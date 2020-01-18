عشية مؤتمر برلين سلامة يدعو لوقف التدخلات الخارجية في ليبيا

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت (18 كانون الثاني/يناير 2020) من برلين أن أحد أبرز أهداف المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ينعقد في برلين غدا هو وقف كل التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، داعيا أيضا الى عدم استخدام النفط "كأداة حرب".

وجاء ذلك عشية انعقاد مؤتمر تشارك فيه دول عدة بينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى طرفي النزاع الليبي وبعض الدول العربية، وذلك بهدف التوصل الى موقف دولي موحد يهدف الى وقف النزاع في ليبيا.

وقال سلامة "كل تدخّل خارجي يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على المدى القصير"، في إشارة خصوصاً إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في ليبيا الأحد الماضي بمبادرة قامت بها موسكو وأنقرة. وأضاف "لكن ليبيا تحتاج إلى وقف كل التدخلات الخارجية. إنه أحد أهداف مؤتمر" برلين، معتبراً أن تدخل القوى الخارجية "يعمق الانقسامات بين الليبيين".

وتابع سلامة أن مؤتمر برلين الذي يفترض أن يبدأ عند الساعة 14,00 ظهر الأحد بتوقيف برلين سيخرج بحزمة بيانات ختامية تتناول فضلاً عن دعم وقف إطلاق النار، دعماً لمؤتمر داخلي ليبي يفترض عقده في جنيف نهاية الشهر. وعبّر سلامة عن "سعادته" إزاء الهدنة القائمة في طرابلس، مشددا على "وجوب صمودها" من أجل "الليبيين". وأمل في هذا السياق أن يشكل مؤتمر برلين فرصة لتحويلها إلى "وقف" تام وكامل "للأعمال العدائية".

ودعي طرفا الصراع الليبي ، رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر إلى برلين، لكن سلامة استبعد أن يتمكنا من التوصل الى اتفاق خلال المؤتمر. وقال في هذا الإطار "اعتبر أصدقاؤنا الألمان أن حضورهما سيكون إيجابياً. لا مانع في ذلك، لكن يبقى هذا أساساً مؤتمر دولي لخلق توافق دولي يغطي ويحمي ما يجب على الليبيين أن يتفقوا عليه في الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية".

واستطرد قائلاً "لست متشائماً لأقول إن مؤتمر برلين لن يفيد بشيء، لكنني لا أعتقد أنه سيشكّل نهاية للانقسامات الدولية"، و"لو تمكننا من خفض الانقسامات والحد منها، خصوصاً الانقسامات الإقليمية التي رأيناها مؤخراً، سيكون ذلك جيداً". وقال سلامة إن مؤتمر برلين يفترض أن يخرج بـ "إعلان بين رؤساء الدول يفترض أن يتحوّل إلى قرار لمجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة ويحدد السبل التي يجب اتباعها في ميادين مختلفة".

مشاهدة الفيديو 02:04 شارك الأزمة الليبية ومؤتمر برلين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3WNVF الأزمة الليبية والموقف الأوروبي منها

وأشار إلى أن الميدان الأول هو "تدعيم وقف إطلاق النار، لأن ما لدينا اليوم هو مجرّد هدنة نريد تحويلها إلى وقف فعلي لإطلاق النار، مع رقابة وفصل (بين طرفي النزاع) وإعادة نشر للأسلحة الثقيلة" خارج المناطق المدنية. وأكد أن الهدف الثاني من المؤتمر هو تشديد "الالتزام بتنفيذ حظر الأسلحة" المفروض على ليبيا منذ 2011 والذي لم ينفذ إلى حدّ كبير.

وحول التهديد بإغلاق موانئ النفط عشية مؤتمر برلين، قال سلامة "خطنا في الأمم المتحدة واضح، لا يجب اللعب بالنفط لأنه لقمة عيش الليبيين"، مضيفاً "لا يجب تحويل النفط إلى أداة حرب ووسيلة للانقسام والتصعيد".

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)