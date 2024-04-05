طرق بسيطة للاستيقاظ مبكرا وبدء اليوم بنشاط

بينما يُعد الاستيقاظ مبكرا تحديا للبعض لاسيما مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يُمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة للنهوض باكرا من الفراش، وبدء اليوم بحيوية ونشاط.

كثيرا ما نسمع عن فوائد الاستيقاظ المبكر على الصحة النفسية والجسدية للناس. ويجد البعض متعة لا تقاوم في الاستيقاظ من السرير باكرا، وقضاء الكثير من المهام اليومية. بينما تعترض صعوبات جمة البعض الآخر في رغبته للنهوض باكرا.

لكن اتباع مجموعة من النصائح البسيطة والفعالة يُمكن أن يغير الوضع تماما، ويجعل الاستيقاظ مبكرا أمرا في المتناول، وبالتالي بدء النهار بشكل أكثر فاعلية، حسب تقرير مطول نشره موقع مجلة "فوكوس" الألمانية.

وتبدأ الخطوة الأولى للاستيقاظ مبكرا بالاسترخاء في مساء اليوم السابق، واتباع روتين مسائي مريح على غرار أخذ حمام دافئ أو قراءة كتاب ما أو سماع الموسيقى.

وقالت ماريان تايلور خبيرة النوم البريطانية: "إن التعود على روتين النوم الهادئ والمتسق يساعدك حقًا على النوم بشكل أفضل في الليل. في صباح اليوم التالي تستيقظ وأنت تشعر بخفة وانتعاش أكبر".

أما الخطوة الثانية، فهي استخدام الضوء الطبيعي في الاستيقاظ بدلا من صوت المنبه. وهذا يعني أنه يمكن ترك الستائر مفتوحة من أجل السماح لضوء الصباح بالدخول إلى الغرفة، وبالتالي النهوض بسهولة من الفراش.

وقالت ماريان تايلور خبيرة النوم البريطانية: "يتأثر هرمون النوم الطبيعي الميلاتونين بشكل مباشر بالضوء والظلام. كلما كانت بيئتنا أكثر قتامة، كلما شعرنا بالنعاس". وأضافت: "يساعدنا الضوء الاصطناعي أو ضوء النهار في الصباح على الشعور بمزيد من اليقظة والقوة"، حسب ما أورده موقع مجلة "فوكوس" الألمانية.

أيضا، يُفضل تجنب قضاء بعض الدقائق الإضافية في السرير عند الاستيقاظ، والنهوض والمشي على الفور في الغرفة حتى يستفيق الجسم، ويستغل ساعات الصباح المبكرة بشكل أمثل.

كذلك، يُنصح بتجنب شرب القهوة أو الشاي أو الأطعمة الغنية بالتوابل في المساء، لأنها قد تعطل عملية النوم، وتُصعب من الاستيقاظ في وقت باكر.

استخدام الضوء الطبيعي في الاستيقاظ بدلا من صوت المنبه. صورة من: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

فوائد الاستيقاظ مبكرا

وفي نفس السياق، يُمكن أن يعود الاستيقاظ باكرا بفوائد جمة على الإنسان، حسب ما أورده موقع "كالم"، الذي يُعنى بالشؤون الطبية. ومن بين هذه الفوائد تعزيز الإنتاجية. فالاستيقاظ باكرا يمنح الشخص متسعا من الوقت للتركيز على هواية ما أوممارسة الرياضة أو الاعتناء بالنفس.

أيضا، يُحسن الاستيقاظ مبكرا الصحة العقلية، حيث يشعر الشخص بالمزيد من التفاؤل، وتكون درجة توتره أقل. كما أن الهدوء الصباحي يساعد على تصفية الذهن، حسب موقع "كالم".

زيادة على ذلك، يمنح الاستيقاظ باكرا فرصة الاستمتاع بجمال الطبيعة بشكل أكبر. وغالبا ما يمكن رؤية شروق الشمس مثلا، ما يساعد على الشعور بالاتصال بالعالم، حسب نفس المصدر.

ر.م