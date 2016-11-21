عصر النهضة هو حركة ثقافية بدأت في إيطاليا أواخر العصور الوسطى وانتشرت في بقية أنحاء أوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. اتسمت برفض قيم العصور الوسطى ومثلها المعنوية والاجتماعية والسياسية.

اتسم عضر النهضة بإحياء تراث العصور الكلاسيكية الرومانية والإغريقية وإغناء قيمها الفكرية والفنية بإنجازات الحاضر لتصبح إحدى المكونات الأساسية في الحضارة الأوربية الحديثة. وقد شهدت تلك الفترة من التاريخ ميلاد فنٍّ عظيم وآداب راقية. وشهد عصر النهضة ظهور عدة شخصيات كان لها تأثير كبير في مجال الفن والعمارة والسياسة مثل مايكل آنجلو وميكيافيلي ورسام الموناليزا الايطالي ليوناردو دافنشي الذي كان رجلا موسوعيا، وقد شملت معارفه الهندسة المعمارية وعلوم التشريح ومن بين مخترعاته الطائرات والمظلات والساعات. كما شهدت هذه الفترة اكتشاف بلدان وشعوب جديدة بفضل مجموعة كبيرة من الرحالة والمستكشفين بينهم الأمير هنري الملاح وكريستوف كولومبوس وفاسكو دي كاما.