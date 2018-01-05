جاء من نسل متبرع بالحيوانات المنوية وبدأ رحلة البحث عن أخوته الألف

يسعى الشاب ايفو فان هالين (34 عاماً) إلى العثور على أخوته الألف، بعد أن اكتشف بأنه ابن من نسل شخص اعتاد التبرع بسائله المنوي قبل عدة سنوات طويلة في هولندا.
ايفو فان هالين، الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في روتردام بهولندا، كان يظن بأن لديه أخاً وحيداً، لتأتيه مفاجأة لم تكن بالحسبان عندما اعترف له والداه بالسر، الذي أخفياه عنه طوال حياته، وذلك بأنه قد جاء إلى الحياة عن طريق سائل منوي تم التبرع به قبل سنوات طويلة. بعد صدمته الأولى عند سماع سر والديه، قاده فضوله لاكتشاف هوية الأب البيولوجي، غير أنه في بادئ الأمر لم يستطع الحصول على تفاصيل من عيادة المتبرعين نظراً لقواعد عدم الكشف عن هوية المتبرع.
وعن طريق الخدمات الطبية علم الشاب أن لديه 60 أخاً وأختاً في هولندا فقط، مشيراً إلى أنه يعتقد أن هذه المجموعة من الأخوة ليست سوى مجموعة صغيرة جداً ضمن عائلة كبيرة. ويأمل أن تساعده اختبارات الحمض النووي على العثور على حوالي ألف من الأشقاء الآخرين، ولدوا كلهم من نسل الأب البيولوجي، بحسب ما نشره موقع صحيفة (التايمز) البريطانية.
وأجرى فان هالين، المقيم في مدينة أوكسفورد ببريطانيا، اختباراً بستين جنيه إسترليني وحصل على النتائج بعد مضي شهرين عبر الإنترنت، ولحسن حظه وجد أن عدداً من أقاربه البيولوجيين قد أجروا اختبارات مماثلة أيضاً، كما التقى ببعضهم، حيث وجد أن بعضهم يعرفون بعضهم حتى قبل أن يكتشفوا حقيقة الأمر، ومنهم من كانوا على وشك الارتباط بأشقائهم دون أن يدركوا ذلك.
وأكد هالين أن اختبارات الحمض النووي ساعدته على معرفة والده وعدد كبير من إخوته، وأضاف أنه قد اتصل بوالده البيولوجي وتبادل معه الحديث وقال إنه يأمل أن يراه شخصياً يوماً ما. غير أن الأمر الطريف الذي لم يتوقعه سابقاً هو أن يكون له أصول غير أوروبية. إذ أن جدَّه البيولوجي كان من مستعمرة سورينام الهولندية السابقة في أمريكا الجنوبية.
ر.ض
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الأطعمة المُعلبة
تحتوي الأطعمة المعلبة على كمية كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى زيادة الإصابة بغازات المعدة، مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة. فضلا عن أن هناك الكثير من الدراسات أثبتت أن المادة التي تطلى بها المعلبات من الداخل تزيد من إنتاج الهرمونات الأنثوية ما يؤثر على خصوبة الرجال.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
اللحوم المصنّعة
كثيرا ما يتردد أن الإكثار من تناول اللحوم يزيد الخصوبة، لكن علماء من جامعة بوسطن الأمريكية توصلوا إلى نتائج ربما تزعج عشاق اللحوم. فوفقا للدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا في دورية " الخصوبة والعقم" فإن تناول منتجات اللحوم المصنعة يؤثر سلبا على خصوبة الرجال.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الأطعمة الجاهزة
ووفقا للدراسة فإن الرجال الذين تناولوا منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والأطعمة الجاهزة انخفضت قدرتهم على الإنجاب بشكل ملحوظ، مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا في غذائهم على تناول الدواجن. والسبب هو أن اللحوم المصنعة تزيد نسبة الدهون في الدم وتؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
التدخين
لا شك أن التغذية الصحية مهمة جدا بالنسبة للشريكين الراغبين بالانجاب، لذا يشدد خبراء الصحة على ضرورة إتباع نظام غذائي صحي متكامل غني بالمعادن والفيتامينات. والابتعاد عن بعض العادات السيئة، مثل التدخين، فهو يعمل على خفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، كما أنه يزيد من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الكافيين
لزيادة الخصوبة ينصح خبراء الصحة بعدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على كمية عالية من الكافيين، فالإكثار من هذه المشروبات يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخصوبة.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الفواكه والخضروات
يعد تناول الخضروات والفواكه مهم جدا للخصوبة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على إنتاج حيوانات منوية صحية. والبروكولي من الخضروات التي ينصح بالإكثار من تناولها لمن يرغب بالإنجاب، فهو يحتوي على فيتامن "A" وعلى مواد كيميائية تقلل من مستويات الهرمون الأنثوي "الأستروجين" في جسم الرجل، ويرتفع بالمقابل مستوى الهرمون الذكوري "التستوستيرون"، ما يزيد من مستوى الخصوبة.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الأسماك
لها دور كبير في تعزيز الخصوبة أيضا، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لتقوية الخصوبة، كاليود والكالسيوم والفوسفور الضروري لإنتاج مادة "ليسيثين" وهي مادة مهمة لتقوية الخصوبة، إذ تحفز الجسم على إنتاج الهرمونات الجنسية.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
المكسرات
تعتبر من أكثر المواد فائدة لأنها غنية بالزنك وهو من المعادن الضرورية لإنتاج الهرمون الذكري "التستوستيرون"، لذا ينصح أولئك الراغبون بالإنجاب بالإكثار من تناول المكسرات.
الكاتب: دالين صلاحية