المرشح لخلافة ميركل يعتذر عن ضحكه خلال زيارة لمناطق الفيضانات

اعتذر أرمين لاشيت المرشح البارز لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في انتخابات أيلول/ سبتمبر المقبل، والرئيس الحالي لحكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا أمس الأحد (18 تموز/يوليو 2021) عن ضحكه خلال زيارته لمناطق متضررة جراء الفيضانات في غرب ألمانيا. وقال لاشيت إنه انزعج بشدة للكثير من الأحاديث واللقاءات خلال رحلته إلى المنطقة، وغضب من نفسه بسبب لحظات الضحك التي أثارت انتقادات.

وقال لاشيت لتلفزيون "WDR" مساء الأحد: "كنت في الطريق طوال اليوم، كانت هناك لقاءات مشحونة بالعاطفة أصابتني حقاً بالصدمة. ولهذا السبب أنا منزعج أكثر من ذي قبل عن تلك الثواني القليلة". وقال: "كان ذلك غير مناسب، لم يكن من المناسب الضحك في مثل هذه اللحظة". كما عبر على تويتر عن أسفه للانطباع الذي تركه، موضحا أنه كان منخرطاً في محادثة.

وتوجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بصحبة لاشيت للاطلاع على طبيعة الوضع في منطقة غرب ألمانيا.

وتفقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد الأضرار التي سببتها فيضانات "القرن" في غرب أوروبا وأودت بـ191 شخصاً على الأقل في ألمانيا وبلجيكا، واصفة إياها بأنها "تفوق التصور". وقضت المستشارة نحو ساعة في تفقد بلدة شولد القريبة من بون سيراً على الأقدام، حيث فاض نهر آر وأدى إلى دمار كبير في المنطقة. وتُعدّ هذه المنطقة الواقعة في ولاية راينلاند-بفالتس إحدى المناطق الأكثر تضرراً، وقضى فيها 112 شخصاً من أصل 160 قضوا في البلاد جراء الفيضانات.

ويعتقد خبراء وسياسيون أن ما يحصل سببه التغير المناخي. ودعت ميركل الأحد إلى بذل "جهد كبير جداً" للدفع بالسياسات المناخية قُدماً.

خ.س/إ.ف (د ب أ، أ ف ب)