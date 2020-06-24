صحيفة: مساع لمنع صدور كتاب لابنة أخ ترامب يفضح أسرار عائلية

قدّم شقيق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية لمنع صدور كتاب من تأليف ماري ترامب، ابنة الشقيق الأكبر لدونالد ترامب، يهدد بفضح أسرار عائلية، على ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء. ومن المقرر صدور الكتاب بعنوان "أكثر مما ينبغي وغير كاف أبداً: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم" في 28 تموز/يوليو من عام العام الجاري (2020).

وطلب روبرت ترامب من محكمة في حيّ كوينز في نيويورك منع صدور الكتاب باعتبار أن ماري ترامب انتهكت اتفاق سرية يقول إنها وقعته على ارتباط بإرث جدّها فرِد ترامب. وقال روبرت ترامب في بيان نقلته الصحيفة إن "محاولتها لتشويه علاقاتنا العائلية بعد كل هذه السنوات لجني أرباح مالية هي مهزلة وظلم لذكرى (...) والدينا العزيزين". وتابع: "نعتزّ أنا وباقي العائلة كثيراً بشقيقي الرائع الرئيس، وأعمال ماري هي بنظرنا عار حقيقي".

وأوضحت دار النشر سايمون أند شوستر أن كتاب المذكرات هذا يلقي "ضوءاً فجاً على التاريخ القاتم" لعائلة الرئيس. وتروي ماري ترامب في الكتاب الواقع في 240 صفحة أحداثاً شهدتها في منزل جديها في نيويورك. وأوضحت دار النشر أنها "تروي كابوساً من الصدمات والعلاقات المدمرة ومزيجاً مأساوياً من الإهمال والتجاوزات".

وذكر موقع "ديلي بيست" الإخباري أن ماري ترامب ستكشف أنها المصدر الرئيسي لتحقيق واسع النطاق حول مالية دونالد ترامب نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

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مسلسل عن الصدام بين ترامب وكومي

من جهة أخرى قالت قناة شوتايم إن مسلسلاً تلفزيونياً عن الصدام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 سيذاع قبل توجه الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني، رغم أن الموعد الأساسي لعرضه كان الأسبوع الماضي.



وقال كومي في بيان لصحيفة نيويورك تايمز: "لا أتفهم لماذا تؤخر (القناة) مسلسلاً عن أحداث جارية مهمة، وأتمنى أن تتاح للشعب الأمريكي الفرصة لمشاهدته قريباً".

وأدت إقالة ترامب لكومي عام 2017 إلى تحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات استمر 22 شهراً وأجراه المحقق الخاص روبرت مولر. ووثق مولر العديد من الاتصالات بين شخصيات في حملة ترامب الانتخابية وموسكو لكنه لم يتوصل إلى أدلة كافية على وجود تآمر جنائي.

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب – رويترز)