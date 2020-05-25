 تحذير من استقطاب جديد في المجتمع الألماني بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.05.2020

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أخبار

تحذير من استقطاب جديد في المجتمع الألماني بسبب كورونا

المظاهرات ضد قيود كورونا تثير قلق بعض السياسيين في ألمانيا، ومنهم وزير الصحة الذي حذر من حدوث استقطاب مماثل لما حدث بخصوص سياسة اللجوء قبل بضعة أعوام.

متظاهرون مناهضون لإجراءات كورونا في مدينة شتوتغارت الألمانية.

متظاهرون مناهضون لإجراءات كورونا في مدينة شتوتغارت الألمانية.

حذر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، من احتمالية أن تؤدي أزمة كورونا إلى استقطاب مماثل لما حدث في النقاش بشأن سياسة اللجوء قبل سنوات.

وقال شبان لصحيفة "أوغسبورغر ألغيماينه" في عددها الصادر اليوم الخميس (28 مايو/ أيار 2020): إنه من الصائب والمهم أن تتم إقامة نقاشات عن الصحة أو الحريات. وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "تقع علينا جميعا مسؤولية ألا يكون هناك استقطاب مجددا على النحو الذي كان عليه في النقاش بشأن الهجرة. يتعين علينا الانتباه جدا إلى ألا يحدث ذلك لنا مجددا".

وأكد شبان أن النقاشات ضرورية للحياة من أجل إحلال الديمقراطية، وقال: "ولكن يجب أن يكون واضحا للديمقراطيين (عندما يخرجون في مظاهرات) مع من يتظاهرون. يتعين على المرء النظر يمينيا ويسارا ومعرفة من يشارك في ذلك".

يذكر أنآلاف الأشخاص في ألمانيا تظاهروا خلال الأسابيع الماضية ضد القيود الشديدة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا. وكان بينهم كثير من المتطرفين من التيارين اليساري واليميني، وكان هناك أيضا مناهضون لللقاح وأشخاص متبنون لنظريات المؤامرة.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)

 

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