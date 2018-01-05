جاء من نسل متبرع بالحيوانات المنوية وبدأ رحلة البحث عن أخوته الألف

يسعى الشاب ايفو فان هالين (34 عاماً) إلى العثور على أخوته الألف، بعد أن اكتشف بأنه ابن من نسل شخص اعتاد التبرع بسائله المنوي قبل عدة سنوات طويلة في هولندا.

ايفو فان هالين، الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في روتردام بهولندا، كان يظن بأن لديه أخاً وحيداً، لتأتيه مفاجأة لم تكن بالحسبان عندما اعترف له والداه بالسر، الذي أخفياه عنه طوال حياته، وذلك بأنه قد جاء إلى الحياة عن طريق سائل منوي تم التبرع به قبل سنوات طويلة. بعد صدمته الأولى عند سماع سر والديه، قاده فضوله لاكتشاف هوية الأب البيولوجي، غير أنه في بادئ الأمر لم يستطع الحصول على تفاصيل من عيادة المتبرعين نظراً لقواعد عدم الكشف عن هوية المتبرع.

وعن طريق الخدمات الطبية علم الشاب أن لديه 60 أخاً وأختاً في هولندا فقط، مشيراً إلى أنه يعتقد أن هذه المجموعة من الأخوة ليست سوى مجموعة صغيرة جداً ضمن عائلة كبيرة. ويأمل أن تساعده اختبارات الحمض النووي على العثور على حوالي ألف من الأشقاء الآخرين، ولدوا كلهم من نسل الأب البيولوجي، بحسب ما نشره موقع صحيفة (التايمز) البريطانية.

وأجرى فان هالين، المقيم في مدينة أوكسفورد ببريطانيا، اختباراً بستين جنيه إسترليني وحصل على النتائج بعد مضي شهرين عبر الإنترنت، ولحسن حظه وجد أن عدداً من أقاربه البيولوجيين قد أجروا اختبارات مماثلة أيضاً، كما التقى ببعضهم، حيث وجد أن بعضهم يعرفون بعضهم حتى قبل أن يكتشفوا حقيقة الأمر، ومنهم من كانوا على وشك الارتباط بأشقائهم دون أن يدركوا ذلك.

وأكد هالين أن اختبارات الحمض النووي ساعدته على معرفة والده وعدد كبير من إخوته، وأضاف أنه قد اتصل بوالده البيولوجي وتبادل معه الحديث وقال إنه يأمل أن يراه شخصياً يوماً ما. غير أن الأمر الطريف الذي لم يتوقعه سابقاً هو أن يكون له أصول غير أوروبية. إذ أن جدَّه البيولوجي كان من مستعمرة سورينام الهولندية السابقة في أمريكا الجنوبية.

ر.ض