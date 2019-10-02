 طبيب نساء هولندي ينجب 17 ابنا من نساء دون علمهن | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 06.10.2020

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منوعات

طبيب نساء هولندي ينجب 17 ابنا من نساء دون علمهن

في سلوك يتنافى مع قيم المهنة، قام الطبيب الهولندي بتخصيب بويضات عدد غير محدد من نساء بحيوانات المنوية دون علمهن وأعيدت البويضات الملقحة إلى النساء اللواتي أنجبن أطفالاً، عرف منهم حتى الآن 17 هم من صلب الطبيب.

صورة رمزية

من غير المعلوم حتى الآن عدد الأبناء الذين ينسبون إلى الطبيب (صورة رمزية)

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء(6 اكتوبر/تشرين الأول 2020) ، أن طبيب نساء هولندي متخصص في عمليات المساعدة على الاخصاب، قام بتخصيب بويضات نساء كن يتعالجن لديه للإنجاب بحيواناته المنوية، بدون علمهن، مما أدى إلى إنجاب ما لا يقل عن 17 ابنا من صلبه.

مختارات

المتبرع بالحيوانات المنوية لغرض الإنجاب، الأمريكي كيلي غوردي، يحكي قصته وكيف يلتقي بالراغبين والراغبات بالحصول على أطفال، ويكشف كيف أن بعض النساء يفضلن المعاشرة المباشرة، إضافة إلى أسرار أخرى يفصح عنها الأمريكي كيلي.

لطالما أدركت النساء حدود الخصوبة لديهن ومضاعفات الولادة المحتملة مع تقدمهن العمر. الآن تظهر الأبحاث العلمية أن الحيوانات المنوية للوالدين الأكبر سناً يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات صحية لأطفالهم في وقت لاحق.

وأعلن مستشفى "إيزالا" الواقع في مدينة زفوله بشمال شرق هولندا، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق أمستردام، عن القضية اليوم الثلاثاء، بالنيابة عن الأبناء المعنيين بالامر.

وقال المستشفى إن سلوك الطبيب "غير مقبول أخلاقيا".

وكان الطبيب، الذي توفي بعد ذلك، متخصصا في عمليات التلقيح الصناعي باستخدام حيوانات منوية يتم التبرع بها في المستشفى، خلال الفترة بين عام 1981 وعام 1993. وخرجت القضية إلى النور بعد أن قام بعض الأبناء الذين صاروا بالغين الآن، بالبحث بصورة مستقلة عن آبائهم البيولوجيين.

وقد وُجد تطابق بين عينات الحمض النووي (دي إن إيه) الموجودة في العديد من بنوك الحمض النووي التجارية، وبين أحد أفراد عائلة الطبيب.

وذكر المستشفى أنه قد تمت مقارنة البيانات بعد ذلك بالحمض النووي الخاص بأحد أبناء الطبيب الشرعيين، وأضاف المستشفى أنه لا يمكن استبعاد أن يكون الطبيب قد أنجب المزيد من الأبناء.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة المُعلبة

    تحتوي الأطعمة المعلبة على كمية كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى زيادة الإصابة بغازات المعدة، مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة. فضلا عن أن هناك الكثير من الدراسات أثبتت أن المادة التي تطلى بها المعلبات من الداخل تزيد من إنتاج الهرمونات الأنثوية ما يؤثر على خصوبة الرجال.

  • Symbolbild Wursttheke

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    اللحوم المصنّعة

    كثيرا ما يتردد أن الإكثار من تناول اللحوم يزيد الخصوبة، لكن علماء من جامعة بوسطن الأمريكية توصلوا إلى نتائج ربما تزعج عشاق اللحوم. فوفقا للدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا في دورية " الخصوبة والعقم" فإن تناول منتجات اللحوم المصنعة يؤثر سلبا على خصوبة الرجال.

  • default

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة الجاهزة

    ووفقا للدراسة فإن الرجال الذين تناولوا منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والأطعمة الجاهزة انخفضت قدرتهم على الإنجاب بشكل ملحوظ، مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا في غذائهم على تناول الدواجن. والسبب هو أن اللحوم المصنعة تزيد نسبة الدهون في الدم وتؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    التدخين

    لا شك أن التغذية الصحية مهمة جدا بالنسبة للشريكين الراغبين بالانجاب، لذا يشدد خبراء الصحة على ضرورة إتباع نظام غذائي صحي متكامل غني بالمعادن والفيتامينات. والابتعاد عن بعض العادات السيئة، مثل التدخين، فهو يعمل على خفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، كما أنه يزيد من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الكافيين

    لزيادة الخصوبة ينصح خبراء الصحة بعدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على كمية عالية من الكافيين، فالإكثار من هذه المشروبات يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخصوبة.

  • Gemüse und Obst

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الفواكه والخضروات

    يعد تناول الخضروات والفواكه مهم جدا للخصوبة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على إنتاج حيوانات منوية صحية. والبروكولي من الخضروات التي ينصح بالإكثار من تناولها لمن يرغب بالإنجاب، فهو يحتوي على فيتامن "A" وعلى مواد كيميائية تقلل من مستويات الهرمون الأنثوي "الأستروجين" في جسم الرجل، ويرتفع بالمقابل مستوى الهرمون الذكوري "التستوستيرون"، ما يزيد من مستوى الخصوبة.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأسماك

    لها دور كبير في تعزيز الخصوبة أيضا، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لتقوية الخصوبة، كاليود والكالسيوم والفوسفور الضروري لإنتاج مادة "ليسيثين" وهي مادة مهمة لتقوية الخصوبة، إذ تحفز الجسم على إنتاج الهرمونات الجنسية.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    المكسرات

    تعتبر من أكثر المواد فائدة لأنها غنية بالزنك وهو من المعادن الضرورية لإنتاج الهرمون الذكري "التستوستيرون"، لذا ينصح أولئك الراغبون بالإنجاب بالإكثار من تناول المكسرات.

    الكاتب: دالين صلاحية


 

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