 طالبان تؤكد تمسكها بمحادثات السلام وبـ″نظام إسلامي أصيل″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.06.2021

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طالبان تؤكد تمسكها بمحادثات السلام وبـ"نظام إسلامي أصيل"

أكدت حركة طالبان التزامها بمحادثات السلام لكنّها أصرت على أنّ "نظاما إسلاميا أصيلا" هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أفغانستان، مؤكدة أن جميع الحقوق يجب أن تندرج تحت هذا النظام، بما في ذلك حقوق المرأة.

أرشيف: مجموعة من مقاتلي طالبان، جلتال أباد، فبراير/ شباط 2015)

أرشيف: مجموعة من مقاتلي طالبان، جلتال أباد، فبراير/ شباط 2015)

رغم تصاعد العنف، أكد أحد مؤسسي طالبانونائب زعيمها الملا عبد الغني برادر اليوم (الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021) أن الحركة ملتزمة بمحادثات السلام. وقال في بيان إن "مشاركتنا في المفاوضات (...) تشير صراحة إلى أننا نؤمن بحل المشكلات من خلال تفاهم" متبادل. وأوضح أنّ السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في أفغانستان هو "تأسيس نظام إسلامي" بعد مغادرة كافة القوات الأجنبية. وأكد في بيانه أنّ "نظاما إسلاميا أصيلا هو أفضل سبيل لحل كافة مشكلات الأفغان".

 وأقر القيادي في بيانه بالمخاوف المنتشرة في أفغانستان وخارجها بشأن نوع النظام المقبل، وتأثيره على المرأة، قائلا إن ذلك يندرج "في إطار المفاوضات بين الأفغان". كما أكد برادر أن حقوق جميع الأفغان بمن فيهم النساء سيتم استيعابها في هذا النظام وفق "الدين الإسلامي" والتقاليد الأفغانية. لكن كثيرين يخشون أن يتعارض تفسير طالبان للحقوق مع التغييرات التي طرأت على المجتمع الأفغاني منذ عام 2001.

 وتعثرت المفاوضات بين الحركة المتمردة والحكومة الافغانية لأشهر وتصاعد العنف في أرجاء البلاد منذ أيار/ مايو مع بدء الجيش الأميركي انسحابه النهائي من البلد المسلم المضطرب منذ سنين. وتتنامى المخاوف أيضا من أنه إذا عادت طالبان للحكم، ستعيد فرض رؤيتها المتشددة للشريعة الإسلامية.

 وذكر تقرير استخبارات أميركي أن المكاسب التي تم تحقيقها في مجال حقوق المرأة ستتراجع إذا عاد المتمردون للسلطة. ومع مضي القوات الأميركية قدما للوفاء بالموعد النهائي للانسحاب الكامل في 11 أيلول / سبتمبر، تخوض طالبان معارك يومية مع القوات الحكومية وزعمت أنها استولت على 40 منطقة.

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حلف الناتو يبحث انسحاب قواته من أفغانستان وسط زيادة نفوذ حركة طالبان

و أجبر الخوف المتزايد وعدم اليقين بشأن المستقبل العديد من الأفغان على محاولة مغادرة البلاد، بما في ذلك آلاف الرجال والنساء الذين يخشون اجراءات انتقامية بسبب عملهم مع القوات الأجنبية. ودعا برادر الشباب الأفغاني إلى عدم مغادرة البلاد، وشدد أيضا على أن طالبان ستبدد مخاوف الأقليات والمنظمات الإنسانية والدبلوماسيين.

 وأجبرت الخسائر الأخيرة في صفوف القوات الحكومية الرئيس أشرف غني على تغيير وزيري الدفاع والداخلية. والسبت، أعلن غني التغييرات ودعا طالبان للاختيار بين السلام أو العداء مع الحكومة. وقال في بيان أصدره مكتبه مساء السبت "إذا اختاروا العداء سيتصدى الناس لهم بحزم". واتهم غني طالبان ببدء الحرب واتهمها بالفشل في الخروج بخطة سلام. وأضاف "كمسؤولين في حكومة شرعية نحن ملتزمون بكافة القوانين الإنسانية في الحروب، لكن طالبان تنتهك هذه القوانين وتدمر أفغانستان".

صورة نشرتها وزارة الدفاع الأفغانية (السبت 19 يونيو/حزيران 2021) تزعم فيها أن سكان بعض المناطق يستعدون لمواجهة طالبان.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الأفغانية (السبت 19 يونيو/حزيران 2021) تزعم فيها أن سكان بعض المناطق يستعدون لمواجهة طالبان.

 وتتواجد طالبان حاليا في جميع ولايات البلاد تقريبا، وتحاصر عددا من المدن الكبرى وفق استراتيجية كانت قد تبنتها منتصف التسعينيات وقادت إلى سيطرتها على مجمل مناطق أفغانستان إلى حين الغزو بقيادة الولايات المتحدة. 

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية السبت أن قواتها انسحبت بالفعل من عدة مناطق، لكنها شددت على أنها تسعى لاستردادها.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب / رويترز)

  • 3. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    نجحت العملية، وماذا بعد؟

    فقد هذا الجندي الأفغاني ساقيه أثناء تأدية الواجب في ولاية قندوز عام 2015. لكن بعد ذلك اكتشف الأطباء في مستشفى كابُل وجود بعض الشظايا في خصره، وكان يجب استخراجها أيضا. هناك ست مستشفيات يديرها الجيش الأفغاني، كما يجري بناء اثنتين جديدتين. كما يُتوقع زيادةُ عدد الجرحى جراء الوضع في البلاد.

  • Afghanistan Gedenkveranstaltung für 21 getötete Soldaten in Konar (Hussain Sirat)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ضحايا بالآلاف خدمةً للوطن

    أرقام رهيبة لضحايا الجيش والشرطة الأفغانيين، فبحسب أحد التقارير الأمريكية، في الثلث الأول من العام الحالي فقط، قُتل 2534 عنصراً من قوى الأمن، كما جُرح 4238 آخرون. وفي العام 2016 كان العدد 7000 قتلى و12 ألف جريح.

  • 2. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture alliance / Christine-Felice Röhrs/dpa)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    بيع الممتلكات للعلاج في الخارج

    الجندي "صفة الله"، الذي يقيم أيضاً في المستشفى العسكري بكابُل، فقد إحدى ساقيه "فقط" نتيجة لغم أرضي زرعته طالبان في ولاية كُنر. ويحتاج الضحايا أيضا إلى عمليات لا يمكن إجراؤها في أفغانستان، ولذلك يبيع بعض الناس أراضيهم حتى يستطيعوا إجراء العملية في الخارج.

  • 7. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    التدريب لقلّة مُختارة

    هؤلاء الجنود جُرحوا في الحرب، وهم هنا في يوليو/ تموز يتدربون في مركز رياضي تابع للجيش الأفغاني في كابُل تحضيراً لبطولة ألعاب "إنفيكتوس" في كندا، وهي حدث رياضي كبير للمحاربين السابقين المعاقين من جميع أنحاء العالم. وهؤلاء الجنود هم من بين القلائل، الذين وجدوا اهتماماً بعد إصابتهم.

  • 5. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    الأمل بعد التفكير في الانتحار

    أصيب مديح الله في قندهار عام 2009، وبعد بتر ساقيه الاثنتين كان يريد أن ينتحر. لكنه شاهد فيديوهات على موقع "يوتيوب" عن أشخاص ذوي إعاقة في بلدان أخرى فتحلى بالشجاعة من جديد. هو يعمل الآن في منظمة "مساعدة الأبطال" غير الحكومية. لكن ظروفه الجيدة لا تتوفر لكثير من الجنود الآخرين ذوي الإعاقة. فمديح الله تعلم حتى الصف الثاني عشر، ويجد دعما من العائلة كما أن والده موظف حكومي.

  • 6. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    وحيدون في مواصلة العيش

    القدرة على مواصلة العيش رغم الإصابة الجسدية والجرح النفسي هي بالنسبة لكثير من الجنود وعناصر الشرطة الأفغان السابقين مسألة تتوقف عليهم أنفسهم، فهم يكادون لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تقدم لهم الحكومة من تلقاء نفسها المساعدات والاستحقاقات وإمكانيات التعليم اللازمة.

  • 4. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ظروف تفوق طاقة أفغانستان

    بعد انسحاب معظم قوات الناتو، تتحمل أفغانستان العبء الأكبر في جهود مكافحة الإرهاب. والنتيجة هي المزيد والمزيد من الجرحى. وتكاد المستشفيات الست، التابعة للجيش الأفغاني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وبالنسبة لإعادة دمج الجنود السابقين المصابين فإن أفغانستان ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات. الكاتب: هانز شبروس/ م.ع.ح.


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