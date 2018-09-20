 عشرات القتلى والمصابين في حادث تدافع في كربلاء | سياسة واقتصاد | DW | 10.09.2019

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سياسة واقتصاد

عشرات القتلى والمصابين في حادث تدافع في كربلاء

عشرات القتلى وأكثر من مئة جريح سقطوا نتيجة تدافع خلال أداء شعائر الاحتفال بموسم عاشوراء في محافظة كربلاء العراقية. مصادر أمنية وطبية عراقية أكدت أن أعداد الضحايا والمصابين مرشحة للارتفاع.

Irak | Kerbela | Religion | Aschura (Reuters/A. Dhiaa Al-Deen)

 

قالت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء (10 سبتمبر/أيلول 2019) إن أكثر من 30 شخصاً لقوا حتفهم، فيما أصيب أكثر من 100 آخرون بجراح مختلفة جراء تدافع في ضريح الإمام الحسين بمحافظة كربلاء جنوبي العاصمة بغداد خلال إحياء ذكرى عاشوراء.

وأوضحت مصادر طبية وأمنية عراقية أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة كثافة الزوار خلال مراسم الزيارة التي بلغت ذروتها اليوم، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن فرق الوزارة "استنفرت طواقمها" بعد وقوع الحادث.

ونشر ناشطون صوراً بعد وقوع الحادث لأعداد من الزوار فاقدي الوعي على الأرض بينما يحاول آخرون إسعافهم.

ويشارك عشرات الآلاف من المسلمين الشيعة سنوياًَ في استعادة مشاهد معركة كربلاء والمعروفة باسم "واقعة الطف" التي قتل فيها الإمام الحسين على يد جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية، مع أغلب أفراد عائلته في عام 680 ميلادية.

وبعد صلاة الظهر، في العاشر من محرم يشارك الزوار بما يعرف بـ"ركضة طويريج" والتي تجسد قيام عامة الناس بعد واقعة الطف بالتوجه لدفن الإمام الحسين والضحايا من عائلة الإمام الذين سقطوا في المعركة. وتعد ركضة طويريج التي أعقبها حرق الخيام آخر ما يؤديه المشاركون في إحياء ذكرى الواقعة.

ع.ح./ي.ب.ف (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)

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    الحسين دفين المرقدين

    مرقد رأس الحسين في القاهرة، حفيد الرسول القتيل بطف كربلاء. جاء العراق ثائرا على الخليفة الأموي يزيد بن معاوية مطالبا بالخلافة، فقتل ونُقل رأسه إلى الخليفة في دمشق، ويروى أنه لم يُعد إلى الجسد المدفون في كربلاء بل نُقل إلى مصر.

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    الحسين دفين المرقدين

    مرقد الإمام الحسين بكربلاء. لا تعرف التفاصيل الحقيقية عن معركة الطف، لكن يعتقد أن رأس الحسين قد قطع عن الجسد وأرسل مع موكب السبايا من نساء أهل بيته إلى بلاط يزيد بن معاوية في الشام.

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    الحسين دفين المرقدين

    معركة الطف وقعت في 10 محرم سنة 61 هجرية (12 تشرين الأول/ أكتوبر 680 م.) حيث قاد الحسين بن علي بن أبي طالب 73 من أنصاره لقتال جيش تابع ليزيد بن معاوية. من سبايا الطف كانت زينب بنت الإمام علي أخت الحسين وابنته سكينة.

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    الحسين دفين المرقدين

    مرقد السيدة زينب بالقاهرة. يعتقد بعض المؤرخين أن السيدة زينب قد انتقلت من المدينة المنورة إلى مصر وهذا مدون في مسلة بضريحها في القاهرة، فيما يرى آخرون أن الفاطميين قد نقلوا رفاتها إلى القاهرة.

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    الحسين دفين المرقدين

    يبتهلان بالدعاء أمام مرقد الحسين بالقاهرة. المصريون يسمونه مقام سيدنا الحسين.

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    الحسين دفين المرقدين

    يقع المرقد في حي الحسين بالقاهرة بجوار خان الخليلي الشهير والقريب من الجامع الأزهر.

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    الحسين دفين المرقدين

    كربلاء العراق. يحيي الشيعة ذكرى معركة الطف بكربلاء كل عام، ويقيمون مراسم عزاء تستمر 10 أيام وتعرف بعاشوراء، في شهر محرم بالتقويم الهجري.

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    الحسين دفين المرقدين

    يرى بعض المؤرخين أن رأس الحسين قد أعيد مرة أخرى من الشام إلى مدينة كربلاء مع السيدة زينب بعد 40 يوما، ولذلك يحتفل الشيعة بأربعينية مقتل الإمام الحسين، وتدعى باللهجة العراقية" مرّد الروس" أي عودة الرؤوس.

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    الحسين دفين المرقدين

    مرقد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة النجف. الأمام علي هو والد الحسين وقد قتل في مسجد الكوفة . حادثة اغتياله ومصرعه جرت في الأيام 19-21 رمضان عام 40 هجري ( 661 م. )

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    الحسين دفين المرقدين

    مكتب بناه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ليعتكف فيه أثناء اتخاذه للقرارات المهمة. المكتب اليوم يشغله إمام مسجد سيدنا الحسين في القاهرة.

    الكاتب: زمن البدري


 

 

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الحسين دفين المرقدين

حفيد الرسول القتيل بطف كربلاء. جاء العراق ثائرا على الخليفة الأموي يزيد بن معاوية مطالبا بالخلافة، فقتل ونُقل رأسه إلى الخليفة في دمشق، ويروى أنه لم يُعد إلى الجسد المدفون في كربلاء بل نُقل إلى مصر. القصة في ملف الصور. (26.07.2013)  

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