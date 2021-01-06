عبور المسافرين القطريين إلى السعودية بعد إعادة فتح المعبر الحدودي

أعادت قطر والسعودية، صباح السبت (9 يناير/كانون الثاني)، فتح المعبر البري الحدودي بينهما.

وقال مصدر قطري لوكالة الأنباء الفرنسية: "نعم، الحدود مفتوحة" بينما أكد مصدر آخر أن معبر أبو سمرة الذي يبعد نحو 120 كيلومتر عن العاصمة الدوحة، استأنف عمله قرابة الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

وأعلنت قطر عن إجراءات مشددة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد للقادمين من الجانب السعودي، وستطلب من القادمين تقديم نتيجة فحص سلبي، بالإضافة للخضوع إلى فحص إضافي عند الحدود، والحجر لمدة أسبوع واحد في فندق تحدده الحكومة.

معبر سلوى يعود للعمل

وبدأ المسافرون القطريون الدخول إلى المملكة العربية السعودية إضافة إلى عبور السيارات بعد إعادة فتح منفذ سلوى الحدودي بين البلدين.

وعبرت صباح اليوم أول سيارة قطرية إلى السعودية عبر المنفذ. ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم فيديو يبين عبور القطريين لمنفذ سلوى في طريقهم إلى المملكة، راصدة دخول سيارات تحمل لوحات قطرية.

وأكد القطري زيد محمد المري (23 عاما)، المولود لأم سعودية، أنها "فرحة كبيرة. لقد اشتريت هذه السيارة الجديدة - لاند كروزر- لكي أذهب وأحتفل مع أقربائي بالسعودية، وقمت بإجراء اختبار كورونا وانتظر هنا على أمل السماح لنا بالعبور في أي لحظة".

وكانت الجمارك السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها جاهزة لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي الذي يربط المملكة مع قطر بعد ثلاثة أعوام ونصف من الإغلاق.

ونشرت الجمارك عبر حسابها على تويتر اليوم السبت، فيديو لمنفذ سلوى البري مع قطر بعد انتهاء الاستعدادات الفنية اللازمة لفتحه واستقبال المسافرين.

يذكر أن وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح كان قد أعلن في 4 من كانون الثاني/يناير الماضي أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر في حزيران/يونيو 2017، على خلفية اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقارب مع إيران.

وأغلقت الدول الثلاث مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الثلاثاء في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

ع.ح/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)