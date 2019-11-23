صحفي بموقع مدى مصر لـDW: مؤكد أننا لن نغلق ولن نتوقف

في حديث له مع DW روى الصحفي المصري شريف عبدالقدوس تفاصيل احتجاز زملائه بموقع "مدى مصر" في مكان عملهم لبضع ساعات من قبل رجال أمن بزي مدني، واقتياد ثلاثة منهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا من قسم الدقي، بمحافظة الجيزة.

وثمَّن عبدالقدوس الإثنين (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) ردود الفعل المحلية والدولية على احتجاز زملائه وقال لـ DW: "ربما تكون ردود الفعل المحلية والدولية هي التي تسببت في إطلاق سراح زملائنا".

وعرف موقع "مدى مصر" بتحقيقات عن الفساد والقضايا الأمنية. وسبق تلك الواقعة بيوم واحد اعتقال الصحفي بالموقع شادي زلط، حسب رواية الموقع، قبل أن يُطلق سراحه هو أيضا. وقال عبدالقدوس: "نحن لا نعلم لماذا حدث كل ذلك، لكنه يتوافق مع جو العداء الذي نتواجد فيه هنا".

وحول مستقبل موقع "مدى مصر" بعد تلك الأحداث قال شريف عبدالقدوس: "هذه الواقعة كانت بلا شك تصعيدا لا مثيل له للضغوط على مدى مصر، لكننا سنواصل عملنا، وهذا التضامن الكبير يقوينا في ذلك".

وتابع الصحفي المصري: "حتى وإن كنا لا نعلم ماذا سيجلب لنا المستقبل، إلا أننا مجموعة من الناس التي تتعاون ويجب علينا أن نقرر كيف سنعمل في المستقبل". وواصل عبدالقدوس حديثه قائلا: "لكننا من المؤكد أننا لن نغلق (الموقع) ولن نتوقف (عن العمل)".

ص.ش/أ.ح (DW)