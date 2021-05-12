 صراع الشرق الأوسط في الفضاء الافتراضي.. ساحة معارك طاحنة! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.05.2021

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سياسة واقتصاد

صراع الشرق الأوسط في الفضاء الافتراضي.. ساحة معارك طاحنة!

الحرب الإفتراضية لا تقل ضراوة عن الحرب على أرض الواقع. هذا ما يعكسه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي في الفضاء الإفتراضي. الصور ومقاطع الفيديو تنقل الأحداث، لكن قد يساء استخدامها أيضاً و تأجج الصراع بين الطرفين.

هل تحول التضليل إلى سلاح الحرب الإفتراضية في الشرق الأوسط؟

هل تحول التضليل إلى سلاح الحرب الإفتراضية في الشرق الأوسط؟

حرب بلا خسائر مادية ولا إصابات، لكنها قد تكون أكثر ضراوة وقد يتجاوز تأثيرها  تأثير الحرب على أرض الواقع. هذا ما يعكسه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الحالي في الفضاء الإفتراضي. الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المواد الأخرى هي الأسلحة المستخدمة خلال هذه الحرب، لكن بعضها قد يساء استخدامه من أجل تأجيج الصراع القائم بين الطرفين.

منذ بدء موجة العنف الجديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل، اشتعلت على مواقع التواصل الإجتماعي حرب إلكترونية طاحنة. اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق الاشتباكات، وصلت إلى جميع أنحاء العالم، إذ تصدَّر وسم #أنقِذواحيالشيخ_جراح باللغتين العربية والإنجليزية، قائمة أكثر الوسوم انتشاراً في العالم. كما تجاوز الوسم نفسه باللغة الإنجليزية على موقع "تويتر" حاجز المليوني تغريدة. حي الشيخ جراح كان نقطة اندلاع شرارة هذا الصراع، إذ شهد الحي الواقع في القدس الشرقية، مواجهات حول قضية ملكية الأرض التي بنيت عليها منازل تعيش فيها عائلات فلسطينية، ويطالب بها مستوطنون إسرائيليون.

مختارات

لاشك أن الموسوعة الرقمية المجمعة من مقالات المستخدمين ساعدت الباحثين عن المعلومة كثيرا، لكن هناك الكثير من النقد للمنصة. فما مدى حيادية ومصداقية ما تقدمه ويكيبيديا؟ وكيف يمكن تجنب الوقوع في فخ المعلومات المضللة؟

أكدت الداخلية الألمانية أن برلين لا تنوي حالياً تشديد عقوبات معاداة السامية إثر تجاوزات رافقت مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين بعد التصعيد العسكري بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.

أسلحة الصور 

العديد من المشاهد يجري تداولها حاليا على مواقع التواصل الإجتماعي لاشتباكات تقع بين الشرطة الإسرائيلية والمحتجين الفلسطينيين. في مقطع فيديو متداول يظهر رجال الشرطة الإسرائيلية يدفعون متظاهرة فلسطينية على الأرض في حي الشيخ جراح وصوت آية خلف وهي مدونة فلسطينية في خلفية الصورة يظهرهها تقول: انظروا ماذا يفعلون إنهم يضربون النساء. نشرت آية، الواقعة في بث مباشر على حسابها على إنستغرام الذي يتابعه 187 ألف متابع.

تخصّص الإعلامية الفلسطينية، منى الكرد حسابها على "إنستغرام"، لنقل الأحداث في الأراضي الفلسطينية كما ساهمت مؤخراً في نقل قضية حي الشيخ جراح للعالم. زاد عدد متابعيها من 13 ألفاً فقط إلى أكثر من 300 ألف متابع..

من جهة أخرى شارك صحفي ومصور فلسطيني،  يدعى علاء شمالي، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"  آثار هذا الصراع على حياته الشخصية واستقراره، فقد تم تدمر بيته مرتين في حرب 2014 وفي حرب 2021. والآن أصبح بدون مأوى، كما كتب. كما انتشرت العديد من الصور والرسومات التي تؤيد القضية الفلسطينية وتذكر بحق الفلسطينين في العودة.

على الجانب الآخر يتمتع جيش الدفاع الإسرائيلي بوجود قوي على الإنترنت، فلديه 1.3 مليون متابع على تويتر وأكثر من 70 ألف متابع على تيك توك، حيث ينشر مقاطع فيديو لقواته أثناء القتال ومشاهد من داخل إسرائيل. تحت هاشتاغ #IsraelUnderAttack انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر إطلاق الصواريخ فوق إسرائيل والدمار الذي خلفته. هذا المقطع الذي نشره الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"  والتعليق المرفق: "هذا هو الضرر الذي لحق بمنزل إسرائيلي بسبب صاروخ واحد من 2900 صاروخ أطلقت من غزة على إسرائيل. الإسرائيليون يتعرضون للهجوم. سنواصل الدفاع عنهم".

في تغريدة أخرى متداولة على نطاق واسع من عدد من النشطاء الإسرائيليين والمؤيدين لإسرائيل:" يوم السبت هو يوم راحة مقدس، لكن بالنسبة لملايين الإسرائيليين لا راحة في ظل إطلاق الصواريخ. اضطرت هذه العائلة إلى الهرب لإطلاق الصواريخ في منتصف وجبة السبت. هذا حتى يعرف الناس حقًا ما يحدث في إسرائيل".

شارك الناشط الإسرائيلي حنانيا نفتالي، مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، يزعم أنه يظهر" سقوط صاروخ حماس على كنيس يهودي في مدينة عسقلان". وأرفقه بالتعليق التالي :"هذه جريمة ضد الإنسانية".

كما انتشر مقطع فيديو وصورة يزعم ناشره أنه يظهر جنديًا إسرائيليًا، وهو يحمي امرأة فلسطينية من الحجارة التي ألقاها المتظاهرون الفلسطينيون. ونشر موقع "إسرائيل باللغة العربية" الصورة على حسابه على موقع "تويتر".

ما حقيقة ما ُينشر؟

غير أنه يبقى لهذه الحرب الإفتراضية أبعاد معقدة، إذ تعد مواقع التواصل الإجتماعي وسيلة سريعة ومؤثرة وتتجاوز وسائل الاعلام التقليدية في بث الصور والمعلومات المتعلقة بالأحداث. لكنها في الوقت ذاته سلاح ذو حدين، إذ تتحول أحيانا من نقل الحقيقة إلى فضاء لتأجيج المشاعر ونشر الأخبار الكاذبة. من أبرز الأمثلة على ذلك، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ونقلا عن موقع بي بي سي، مقطع فيديو على تيك توك تم تداوله على نطاق واسع يزعم أنه لفلسطينيين يشيعون جنازة مزيفة. إذ بعد انطلاق صفارة الإنذار، يهرب الأشخاص و "الجثة". لكن بعد التحقق منه، نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز وموقع بي بي سي، تبين أن المقطع يعود إلى أكثر من عام وهو يظهر في الحقيقة مجموعة من الشباب في الأردن كانوا يريدون من خلال تشييعهم هذه "الجنازة المزيفة" التحايل على القيود الصارمة المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

مثال آخر استخدم لتأجيج الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيلين وهو عبارة عن مقطع فيديو مضلل استخدم لإيهام مستخدمي التواصل الاجتماعي بأن الأقصى يحترق. لكن موقع بي بي سي حقق في محتوى الفيديو، وثبت أن الفيديو حقيقي، لكنه أخذ من زاوية معنية بهدف "التضليل". إذ أن شجرة بالقرب من المسجد الأقصى احترقت، لا المسجد نفسه.

في وقت سابق عملت إدارة "فيسبوك" وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى على حذف المحتويات التي تنتهك المعايير الجاري بها العمل وكذا إيقاف حسابات مستخدمين خالفوا شروط النشر في ظل انتشار المعلومات المضللة والتهديدات العنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. من جهة أخرى انتقد ناشطون فلسطينيون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه بـ "التقييد" الذي قامت به هذه المواقع لحساباتهم بسبب نشر ومشاركة مقاطع فيديو و صور توثق لأحداث العنف.

 إدارة "فيسبوك" أعلنت أنها ستتابع تواصلها مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين على حد السواء لبحث "خطاب الكراهية والتحريض على العنف” على المنصة، وفق ما نشره موقع "بوليتيكو”، نقلا عن الموقع الإلكتروني لصحيفة "العرب" اللندنية.

الصراع بلغ أوروبا

هذه الحرب الإفتراضية للصراع في الشرق الأوسط تطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية عبر تأجيج المشاعر والتحريض على الكراهية ومعاداة السامية. خاصة بعد الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل والتي سُجلت على إثرها أعمال معادية للسامية وحالات تخريب في عدة مدن ألمانية منذ يوم الخميس الماضي.  الخبيرة الإعلامية من مؤسسة كونراد أديناور في برلين دافنيه فولتر علقت على المعلومات المحرضة على العنف والكراهية على مواقع التواصل الإجتماعي في ظل الصراع الحالي، وقالت في حوارها مع DW عربية: "التضليل الرقمي وكذلك الكراهية والتحريض في وسائل التواصل الاجتماعي يضعان دولة القانون لدينا على المحك ويجب محاربتهما باستمرار".

أشارت الخبيرة الإعلامية الألمانية إلى قانون إنفاذ الشبكة (NetzDG) هو قانون ألماني دخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني عام 2018. يهدف هذا القانون إلى مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنيت والأخبار الكاذبة. بموجبه، يُطلب من شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، نشر تقرير مرتين في السنة باللغة الألمانية عن الشكاوى الواردة وكيفية تعاملها معها.

تعد معاداة السامية جريمة يعاقب عليها القانون في ألمانيا ودول أخرى. كما يدعو المسؤولون الألمان بشكل متكرر إلى تشديد هذه الإجراءات عقب الاحتجاجات التي تنتهك القانون الألماني. بداية عام 2021  قدمت الحكومة حزمة قوانين ضد الكراهية والتحريض، والتي توفر للمتضررين حماية أفضل من خلال عقوبات مشددة و الدعوة إلى الإبلاغ عن جرائم الكراهية.

خارج الفضاء الإفتراضي، ترى الخبيرة الإعلامية أنه من المهم تقديم آليات وقائية واستشارية تتصدى للكراهية والأخبار الكاذبة، "عن طريق تعزيز مهارات وسائل الإعلام في نقل المعلومات على جميع المستويات سواء في المدرسة أو تعليم الكبار. كما يمكن لوسائل الإعلام نفسها أيضاً القيام بدور مهم في هذا الصدد، من خلال التقارير الصحفية المستقلة التي تعتمد على نشر الحقائق، بهذه الطريقة يمكن للإعلام على وجه الخصوص أن يساهم في نشر الوعي السياسي وتأسيس الهوية الثقافية ".

إيمان ملوك

  • Israel | Unruhen in Jerusalem

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    شهدت القدس الاثنين (العاشر من أيار/مايو 2021) اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واشتباكات بين فلسطينيين من جانب والشرطة ومستوطنين من جانب آخر أسفرت عن مئات الجرحى من الفلسطينيين. وتصاعدت المواجهات بعد اشتباكات الجمعة (7 أيار/مايو) مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.

  • Jerusalem | Sheik Jarrah | Ramadan

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    منذ بداية رمضان (منتصف نيسان/أبريل 2021) تجري اشتباكات ليلية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي تقيم الحواجز لمنع إقامة تجمعات عند باب العامود بالمدينة القديمة بعد الإفطار. ويرى الفلسطينيون في الحواجز قيوداً على حرية التجمع بالنسبة إليهم. وتقول الشرطة إنها تتواجد هناك لحفظ الأمن والنظام.

  • Bewaffnete israelische Siedler in Hebron Archiv

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين (10 أيار/ مايو 2021) جلسة لنظر قضية جارية منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح قرب باب العامود، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين. وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.

  • Jerusalem Palästinenser SIcherheitskräfte

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    مع اقتراب موعد الجلسة بدأ فلسطينيون ويساريون إسرائيليون في تنظيم مظاهرات كبيرة قائلين إن المزيد من عمليات الطرد قد يكون لها تأثير واسع في أنحاء الحي الذي يمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى من سكانه. كما يضم حي الشيخ جراح موقعا يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل، مما كان سبباً في توتر دائم بين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك والمتدينين اليهود الذين يأتون لزيارة الموقع.

  • Israel Zusammenstöße auf dem Tempelberg am Jerusalemtag

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    قصت محكمة أدنى درجة بأن الأرض المتنازع عليها كانت تخص يهوداً في القدس الشرقية قبل عام 1948، وأثارت تلك القضية اهتماماً محلياً ودولياً وسط انتقادات للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية. تأجلت جلسة المحكمة العليا بشأن عمليات الإخلاء الأحد (التاسع من أيار/ مايو 2021)، مما أدى إلى إرجاء نقطة اشتعال واحدة على الأقل لما بعد شهر رمضان وإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حل، لكن التوتر استمر.

  • @dw_stories - Jüdisches Viertel in der Jerusalemer Altstadt

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    يعتقد اليهود أن المسجد الأقصى بني على موقع معبد يهودي (الهيكل) دمره الرومان سنة 70 ميلادية ولم يبق من أثاره سوى الحائط الغربي المعروف بحائط المبكى أو البراق. ويضم الحرم القدس بالإضافة إلى المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، قبة الصخرة. كما يقدس المسيحيون البلدة القديمة باعتبارها الموطن الذي يعتقدون أنه شهد مواعظ وموت وقيامة السيد المسيح.

  • Israel - Jerusalem 1967 - Sechstagekrieg

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    يوافق الاثنين (10 أيار/مايو 2021) يوم القدس وهو الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. وعادة ما يشهد هذا الحدث مسيرة بأنحاء البلدة القديمة من قبل زائرين يهود، منهم قوميون متطرفون، بيد أن التوترات حملت السلطات الإسرائيلية على إلغاء الإثنين مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان توحيد القدس بعد ضمها والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.

  • USA Washington - Bill Clinton,Ehud Bara und Yasser Arafat

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    فشلت قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو من عام 2000، والتي جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في التوصل لاتفاق بشأن وضع القدس وقضايا أخرى، ما مهد الطريق لاندلاع الانتفاضة الثانية.

  • Ariel Scharon auf dem Tempelberg im Jahr 2000

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) والتي استمرت سنوات وتميزت عن سابقتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بتفاقم المواجهات المسلحة. راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح ومئات الإسرائيليين من جنود ومستوطنين.

  • Jerusalem Besuch US Präsident Trump Klagemauer

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها في تحرك لم يحظ باعتراف دولي مهم إلا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد: خالد سلامة


 

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