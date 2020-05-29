 علماء فيروسات ألمان يتلقون تهديدات بالقتل والسبب.. كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.05.2020

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سياسة واقتصاد

علماء فيروسات ألمان يتلقون تهديدات بالقتل والسبب.. كورونا

إلى جانب شخصيات سياسية ألمانية معروفة، تلقى عالما الفيروسات كريستيان دروستن وزميله هندريك شتريك تهديدات بالقتل وتلقيهما رزمة يفترض أن فيها عينة فحص إيجابي لفيروس كورونا مع رسالة تحتهما على شربه. فما سر هذه التهديدات؟

عالم الفيروسات الألماني البارز كريستيان دروستين

تلقى عالم الفيروسات الألماني البارز كريستيان دروستين تهديدات بالقتل

أصبح عالم الفيروسات في برلين كريستيان دروستن، أحد كبار خبراء العالم في كوفيد-19، محط استهداف من تيار يروِّج لنظرية المؤامرة ومن معارضي تدابير الوقاية المشددة في ألمانيا إلى درجة تهديده بالقتل.

مختارات

الولايات المتحدة هي أكبر متضرر بالعالم جراء فيروس كورونا المستجد، وبلغت الإصابات حوالي 1,2 مليون حالة مع أكثر من 71 ألف حالة وفاة. ويبدو أن المعركة ضد الفيروس ستطول، كما يحذر مدير مكافحة الأمراض السابق بإدارة أوباما. (06.05.2020)

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على عمود إنارة في وسط ميونيخ في جنوب ألمانيا، يجذب الانتباه ملصق يحمل صورة دروستن الذي صار وجهه مألوفًا في جميع أنحاء ألمانيا، إلى جانب صورة يوزف منغيليه، طبيب معتقل أوشفيتز النازي الذي حمل لقب "ملاك الموت" بسبب تجاربه على المعتقلين. وكتبت على الملصق عبارة "ثق بي، أنا طبيب".

ومنذ أسابيع، يركز من يعارضون القيود المرتبطة بالوباء والذين رفعوا صوتهم بدءاً من نيسان/أبريل خلال تظاهرات أسبوعية نُظمت في جميع أنحاء البلاد، غضبهم على مدير معهد علم الحُمِّيات في مستشفى شاريتيه الجامعي الكبير في برلين.

ولم يكن دروستن معروفاً لدى فئات واسعة قبل بضعة أشهر، لكن اسمه صار يظهر إلى جانب اسم المستشارة أنغيلا ميركل أو وزير الصحة ينس شبان الذي طالب باستقالته متظاهرون يشكلون خليطا من الذين يؤمنون بنظريات المؤامرة ومتطرفي اليمين ولكن أيضاً من الألمان القلقين.

عالم الفيروسات في برلين كريستيان دروستن

تلقى دروستن عبوة بها سائل مع رسالة تطالبه بشرب محتواها ليحصل على وقاية من فيروس كورونا

ووجد اختصاصي الحُميات البالغ من العمر 47 عامًا نفسه في دائرة الضوء الإعلامية بعد أن أعدّ في كانون الثاني/يناير أول اختبار بسيط للكشف عن كوفيد-19 وجعله متاحًا على الفور في كل أنحاء العالم. وسرعان ما صار واحداً من أكثر الأصوات التي تحظى بالتقدير في البلاد في هذا المجال. وكان ممن استشارتهم المستشارة ميركل المتخصصة مثله في العلوم، عندما اضطرت إلى اتخاذ قرار بشأن الحجر الصحي.

كما اشتُهر من خلال بودكاست لشبكة "إن دي آر" (NDR) يوضح من خلاله كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد ومخاطره بعبارات بسيطة موجهة إلى الألمان القلقين.

ومع ذلك، وفي نهاية نيسان/أبريل، كشف دروستن لصحيفة "غارديان" البريطانية أنه تلقى تهديدات بالقتل. وقال الثلاثاء إنه تلقى رزمة يفترض أن فيها عينة فحص إيجابي بالفيروس مع رسالة "اشربه وستصير لديك مناعة". وكانت التهديدات خطيرة لدرجة أن وزير الداخلية هورست زيهوفر قال إنه يتابع "كل هذا عن كثب مع استراتيجية عدم التسامح المطلق" (مع المتورطين).

وتقود صحيفة "بيلد" الشعبية واسعة الانتشارهذا الأسبوع حملة اتهامات ضد الطبيب الذي تحتفي به سائر وسائل الإعلام باعتباره "رائد الأمة" أو تقدمه على أنه "نجم".

ونشر كريستيان دروستن عبر "تويتر" الاثنين بريدًا إلكترونيًا من الصحيفة يمنحه ساعة للرد على الانتقادات التي أثارها العلماء بشأن إحدى دراساته والتي خلصت إلى أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا الجديد "يمكن أن ينقلوا العدوى أيضًا مثل البالغين". وقال الطبيب إن لديه "أشياء أخرى يقوم بها أهم" من الرد على الصحيفة.

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وردت "بيلد" على موقعها على الإنترنت في مساء اليوم نفسه أن دراسة دروستن "خاطئة تمامًا"، استناداً إلى انتقادات وجهها العديد من العلماء الذين أكدوا بعد ذلك أن "بيلد" لم تتصل بهم على الإطلاق.

وأثارت هذه المواجهة مع واحدة من أقوى الصحف في ألمانيا، على الرغم من سمعتها كصحيفة تهتم بنشر الفضائح وتراجع عدد قرائها، موجة من ردود الفعل على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام.

وكتبت أسبوعية "دير شبيغل" أن دوره كمستشار للحكومة هو الذي أثار غضب أولئك "الذين لا ينظرون إليه كعالمٍ في المقام الأول وإنما كخصمٍ سياسي ينبغي مهاجمته". وحذرت المجلة المرموقة من أن "كل هذا خطير للغاية (...) الجو في البلد سام إلى درجة مقلقة".

ومنذ بداية الأزمة الصحية، يصر العالِم الذي يُشاهد في الصباح على دراجته في أحد أحياء برلين الراقية على أن "العلم ليس له غرض سياسي". ويردّد أنه لا يخشى التهديدات ولا يراعي كلماته عند انتقاد "الخبراء المزعومين" الذين ينشرون "أي شيء في العالم"، وبالتالي يساهمون في تأجيج نظريات المؤامرة.

عالم الفيروسات الألماني هندريك شترييك

عالم الفيروسات الألماني هندريك شترييك

ولم يكن عالم الفيروسات كريستيان دروستن هو الوحيد الذي تلقى تهديدات بالقتل، إذ تلقى تلقى عالم الفيروسات في بون هندريك شتريك أيضًا رسالة التهديد نفسها والتي تلقاها كل من زميله كريستيان دروستن وخبير السياسة الصحية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي كارل لاوترباخ ورئيس الوزراء البافاري ماركوس زودر.

وقال شتريك لصحيفة "راينشه بوست" في دوسلدورف إنه تلقى رسائل تحتوي على سائل ومعها ملحوظة بأن شرب هذا السائل سيجعله محصناً من الإصابة بفيروس كورونا، مضيفاً: "لم أعتبر ذلك كتهديد بالقتل" لكنه قال إنه سارع إلى التخلص من العبوة.

ويقول شتريك إن "هذه الكراهية تجاهي أو تجاه خبراء آخرين هي في نهاية المطاف تعبير عن الخوف، فالبعض يخشى من الفيروس، والبعض الآخر يخاف من فقدان حياته. لكن في كل الأحوال علينا أن نكون حذرين ".

ع.ح./ع.ش. (د ب أ، أ ف ب)

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


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