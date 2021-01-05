مصالحة خليجية مع قطر.. أين تقف الدول المعنية؟

استيقظ العالم اليوم الثلاثاء على أخبار بوادر انتهاء الأزمة الخليجية، وما بين مشككٍ ومصدق، ظهر على شاشات التلفزة عناق، وصف بـ"التاريخي"، بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لدى استقباله في مطار العلا السعودي، قبيل عقد أعمال القمة الخليجية الـ41. وقد وصف البعض هذا العناق بأنه "كسر لقواعد البروتوكول وبداية لصفحة جديدة".
كما يفتح هذا العناق المجال لتساؤلات عدة، حول مواقف الدول الأخرى التي كانت جزءاً من الأزمة الخليجية، وإذا ما كان عقد الجبهة المناوئة لقطر قد انحل، وكذلك تساؤلات عن مصير المطالب الثلاثة عشر التي وضعتها الرياض كشرط للمصالحة أمام الدوحة.
مصر وقطر.. خلاف ثنائي قد يستمر
غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقيام وزير الخارجية المصري سامح شكري بالنيابة عنه في أعمال القمة، قد يعطي مؤشرا لوجود تردد مصري حول المصالحة الخليجية.
وهذه الشكوك تدعمها تصريحات الإعلامي المصري المقرب من الرئيس السيسي، أحمد موسى، الذي نشر عبر حسابه على الفيسبوك قبيل ساعات من القمة بأن: "مصر لن تتصالح مع النظام القطري..."
ورغم أن القاهرة رحبت بالمصالحة بشكل عام، إلا أن غياب التفاصيل حتى هذه اللحظة يجعلها مترددة، كما يشرح المحلل السياسي المصري جمال عبد الجواد في حوار عبر الهاتف مع DW عربية، مضيفاً أن "المفاوضات على محتوى المصالحة مستمرة، وسوف تتضح لاحقاً، وبناء على محتواها فإن الموقف المصري سوف يتضح بالتزامن".
ويرى عبد الجواد أن مراقبة الإعلام القطري ورصد خطابه تجاه القاهرة، قد يكون مؤشراً حول ما إذا كانت الدوحة حريصة على علاقتها مع نظيرتها المصرية، ورغبتها بتضمينها في الاتفاق.
وفي ذات السياق، يؤكد الكاتب والأكاديمي والعضو السابق بمجلس الشورى السعودي خليل الخليل، في حديث مع DW عربية، أن مشاركة وزير الخارجية المصري في القمة استثناء، لأن مصر ليست دولة خليجية، ومشاركتها جاءت على خلفية كونها طرفاً في المقاطعة، مشيراً إلى أن الخلاف القطري-المصري ربما سيستمر بشكل ثنائي، لأن الخلاف كان موجوداً قبل المقاطعة، وذلك بسبب دور دولة قطر في دعم الأخوان المسلمين المصريين.
هذا الموقف يعززه بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء (الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021)، عقب توقيع الوزير سامح شكري على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة، والذي ذكرت فيه أن مصر "تدعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقاً من علاقات قائمة على حسن النوايا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".
ترحيب أم تحفظ إماراتي؟
كانت الإمارات حتى اللحظة، كما يقول محللون، الأكثر تحفظاً بين الدول الأربعة على إنجاز المصالحة، ولكن هذا لم يمنع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش من كتابة "تغريدة"، جاء فيها "نحن أمامقمة تاريخية بامتياز في العلا".
تصريحات قرقاش قد تقدم وجهة نظر إماراتية "إيجابية" جديدة فيما يتعلق بالمصالحة، التي بدأت منذ إعلان الكويت والسعودية وقطر عن مصالحة خليجية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، بيد أن جمال عبد الجواد يرى بأن قطر استهدفت الإمارات بشكل خاص من خلال "الدعاية الإعلامية"، بعكس السعودية، التي تعاملت معها الدوحة بشكل أقل عدائية، مضيفاً أنه "مثل الموقف المصري، يجب مراقبة أداء الإعلام القطري، لفهم موقف الدوحة من نظيرتها الإماراتية".
ويتوقع المحلل السياسي المصري أن القمة الخليجية لن تكون نهاية المشاورات حول المصالحة، فهي لن تتحقق بشكل مفاجئ وليست عملية واحدة، على حد تعبيره، وسوف تستمر لأيام قادمة وعليه فإن الموقف الإماراتي سيكون أكثر وضوحاً.
فيما يرى المحلل خليل الخليل، أن الموقف السعودي هو العمود الفقري للمقاطعة الرباعية، وكانت الرياض تفاوضت باسم الدول الأربع، لا باسمها فقط، ويختلف مع نظيره المصري، قائلاً إن "الخلافات القطرية مع مصر ودولة الإمارات لم تكن لها قوة وزخم قبل دخول المملكة العربية السعودية ضمن المقاطعة".
الجبهة المناوئة لقطر وحسابات الأطراف
في يونيو/ حزيران 2017 أعلنت الدول الأربع، السعودية والبحرين ومصر والإمارات، مقاطعتها لقطر، ووضعت 13 شرطاً لتحقيق المصالحة، وأغلقت الحدود فيما بينها وبين قطر، وخرج كلٌ منها ضد الآخر في سجال إعلامي، واندفعت قطر باتجاه تقارب مع إيران وتركيا، ما وضع الثقة بين الدول الأربع والدوحة في موقف حرج.
ولكن بعد ثلاث سنوات، وجدت قطر ودول الجبهة المناوئة لها أنفسها على طاولة واحدة في القمة الخليجية الـ41، ولكن بإجراءات ثقة مختلفة على ما يبدو، كما يذكر الأستاذ الجامعي المساعد في جامعة الكويت بدر السيف لوكالة فرانس برس، مضيفاً أن بناء الثقة بدأ ما بين الرياض والدوحة، "ولكن سينضم لهما الآخرون لاحقاً".
فيما يختلف مع هذا المحلل السعودي سلمان الأنصاري، في حديث مع DW عربية، قائلاً "إن المصالحة لم تحدث بين السعودية وقطر فقط"، وأي تصريحات إعلامية تصور هذا فهي "زائفة جملة وتفصيلاً"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن المصالحة تم الاتفاق عليها من كامل الدول المعنية، وهي اتفاق شامل.
إن عجلة المصالحة، كما يرى جمال عبد الجواد، بدأت بالفعل بالدوران، وبطبيعة الحال سوف تلتحق دول أخرى بالسعودية في مراحل لاحقة، ولكن بعد استكمال الشروط التي وضعتها هدفاً للمصالحة.
ولهذا فإن حسابات الأطراف المعنية تعتمد على ما يمكن أن تحققه وتفرضه على قطر من الشروط الـ13.
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الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
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الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
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الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
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الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
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الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
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الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
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الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
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الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
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الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
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الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
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الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
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الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)
هذا التوجه كان واضحاً في بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي شدد بالقول على "عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول"، في إشارة واضحة منها لضرورة توقف قطر عن دعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والذي يعتبر أحد أهم الركائز التي تطمح إليها القاهرة.
ويشرح عبد الجواد قائلاً إنه رغم كون التدخل في الشؤون الداخلية للدول مزعجاً، إلا أن ضعف الأخوان وفقدانهم لقوتهم السابقة في مصر، يفتح المجال لمزيد من التغيير في السياسات ومساحة لاختلاف طريقة الأداء القطري، فيما يرى الأنصاري أن السعودية لن تسمح بتعريض المصالح الأمنية الاستراتيجية لحلفائها لأي خطر.
العامل الآخر والذي يجمع عليه السعودية والبحرين ومصر والإمارات، هو العلاقة القطرية الإيرانية، إذ شددت واشنطن، والتي كثفت ضغوطها على الدول المتخاصمة لحل الأزمة، على أن وحدة الخليج "ضرورية لعزل إيران".
أما بالنسبة لقطر، والتي لم يتضح حتى الآن موقفها من إيران، فإن التقارب مع السعودية، لا يكسبها حليفاٌ خليجياً فقط، بل ستتوقف عن دفع رسوم باهظة لطهران مقابل استخدام مجالها الجوي، وذلك مع اقتراب مونديال عام 2022، والذي كان مهماً لها لاستكمال استعدادتها لاستضافة الحدث، وفقاً لوول ستريت جورنال.
من جهة أخرى يرى عبد الجواد، أن الملف الليبي، الذي تنخرط فيه مصر والإمارات ضد تركيا، هو عامل آخر مهم تدركه الدول، وسوف يكون له دوراً فيما يتعلق بإجراءات المصالحة، والذي يجعل من شرط إغلاق القاعدة التركية في قطر أكثر إلحاحاً من خفض مستوى العلاقات بين قطر وإيران، كما يذكر موقع فوربس.
مرام سالم
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
إعلان المقاطعة
في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، الأمر الذي نفته الدوحة.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
اتهامات واختراقات
في 24 أيار/ مايو 2017: أعلنت الدوحة أن موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية تعرّض "لعملية اختراق من جهة غير معروفة"، مشيرة إلى أنه تم نشر "تصريح مغلوط" منسوب لأمير قطر. التصريحات التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، تناولت إيران وحزب الله وحركة حماس والإخوان المسلمين، وانتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقامت وسائل إعلام خليجية بنشر هذه التصريحات رغم نفي الدوحة، التي فتحت تحقيقا.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
إغلاق الحدود
في الخامس من حزيران/ يونيو2017، أعلنت السعودية وحلفاؤها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وترافق ذلك مع إجراءات اقتصادية من بينها إغلاق الحدود البرية والبحرية مع قطر، ووقف الرحلات الجوية وفرض قيود على حركة القطريين في هذه الدول.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
لائحة شروط
في 22 حزيران/ يونيو، عرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر قائمة من 13 طلبا وحدّدت لها مهلة عشرة أيام لتنفيذها. ومن ضمن المطالب إغلاق قناة "الجزيرة" والحدّ من علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الإمارة الخليجية. وبعدها في الرابع من تموز/ يوليو، أكدت قطر أن "اللائحة غير واقعية" وغير قابلة للتطبيق.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
شخصيات ومجموعات مطلوبة
في 25 تموز/ يوليو2017، نشرت السعودية وحلفاؤها لائحة سوداء تضم أسماء "إرهابيين"، على حسب تعبير اللائحة، وفيها أسماء 18 مجموعة وشخصا على ارتباط بقطر. وتضم اللائحة حاليا حوالى تسعين شخصا ومجموعة، وشملت الشيخ يوسف القرضاوي المصري المقيم في قطر.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
تحالفات لفك العزلة
في بداية الأزمة تعرضت قطر إلى صعوبات لكنها اعتمدت على تحالفاتها، فقد سعت إيران وتركيا منذ بداية الأزمة إلى مساعدة الدوحة على كسر عزلتها. ووقعت قطر مع الولايات المتحدة عقودا في قطاعات النفط والطيران والتسلح. وعززت الدوحة صناعاتها المحلية وحققت نوعا من الاكتفاء الذاتي بعد إغلاق كل المنافذ مع جيرانها الخليجيين الذين كانت تقيم معهم علاقات تجارية قوية.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
السيسي وحلفاؤه
في الثالث والعشرين يوليو تموز 2017، احتفلت مصر بالذكرى 65 لثورة 23 يوليو 1952، التي قادها الضباط الأحرار بزعامة جمال عبد الناصر. ووسط استعراض عسكري ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد البحرين خالد الفيصل والجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (يطلق عليها اسم الجيش الوطني الليبي)، في مشهد يظهر جبهة مناوئة للحلف التركي القطري.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
مواقف ترامب المتقلبة
في نيسان/ أبريل 2018، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي رفضه أي تمويل للإرهاب. وأعلن ترامب أنه يعمل من أجل "وحدة" الدول في المنطقة. وكان ترامب قد علق عبر "تويتر" مباشرة بعد إعلان مقاطعة قطر قائلا إن دول الخليج قالت "إنها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف، وكل الدلائل تشير الى قطر".
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
ديبلوماسية رياضية
في كانون الأول/ ديسمبر 2019، استضافت الإمارات كأس آسيا لكرة القدم. وفازت قطر باللقب مع أن المنتخب خاض البطولة دون مؤازرة جمهوره. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر 2019، استضافت قطر بطولة كأس الخليج في كرة القدم، وقررت السعودية والإمارات والبحرين التراجع عن قرارها بعدم المشاركة. وفازت البحرين بالكأس. بيد ان استضافة منافسات رياضية لم تخفف من وطأة الخلافات.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
بن سلمان وبن زايد
في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2019، عُقدت قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض بغياب أمير قطر الذي أوفد بدلا منه رئيس الوزراء في حينه عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأعلن وزير الخارجية القطري في كانون الثاني/ يناير 2020 تعليق محادثات كانت بدأت بخجل، بين بلاده والرياض. وتردد أن فشل مساعي المصالحة وراءه تحفظ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصديقه ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
قرارات دولية لصالح قطر
في 16 حزيران/يونيو 2020، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما لصالح قطر في خلافها مع السعودية التي تتهمها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب قرصنة تعرضت لها شبكة "بي إن" القطرية من قناة "بي آوت كيو". وفي 14/7 محكمة العدل الدولية تصدر قرارا لصالح قطر في خلافها مع أربع دول أخرى اتهمتها الدوحة بفرض "حصار جوي" عليها. في 22.7 طالبت شركة الخطوط الجوية القطرية هذه الدول بتعويضات بقيمة خمسة مليارات دولار.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
تحالف تركي قطري
ساهمت الأزمة بين قطر وشقيقاتها الخليجية في تعميق تعاونها مع تركيا التي لعبت تركيا دورا مهما في مساعدة الدوحة على الخروج من عزلتها. وأقامت قاعدة عسكرية في قطر، كما شهدت مجالات التعاون نموا ملحوظا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقع البلدان عشرة اتفاقيات في مجالات تعاون مختلفة، بحضور الرئيس أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم. ويثير التحالف القطري التركي قلق مصر والإمارات.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
قمة المصالحة
في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر2020، كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" في ما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، والتوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها. وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن مجلس التعاون الخليجي أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة الى أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالمملكة في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
استقبال سعودي حار
في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021 عقد مجلس التعاون الخليجي قمة في السعودية طغى عليها الإعلان عن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات. ولقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالا حارا لدى وصوله الى السعودية، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز في مقدمة المستقبلين لأمير قطر.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
عناق بن سلمان وتميم في مطار العلا
ولدى استقباله في المطار بمدينة العلا السعودية التاريخية، عانق الأمير محمد بن سلمان ضيفه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مؤشر مهم على آمال وأد الخلاف بين حليفتين رئيسيتين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أسبوعين من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
تحفظ مصري وإماراتي؟
فيما كان الاستقبال السعودي لأمير قطر حارا، تتجه الأنظار إلى موقف الإمارات والبحرين والحليفة مصر، التي لم يصدر عنها بعد خطوات مشابهة للسعودية فيما يتعلق برفع إجراءات المقاطعة وفتح الحدود. وتفيد بعض المؤشرات بأن مصر ودولة الإمارات ما تزالان لديهما تحفظات بشأن التقارب مع قطر، وهنالك ملفات عديدة ما تزال محل خلاف.
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بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة
دور الوساطة الكويتي
يعتبر التقارب الخليجي ثمرة جهود وساطة حثيثة لعبت فيها دولة الكويت بالاضافة إلى إدارة الرئيس ترامب دورا كبيرا. أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (يسار الصورة) واصل جهود سلفه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وافته المنية في 29 أيلول/ سبتمبر 2020. م.س/ ص.ش (وكالات)