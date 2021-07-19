 صحف ألمانية: هل تكفي ضحكة ″خارج السياق″ للتشكيك بـ″رجل دولة″؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.07.2021

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سياسة واقتصاد

صحف ألمانية: هل تكفي ضحكة "خارج السياق" للتشكيك بـ"رجل دولة"؟

رغم اعتذاره عنها، لاتزال ضحكة "خارج السياق" للمرشح لخلافة ميركل أرمين لاشيت، خلال زيارة لمناطق متضررة من الفيضانات، تشغل ألمانيا. صحف ألمانية اعتبرت أنه "غير مناسب" للمستشارية، فيما رأت أخرى أن ردود الفعل مبالغ فيها.

مرشح الاتحاد المسيحي لتولي المستشارية أرمين لاشيت يضحك خلال زيارة لمناطق متضررة من الفيضانات

ضحك لاشيت خلال زيارة لمناطق متضررة من الفيضانات يثير الجدل في ألمانيا

"كان ذلك غير مناسب، لم يكن من المناسب الضحك في مثل هذه اللحظة". هكذا عبّر أرمين لاشيت، المرشح البارز لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في انتخابات أيلول/ سبتمبر المقبل، عن ضحكه خلال زيارته لمناطق متضررة جراء الفيضانات في غرب ألمانيا. ورغم تأكيد لاشيت، الرئيس الحالي لحكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، أن سبب ضحكه كان انخراطه في محادثة، لاتزال تلك الضحكة تثير جدلاً واسعاً في الصحافة الألمانية.

مختارات

صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" رأت أن ضحكة لاشيت تشير إلى "فشله في تجسيد التعاطف الجماعي في شخصه"، معتبرة أنه "غير مناسب للمستشارية"، وكتبت: "السياسي الذي يظهر في العلن، لا يفعل ذلك بالطبع كشخص عادي. يجب عليه أن يكون موظفاً بالمعنى الإيجابي. في هذه الحالة (لاشيت) كانت لديه وظيفة التأثر والتضامن مع المتضررين. والتعاطف هذا ليس عرضاً، بل هدفه هو إظهار التعاطف الجماعي بشكل رمزي في شخص رجل يدّعي أنه يمثل الجماعة".
وأضافت الصحيفة: "من لا يستطيع العمل كسياسي بهذا المعنى فهو ببساطة غير مناسب لأحد أعلى المناصب في الدولة. إذا كان يضحك بشكل خطأ في الحياة الخاصة، فلا بأس. ولكن بعد ذلك يجب أن يبحث عن المستقبل كشخص عادي".
من جهتها اعتبرت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" أن ضحكة لاشيت تثير الشكوك حول إمكانية تمتعه بما يؤهله ليكون "رجل دولة"، وكتبت: "من الواضح أن المرء يظلم أرمين لاشيت عندما يشكك في صدق تعاطفه (مع الضحايا). لكن الافتقار إلى الاحتراف يثير الشكوك حول ما إذا كان يتمتع بالفعل بمكانة رجل دولة. وحتى الطبيعة المرحة لشخص من منطقة الراين يجب أن تكون لديها غريزة للظهور بمظهر لائق في مثل هذه اللحظات المؤلمة".
"تعلم الاحترافية من ميركل!"
ودعت الصحيفة لاشيت للتعلم من احترافية ميركل، بقولها: "ينبغي أن يتعلم لاشيت من أنغيلا ميركل. ربما ارتكبت المستشارة أخطاء خلال فترة حكمها، لكن لا يمكن إنكار شيء واحد: إنها سيدة دولة تماماً. وخلال زيارتها لمنطقة الأزمة أيضاً اختارت ميركل الكلمات الصحيحة. بالنسبة لمرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية (لاشيت)، لم يخسر السباق على منصب المستشارية بعد، لكن لم يعد بإمكانه تحمل مثل هذه الزلات".

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال زيارة مناطق متضررة من الفيضانات غرب ألمانيا

ترى "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" أن ميركل اختارت الكلمات الصحيحة خلال زيارتها لمناطق متضررة من الفيضانات


وتوافقها في ذلك صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" التي كتبت: "سلوك لاشيت ليس مناسباً دائماً. ويمكن أن يؤدي سوء فهم الجمل والمشاهد التي يمكن استغلالها في مقاطع فيديو ضارة إلى تحويل هذه الأيام الصعبة إلى (...) حجر عثرة غير متوقع"، وأضافت: "تجنبت ميركل بذكاء أن يقدّم ظهورها مناسبة للتفسيرات الخاطئة ويبدو كعرض انتخابي من أجل لاشيت. الحزم مطلوب، لكن الكلمات والأفعال يجب أن توزن بحذر شديد".
من جهتها لم تستبعد صحيفة "باديشه تسايتونغ" أن يكون للضحكة "عواقب طويلة الأجل"، وكتبت: "بالنظر إلى الموقف، قد يكون ذلك قابلاً للتفسير- ربما أدلى شخص ما بملاحظة مضحكة، والضحك صحي. ومع ذلك، في هذه الحالة، كان ذلك غير مناسب على الإطلاق، ولا يمكن استبعاد العواقب السياسية طويلة الأجل. لاشيت اعتذر والأمر متروك للناس فيما إذا كانوا سيصفحون عنه".
"المعارضة تستغل أخطاء لاشيت"
وأكدت الصحيفة على ضرورة تركيز المعارضة على القضايا المهمة بدلاً من "استغلال" أخطاء لاشيت، وتابعت: "من الأفضل للمعارضة السياسية ألا تستغل أخطاء لاشيت أكثر من ذلك - فهي أيضاً ليست محصنة ضد الأخطاء المتعلقة بالأسلوب. ومثلما كانت مرشحة الخضر أنالينا بيربوك تستحق أن لا تجلد الأحزاب الأخرى الفساد الأخلاقي المزعوم (مزاعم السرقة الأدبية) بصرامة تحقيقية بدلاً من تكريس نفسها لقضايا مهمة، فإن هذا ينطبق أيضاً على لاشيت. لكن في هذه الحملة الانتخابية، الخالية تقريباً من أي نقاشات جوهرية، فإن الواقع مختلف للأسف".

مرشحة الخضر للمستشارية أنالينا بيربوك ومرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية أرمين لاشيت

"باديشه تسايتونغ" ترى ضرورة التركيز على القضايا المهمة بدلاً من التركيز على أخطاء لاشيت أو بيربوك


صحيفة "كولنر شتات-أنتسايغر" ركزت على ردود الفعل على ضحكة لاشيت، وقالت: "بالنسبة لردود فعل السياسيين بشأن العاصفة الحالية، هناك شيء آخر وهو: محاولة استخدامها لأجندة خاصة. من المؤكد أن للأمطار الغزيرة علاقة بتغير المناخ، وهو موضوع ساخن في الحملة الانتخابية (...) فقط الجهلاء يمكنهم إنكار ذلك. يبدو أن مرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية أرمين لاشيت، على وجه الخصوص،  مُثقل الكاهل –بعبارة ملطفة- في هذا النقاش".
"الانشغال بالتفاهات"!
وتابعت الصحيفة: "لا أحد ضد والكل مع تسمية السياقات بشكل علني. إذن على المرء أن يفعل ذلك دون التخفي تحت ستار التعاطف. التعاطف والاستغلال لا ينسجمان مع بعضهما البعض. الأول هو اندفاع بشري فوري ليس له هدف في حد ذاته . الآخر يتبع حساباً عقلانياً يشير إلى شيء ما. وسرعان ما تصبح الأحداث وسيلة لتحقيق غاية. لذا فإن المرء يخاطر بأن يتحول شيء جميل إلى شيء قبيح".
أما صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" فأكدت أن ردود الفعل على ضحكة لاشيت تعكس تركيز الرأي العام على ما سمته بـ"التفاهات"، وقالت: "خاصة في واحدة من أهم الحملات الانتخابية التي شهدتها ألمانيا منذ سنوات عديدة، يضيع المعارضون السياسيون وكذلك الإعلام والمجتمع في تفاهات. لا ينبغي أن نقيس المرشحين لمنصب المستشارية - سواء من الاتحاد المسيحي أو الخضر أو ​​الحزب الاشتراكي الديمقراطي - من خلال لقطات التقطتها الكاميرات صدفة، بل من خلال أفعالهم وأفكارهم للمستقبل. لكن هذا هو بالضبط ما ينقصنا حالياً".

م.ع.ح

  • المستشار الأسبق هيلموت شميدت في إدارة فيضانات هامبورغ عام 1962

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    هيلموت شميدت خلال فيضانات هامبورغ عام 1962

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  • هيلموت كول خلال فيضانات ولاية براندنبورغ عام 1997

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    هيلموت كول خلال فيضانات ولاية براندنبورغ عام 1997

    كان "مهندس الوحدة الألمانية" المستشار الأسبق هيلموت كول في المرحلة الأخيرة من ولاية حكمه عندما زار ولاية براندنبورغ الشرقية في عام 1997 بعد فيضانات ضخمة على طول نهر الأودر. الكارثة التي أطلق عليها غالباً اسم "Einheitsflut": "فيضان الوحدة"، باعتبارها أول أزمة وطنية لاختبار التضامن بين ألمانيا الشرقية والغربية التي كان قد أعيد توحيدها حديثاً.

  • غيرهارد شرودر، بلدة غريما عام 2002

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    غيرهارد شرودر، بلدة غريما عام 2002

    انقلبت حظوظ غيرهارد شرودر عندما سقطت الأمطار في ساكسونيا في صيف 2002 وتسببت الفيضانات القاتلة بأضرار على ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك. إذ مع تراجع حظوطه خلال حملته الانتخابية، ارتدى المستشار الاشتراكي الديموقراطي جزمة مطاطية ليخرج بصورة المسؤول عن إدارة الأزمة في بلدة غريما الشرقية الصغيرة. وفاز في الانتخابات بعد شهر من ذلك.

  • إدموند روديغر شتويبر في باساو عام 2002

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    إدموند روديغر شتويبر في باساو عام 2002

    كان خصم غيرهارد شرودر، إدموند شتويبر، المرشح لمنصب المستشار عن الاتحاد المسيجي في إجازة بشمال ألمانيا عندما وقعت الكارثة. ووصل إلى ولاية ساكسونيا بعد أيام قليلة فقط، واشتكى بمرارة من "سياحة الفيضانات" التي يمارسها منافسه.

  • أنغيلا ميركل في نيو غارج عام 2006

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أنغيلا ميركل في نيو غارج عام 2006

    زارت أنغيلا ميركل مناطق الفيضانات عدة مرات خلال فترة توليها منصب مستشارة لألمانيا. حدث أول فيضان كبير خلال فترة ولايتها في أذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2006 مرة أخرى حول نهر إلبه في ولاية ساكسونيا. وقد وقعت الكارثة بعد أشهر قليلة من إعصار كاترينا في نيو أورلينز بالولايات المتحدة، عندما تعرض جورج دبليو بوش للهجوم لفشله في تنظيم استجابة مناسبة. لذا حرصت ميركل على تجنب انتقادات مشابهة.

  • أنغيلا ميركل في دريسدن عام 2013

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أنغيلا ميركل في دريسدن عام 2013

    تعرض شرق ألمانيا وجنوبها مرة أخرى لفيضانات شديدة في صيف 2013، هذه المرة قبل بضعة أشهر من الانتخابات. وبات المركز التاريخي لمدينة دريسدن مهدداً، حيث تسبب نهر الإلبه ضفافه في فيضانات واسعة النطاق ضربت معظم مناطق وسط أوروبا. وزارت ميركل المناطق المتضررة في ولايتي ساكسونيا وبافاريا ووعدت بتقديم المساعدات.

  • ارمين لاشيت في مدينة هاغن عام 2021

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    ارمين لاشيت في مدينة هاغن عام 2021

    ألغى مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي لخلافة ميركل ورئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا كافة المواعيد لزيارة مدينة هاغن المتضررة بشدة في ولايته. غير أن المخاطر السياسية كبيرة، حيث يتم ربط الفيضانات المميتة بتغير المناخ، في حين يُعرف لاشيت كحامي لصناعة الفحم في الولاية، مما قد ينعكس سلباً على حملته.

  • أولاف شولتس في مدينة باد نوينار عام 2021

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أولاف شولتس في مدينة باد نوينار عام 2021

    كما ظهر مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمستشارية أولاف شولتس في ولاية راينلاند بفالس المجاورة بعد أن ضربت الفيضانات، إلى جانب رئيسة وزراء الولاية ورفيقته في الحزب مالو دراير. على الرغم من أن حزبه يظهر تراجعاً في الاستطلاعات بفارق كبير عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلا أن شولتس، بصفته وزيراً للمالية، كان قادراً على الوعد بتقديم مساعدة فورية للمناطق المنكوبة. نايت بنيامين / ر.ض


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أبدى المرشح لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أسفه عن ضحكه خلال زيارته رفقة الرئيس الألماني لمناطق متضررة جراء الفيضانات. كيف برر أرمين لاشيت الضحكة التي أثارت الكثير من الجدل في ألمانيا؟