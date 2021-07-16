 المرشح لخلافة ميركل يعتذر عن ضحكه خلال زيارة لمناطق الفيضانات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.07.2021

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أخبار

المرشح لخلافة ميركل يعتذر عن ضحكه خلال زيارة لمناطق الفيضانات

أبدى المرشح لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أسفه عن ضحكه خلال زيارته رفقة الرئيس الألماني لمناطق متضررة جراء الفيضانات. كيف برر أرمين لاشيت الضحكة التي أثارت الكثير من الجدل في ألمانيا؟

صورة لارمين لاشيت رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا في مدينة ارفتشتات بتاريخ 17 يوليو 2021

بسبب هذه "الضحكة" تعرض لاشيت لسيل من الانتقادات في ألمانيا

اعتذر أرمين لاشيت المرشح البارز لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في انتخابات أيلول/ سبتمبر المقبل، والرئيس الحالي لحكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا أمس الأحد (18 تموز/يوليو 2021) عن ضحكه خلال زيارته لمناطق متضررة جراء الفيضانات في غرب ألمانيا. وقال لاشيت إنه انزعج بشدة للكثير من الأحاديث واللقاءات خلال رحلته إلى المنطقة، وغضب من نفسه بسبب لحظات الضحك التي أثارت انتقادات.

مختارات

الحصيلة الثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة في ألمانيا تثير جدلاً واسعاً حول "فشل" أنظمة الإنذار في البلاد، وسط تعالي الأصوات لزيادة الاستعدادات من أجل مواجهة الكوارث المناخية المحتملة في المستقبل.

لم تعد الفيضانات مقتصرة على غرب ألمانيا وإنما ضربت جنوبها وشرقها وامتدت إلى شرق أوروبا، بينما تواصل أعداد الضحايا ارتفاعها. والمستشارة ميركل تعتزم القيام الأحد بزيارة إلى المناطق المنكوبة.

وقال لاشيت لتلفزيون "WDR" مساء الأحد: "كنت في الطريق طوال اليوم، كانت هناك لقاءات مشحونة بالعاطفة أصابتني حقاً بالصدمة. ولهذا السبب أنا منزعج أكثر من ذي قبل عن تلك الثواني القليلة". وقال: "كان ذلك غير مناسب، لم يكن من المناسب الضحك في مثل هذه اللحظة". كما عبر على تويتر عن أسفه للانطباع الذي تركه، موضحا أنه كان منخرطاً في محادثة.

وتوجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بصحبة لاشيت للاطلاع على طبيعة الوضع في منطقة غرب ألمانيا.

وتفقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد الأضرار التي سببتها فيضانات "القرن" في غرب أوروبا وأودت بـ191 شخصاً على الأقل في ألمانيا وبلجيكا، واصفة إياها بأنها "تفوق التصور". وقضت المستشارة نحو ساعة في تفقد بلدة شولد القريبة من بون سيراً على الأقدام، حيث فاض نهر آر وأدى إلى دمار كبير في المنطقة.  وتُعدّ هذه المنطقة الواقعة في ولاية راينلاند-بفالتس إحدى المناطق الأكثر تضرراً، وقضى فيها 112 شخصاً من أصل 160 قضوا في البلاد جراء الفيضانات.

ويعتقد خبراء وسياسيون أن ما يحصل سببه التغير المناخي. ودعت ميركل الأحد إلى بذل "جهد كبير جداً" للدفع بالسياسات المناخية قُدماً.

خ.س/إ.ف (د ب أ، أ ف ب)

  • المستشار الأسبق هيلموت شميدت في إدارة فيضانات هامبورغ عام 1962

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    هيلموت شميدت خلال فيضانات هامبورغ عام 1962

    تسبب الفيضان الهائل لبحر الشمال في شباط/ فبراير 1962 في مقتل أكثر من 300 شخص فيما ترك عشرات الآلاف في مدينة هامبورغ الساحلية الألمانية دون مأوى. الحادثة التي كانت نقطة تحول حاسمة في مسيرة المستشار الأسبق هيلموت شميدت الذي كان حينها وزيراً للداخلية في هامبورغ. إذ اكتسب من خلال إدارته للأزمة، وخاصة قراره لتحشيد الجيش للمساعدة، شعبية على مستوى البلاد.

  • هيلموت كول خلال فيضانات ولاية براندنبورغ عام 1997

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    هيلموت كول خلال فيضانات ولاية براندنبورغ عام 1997

    كان "مهندس الوحدة الألمانية" المستشار الأسبق هيلموت كول في المرحلة الأخيرة من ولاية حكمه عندما زار ولاية براندنبورغ الشرقية في عام 1997 بعد فيضانات ضخمة على طول نهر الأودر. الكارثة التي أطلق عليها غالباً اسم "Einheitsflut": "فيضان الوحدة"، باعتبارها أول أزمة وطنية لاختبار التضامن بين ألمانيا الشرقية والغربية التي كان قد أعيد توحيدها حديثاً.

  • غيرهارد شرودر، بلدة غريما عام 2002

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    غيرهارد شرودر، بلدة غريما عام 2002

    انقلبت حظوظ غيرهارد شرودر عندما سقطت الأمطار في ساكسونيا في صيف 2002 وتسببت الفيضانات القاتلة بأضرار على ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك. إذ مع تراجع حظوطه خلال حملته الانتخابية، ارتدى المستشار الاشتراكي الديموقراطي جزمة مطاطية ليخرج بصورة المسؤول عن إدارة الأزمة في بلدة غريما الشرقية الصغيرة. وفاز في الانتخابات بعد شهر من ذلك.

  • إدموند روديغر شتويبر في باساو عام 2002

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    إدموند روديغر شتويبر في باساو عام 2002

    كان خصم غيرهارد شرودر، إدموند شتويبر، المرشح لمنصب المستشار عن الاتحاد المسيجي في إجازة بشمال ألمانيا عندما وقعت الكارثة. ووصل إلى ولاية ساكسونيا بعد أيام قليلة فقط، واشتكى بمرارة من "سياحة الفيضانات" التي يمارسها منافسه.

  • أنغيلا ميركل في نيو غارج عام 2006

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أنغيلا ميركل في نيو غارج عام 2006

    زارت أنغيلا ميركل مناطق الفيضانات عدة مرات خلال فترة توليها منصب مستشارة لألمانيا. حدث أول فيضان كبير خلال فترة ولايتها في أذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2006 مرة أخرى حول نهر إلبه في ولاية ساكسونيا. وقد وقعت الكارثة بعد أشهر قليلة من إعصار كاترينا في نيو أورلينز بالولايات المتحدة، عندما تعرض جورج دبليو بوش للهجوم لفشله في تنظيم استجابة مناسبة. لذا حرصت ميركل على تجنب انتقادات مشابهة.

  • أنغيلا ميركل في دريسدن عام 2013

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أنغيلا ميركل في دريسدن عام 2013

    تعرض شرق ألمانيا وجنوبها مرة أخرى لفيضانات شديدة في صيف 2013، هذه المرة قبل بضعة أشهر من الانتخابات. وبات المركز التاريخي لمدينة دريسدن مهدداً، حيث تسبب نهر الإلبه ضفافه في فيضانات واسعة النطاق ضربت معظم مناطق وسط أوروبا. وزارت ميركل المناطق المتضررة في ولايتي ساكسونيا وبافاريا ووعدت بتقديم المساعدات.

  • ارمين لاشيت في مدينة هاغن عام 2021

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    ارمين لاشيت في مدينة هاغن عام 2021

    ألغى مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي لخلافة ميركل ورئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا كافة المواعيد لزيارة مدينة هاغن المتضررة بشدة في ولايته. غير أن المخاطر السياسية كبيرة، حيث يتم ربط الفيضانات المميتة بتغير المناخ، في حين يُعرف لاشيت كحامي لصناعة الفحم في الولاية، مما قد ينعكس سلباً على حملته.

  • أولاف شولتس في مدينة باد نوينار عام 2021

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أولاف شولتس في مدينة باد نوينار عام 2021

    كما ظهر مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمستشارية أولاف شولتس في ولاية راينلاند بفالس المجاورة بعد أن ضربت الفيضانات، إلى جانب رئيسة وزراء الولاية ورفيقته في الحزب مالو دراير. على الرغم من أن حزبه يظهر تراجعاً في الاستطلاعات بفارق كبير عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلا أن شولتس، بصفته وزيراً للمالية، كان قادراً على الوعد بتقديم مساعدة فورية للمناطق المنكوبة. نايت بنيامين / ر.ض


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