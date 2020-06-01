كتاب جديد يكشف عن ضغوط مارستها ميلانيا على ترامب

كشف موقع صحيفة "زود دويتشه تساستونغ" الألمانية أنه وبعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أرادت زوجته الحالية ميلانيا ترامب التفاوض من جديد حول بنود عقد زواجهما،وتحديدا الجانب المتعلق بابنهما المشترك بارون.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت في الأيام الأخيرة الماضية مقتطفات من كتاب عن ميلانيا ترامب سوف يُطرح يوم غد الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران 2020) في الأسواق، وهو من تأليف الصحافية ماري جوردون.
وللتذكير فازت مؤخرا الصحافية بـ "واشنطن بوست" بجائزة بوليتزر المرموقة. وكتابها المنتظر يحمل عنوان: "طريقتها في التفاوض: قصة ميلانيا ترامب غير المحكية".
ووفق موقع "زود دويتشه تسايتونغ" فإن زوجة الرئيس الأمريكي أرادت الحصول على وثيقة رسمية تضمن لابنها بارون جميع الحقوق المالية، بشكل متساو مع إخوته الثلاثة الذين أنجبهم ترامب من زواجه الأول على وجه الخصوص.
اقرأ أيضا: ميلانيا ترامب: أنا الإنسان الأكثر تعرضا للمضايقات في العالم
وميلانيا هي زوجة ترامب الثالثة. وقد أنجب من زوجته الأولى إيفانا ثلاثة أطفال، ولدان وهما دونالد جونيور وإيريك، وكلاهما يسيّران امبراطورية والدهما المالية. وطفلة هي إيفانكا ترامب التي توجهت إلى عالم السياسية وتولت إلى جانب زوجها غاريد كوشنير منصب مستشارة الرئيس في البيت الأبيض بعد فوز والدها في الانتخابات.
كما أن لترامب طفلة أخرى من زواجه الثاني، وتدعى تيفاني ترامب.
وعادة ما تمثل علاقة ترامب وميلانيا مادة دسمة لوسائل الإعلام التي تروّج بين الحين والآخر لـ"خيانة" ترامب لزوجته ميلانيا، لكن عادة ما يتم تفنيدها وبسرعة من قبل البيت الأبيض.
وبعد تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وتأديته القسم انتقل مباشرة إلى القصر الرئاسي، غير أن ميلانيا لم ترافقه، وقيل آنذاك إنها أرادت الانتظار إلى حين نهاية السنة الدراسية، حتى لا يجبر بارون على تغيير وسطه الاجتماعي فجأة. غير أن الصحفية ماري جوردون وكما ورد في كتابها وفي مجموعة تغريدات، كشفت أن ما قالته ميلانيا هو جزء من الحقيقة فقط، فزوجة الرئيس استخدمت الانتقال إلى البيت الأبيض كورقة لفتح باب المفاوضات مجددا بشأن ابنها بارون.
اقرأ أيضا: ميلانيا تخالف ترامب وتشاهد قناة "سي ان ان"
وكان من المهم أيضا بالنسبة لميلانيا أن يحصل ابنها على جنسيتها السلوفينية وجنسية والده الأمريكية. وهو ما سيسمح له لاحقا في إدارة فرع إمبراطورية ترامب في أوروبا. على العموم تركز الصحفية الأمريكية على أن إصرار ميلانيا على تعديل عقد الزواج مرده بالأساس ضمان أفضل الحقوق المالية لابنها.
بيد أن المقتطفات المتوفرة لا تجيب بشكل قاطع ما إذا كان زواج ترامب وميلانيا لا زال قائما فقط لأهداف تسويقية تهدف إلى تحسين صورة الرئيس كما يشاع في بعض المواقع الإعلامية. بل اعتمد الكتاب على التعريف بشخصية ميلانيا وتوضيح أوجه التشابه بينها وبين زوجها، وأن الولاء للآخر أهم ما يميز كلاًّ منهما.
و.ب/ أ.ح
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
بفستان زهري لتسلم مطرقة مجلس النواب
أثار فستان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الزهري الفاقع خلال تسلمها مهام منصبها للمرة الثانية الكثير من الجدل، فقد اضطرت نيويورك تايمز إلى حذف تغريدة تندرت فيها على فستان بيلوسي. لكن الطريف أن بيلوسي أسهمت في ديسمبر الماضي بإعادة إحياء موديل قديم من معطف لشركة ماكس مارا الإيطالية بعد أن ارتدته وأثار أعجاب الكثيرات. وأمام هذا الإعجاب قررت الشركة إعادة إنتاجه في الربيع القادم
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
المستشارة ميركل من زاوية أخرى
رغم ظهورها دائماً بنفس تفصيلة السترة، إلا أن المستشارة أنغيلا ميركل اعتادت أن تحضر مهرجان ريشارد فاغنر الموسيقي بفساتين تختلف عن طبيعة ملابسها المعهودة التي كشفت أن سر أناقتها مبعثه نصائح والدتها. لكن ظهور ميركل بفستان سهرة مفتوح الصدر في أوسلو عام 2008 أثار تساؤلات وسائل الإعلام الألمانية عن مدى مناسبته لشخصية المستشارة.
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
قبعة تنكأ جراح ماضٍ أليم
في كينيا ظهرت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب وهي ترتدي قبعة بيضاء خلال رحلة سفاري في كينيا ما جعلتها عرضة للانتقادات بسبب ارتباط هذه الخوذة بماضي استغلال الأفارقة. وكان هذا هو نوع الخوذ يفضله المستعمرون الأوروبيون في القرن الـ19.
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
حذاء بكعب عالٍ لتفقد هارفي
لكن ميلانيا كانت قد أثارت الجدل قبل ذلك خلال مرافقتها لزوجها الرئيس دونالد ترامب في زيارة إلى ولاية تكساس لتفقد آثار إعصار هارفي، وكان الأسوأ في تاريخ الولاية منذ 50 عاماً. فقد انتقد ناشطون إطلالة ميلانيا التي كانت ترتدي سروالاً أسود وسترة خضراء، وحذاء بكعب عالٍ، الأمر الذي وصفته "واشنطن بوست" بـ"التصرف غير الملائم" لزيارة منطقة تعرضت لكارثة كبيرة.
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
استعارت زياً لحضور تنصيب زوجها
كان ظهور سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون خلال تنصيب زوجها رئيساً لفرنسا لافتاً للإعجاب، فقد ارتدت بريجيت التي تكبر زوجها بحوالي 25 عاماً، زياً أزرق على قدر كبير من الأناقة. بيد أن العاملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كشفوا فيما بعد أن سيدة فرنسا الأولى استعارت الزي المكون من قطعتين من دار أزياء لوي فيتون لحضور مراسم تنصيب زوجها.
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
رخيصة الثمن رغم أناقتها
اضطر مكتب الملكة رانيا العبد الله إلى إصدار توضيح حول تكلفة ملابس ملكة الأردن الأنيقة رداً على الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي حول تكلفتها المرتفعة في وقت يشهد في الأردن أزمة اقتصادية خانقة. وقال المكتب في البيان إن غالبية ملابس الملكة مستعارة أو هدايا أو يتم شراؤها بأسعار منخفضة.
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
أوامر ملكية صارمة بسبب تنورة
بعد ما واجهت الأميرة كيت، دوقة كامبريدج، موقفاً محرجاً حين تسببت الرياح بتطاير تنورتها القصيرة أمام عدسات المصورين أثناء قيامها بإحدى الزيارات، أصدرت الملكة إليزابيث الثانية أمراً ملكياً بمنع الدوقة كيت، زوجة حفيدها الأمير وليام، من ارتداء التنورات القصيرة. كما طلبت إليزابيث الثانية من المسؤولة عن مظهر الملكة مساعدة الأميرة كيت على الظهور بشكل لائق في زياراتها الرسمية.
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
"فستان الانتقام" الجميل
أذهلت الأميرة الراحلة ديانا الكثيرين بأسلوبها في انتقاء ملابسها وكانت أيضاً وسيلة للتعبير عمّا يعتمر في داخلها. وحين علمت بخيانة زوجها الأمير تشارلز لها، قررت أن تنتقم منه بهذا الفستان الأسود، حيث اجتمعت الأناقة والجمال والثقة والذكاء في امرأة واحدة. ارتدت الأميرة هذا الفستان الأسود القصير ذي الكتفين المكشوفين عام 1994 في حفل بغاليري سربنتين وأُطلق عليه يومئذٍ "فستان الانتقام".
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
ثوب أصفر وحذاء ذهبي
أثارت سيدة أميركا الأولى السابقة، ميشيل أوباما، جدلاً كبيراً خلال حضورها حدث ترويج كتابها "الوصول"، حيث ظهرت ميشيل بإطلالة غير مسبوقة نهاية العام الماضي. إذ ظهرت وهي ترتدي ثوباً حريراً طويلاً أصفر وحذاء عالي الساق بلون ذهبي براق من موضة تسعينيات القرن الماضي. وبلغت قيمته نحو أربعة آلاف دولار. وبات في المراتب الأولى لرغبات المتسوقين بعد أن أثار إعجاب الكثيرات. الكاتب: ع.غ