 طالبان تسنجد بألمانيا والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.09.2021

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طالبان تسنجد بألمانيا والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات

دعت حركة طالبان المجتمع الدولي لزيادة تقديم المساعدات للبلاد، مشددة على أن الحركة ليست تنظيما إرهابيا. ويذكر أن العديد من الدول المانحة أوقفت مساعداتها بمجرد سيطرة التنظيم المتشدد على أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية.

أرشيف: أفغان يتلقون مساعدات إنسانية ألمانية (كابول 2005)

أرشيف: أفغان يتلقون مساعدات إنسانية ألمانية (كابول 2005)

دعا متحدث باسم  حركة طالبان  في مدينة قندوز، عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم، شمال أفغانستان اليوم الأحد (19 سبتمبر/ أيلول 2021) المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم المساعدات إلى بلاده، مشدداً على أن المتشددين الإسلاميين ليسوا إرهابيين. وقال المتحدث باسم ولاية "قندوز"، مطيع الله روحاني إن المعونات، ربما تأخذ شكل استثمار أو مشروعات إعادة إعمار "أو أي نوع من المساعدات الإنسانية للحكومة أو لمواطني أفغانستان"، وذلك في طلب موجه إلى "المجتمع الدولي، بما في ذلك ألمانيا". وأضاف المتحدث أن طالبان "سوف ترحب كثيراً بالمساعدة".

مختارات

أكد أمير خان متقي وزير خارجية طالبان بالإنابة، أن "الولايات المتحدة بلد عظيم.. ويجب أن نساعد بعضنا البعض"، وقال إن على المجتمع الدولي عدم تسييس المساعدات التي يقدمها، وذلك بعد يوم من مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان.

ذكرت تقارير إعلامية أن عمالا في العاصمة الأفغانية كابول غيًروا اللافتات الخاصة بوزارة المرأة ووضعوا مكانها لافتات لـ"وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فيما قالت موظفات سابقات بالوزارة إنهن مُنعن من دخول المبنى.

بينما تفكر واشنطن في سبب خسارتها لحربها في أفغانستان، دعا باحث أمريكي للتفكير في سؤال آخر وهو: "من الذي ربح الحرب؟". هناك دولة في المنطقة لم ينتبه المحللون لها بشكل جيد، اعتبرها الكاتب إيلي ليك الرابح الأكبر، فمن تكون؟

وصل أكثر من ثلاثين لاعبة كرة قدم مصحوبات بذويهنمن أفغانستان إلى باكستان هربا من حكومة طالبان، حسبما أعلن مسؤولون باكستانيون.

وكانت طالبان قد استولت على ولاية قندوز، في الثامن من آب/ أغسطس الماضي، في واحدة من سلسلة من التطورات السريعة، التي شهدت في نهاية المطاف، سيطرة الحركة على الدولة بأكملها. وكانت آخر القوات الأمريكية قد غادرت أفغانستان في نهاية آب/ أغسطس الماضي، مما يمثل نهاية مهمة عسكرية، استمرت حوالي عقدين من الزمان.

وانتقد روحاني المجتمع الدولي بسبب دعم ما وصفها بأنها "حكومة فاسدة" في  أفغانستان، على مدار العشرين عاما الماضية، لكن أوقف معوناته، عندما تولت طالبان السلطة. وتابع بالقول إن طالبان جلبت السلام إلى أفغانستان، مشيراً "لسنا إرهابيين".

يُشار إلى أنه خلال فترتها الأولى في السلطة، بين عام 1996 وعام 2001، فرضت الحركة المتشددة أسلوب حياة إسلاميا صارما ومنعت النساء بشكل كامل من العمل والتعليم خارج المنزل. ورفض روحاني التعليق على سياسات طالبان المثيرة للجدل حول النساء. واكتفى روحاني بالقول إن طالبان فقط هي التي تقدر جميع المواطنين، نساء ورجالا على حد سواء.

ح.ز ع.غ (د.ب.أ)

  • Afghan men are seen in a restaurant in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    عالم ذكوري محض.. لا للنساء

    تظهر الصور والمقاطع المصورة نشاطا صاخبا في الشوارع الأفغانية كما هو الحال في هذا المطعم بمدينة هرات غرب البلاد حيث تم الترحيب بعودة رواد المطعم من جديد. بيد أن اللافت أن الأمر اختلف كثيرا عن ما كان عليه قبل سيطرة طالبان إذ اقتصر الزبائن فقط على الرجال الذين اضطروا إلى ارتداء الأزياء التقليدية مثل "الكورتا" وهي سترة طويلة بطول الركبة. وغابت النساء عن المشهد داخل المطعم بل وفي أرجاء المدن الأفغانية.

  • Students attend a class bifurcated by a curtain separating males and females at a private university in Kabul on September 7, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    فصل الذكور عن الإناث

    بهذه الستارة، تم فصل الطلاب الذكور عن الطالبات الإناث داخل هذه الجامعة الخاصة في العاصمة كابول. وعقب سيطرة طالبان على البلاد، أصبح الفصل بين الجنسين إلزاميا في هذه الجامعة ويتوقع أن يمتد الأمر إلى مواقع أخرى. وفي ذلك، قال وزير التعليم العالي في حكومة طالبان عبد الباقي حقاني إن "التعليم المختلط يتعارض مع مبادئ الإسلام والقيم والعادات والتقاليد الأفغانية".

  • Afghan women walk at a mosque in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    الأفغانيات وفقدان الحرية

    أفغانيات في طريقهن إلى أحد مساجد هرات. وبالنظر إلى الملابس، يبدو أن حرية المرأة الأفغانية التي كسبتها بشق الأنفس خلال العشرين عاما الماضية باتت الآن في مهب الريح. فقد حظرت طالبان ممارسة الأفغانيات للرياضة وهو ما أشار إليه أحمد الله واسيك - نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة طالبان- بقوله إن "لن يسمح للنساء في أفغانستان بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن".

  • Taliban inspect vehicles at the checkpoints as they take strong security measures in the Afghan capital in Kabul, on September 09, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    نقاط تفتيش في عموم البلاد

    انتشرت نقاط التفتيش الأمنية في عموم البلاد حيث يتمركز مقاتلو طالبان وباتت القاسم المشترك في شوارع أفغانستان. ورغم محاولات عناصر طالبان المدججين بالسلاح في ترهيب الأفغان، إلا أن السكان يسعون إلى التأقلم مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على البلاد وأبرزها أن الملابس الغربية باتت نادرة جدا وأصبحت مشاهد الجنود المدججين بالسلاح الأكثر شيوعا.

  • Male day laborers sit at the roadside in Kabul, awaiting a job offer

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    في انتظار العمل

    ينتظر العمال في أفغانستان كثيرا على قارعة الطرق للحصول على عمل وكسب قوت يومهم. وقبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعاني من وضع اقتصادي مترد. وبعد سيطرة الحركة بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد. ويبلغ معدل الفقر في الوقت الحالي 72 بالمائة فيما يتوقع أن يصل إلى 98 بالمائة.

  • Afghan protest for women's and civil rights in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan, on September 3, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    استمرار نضال الأفغانيات رغم قمع طالبان

    ورغم تعرض أفغانيات للقمع على يد طالبان، إلا أن العديد منهن يواصلن النضال للمطالبة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمساواة. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رد عنيف متزايد من قبل طالبان لقمع الاحتجاجات السلمية، مضيفا أن عناصر طالبان استخدموا الذخيرة الحية والهراوات والسياط لقمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين فيما تم الاعتداء على الكثيرين منهم.

  • Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    مؤيدو طالبان

    تقول هؤلاء الأفغانيات إنهن سعداء بعودة حكم طالبان إذ قمن بمسيرات في شوارع البلاد للتعبير عن الرضا التام بطريقة إدارة الحركة لأفغانستان. واللافت أن عناصر أمنية رسمية كانت ترافق هؤلاء الأفغانيات اللاتي اعتبرن أن من هرب من البلاد لا يمثلن المرأة الأفغانية وأكدن أن طريقة طالبان في تطبيق الشريعة الإسلامية لا تعرض حياتهن للخطر.

  • A female student in a full-body shroud speaks at a pro-Taliban rally at the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    تحيز لمسيرات مؤيدة لطالبان

    وقد تم دعوة الصحافيين لتغطية المظاهرات المؤيدة لطالبان في تناقض تام مع الاحتجاجات المناوئة للحركة إذ تم ترهيب الصحافيين الذين يقومون بتغطية هذه الاحتجاجات وتم الاعتداء على العديد منهم. كل هذه الصور تدل على أن مظاهر الحياة قد تغيرت تماما في أفغانستان خاصة للنساء. كلوديا دن سونيا أنجليكا دين/ م.ع


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