات عن 117 نوعا من الثدييات موطنها الأصلي المانيا.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، ي ب د)