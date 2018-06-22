"صانع السعادة"- منصب جديد في السعودية لنشر الابتسامة

يبدو أن السعودية تسير على خطى نظيرتها الإمارات. فبعد أن أحدثت هذه الأخيرة وزارة للسعادة، بادرت وزارة الاتصالات السعودية إلى تخصيص منصب "موظف السعادة" المكلف بـ"نشر الابتسامة الصادقة" بين الموظفين. الفكرة راقت بعض مستخدمي شبكات التواصل، وتفاعل معها العشرات منهم فور إعلان الخبر.

وقد بدأت وزارة الاتصالات السعودية اليوم السبت (15 سبتمبر/ أيلول) تنفيذ استراتيجية جديدة تهدف إلى إسعاد موظفيها. فأعلنت عن تعيين موظف جديد تحت مسمى "اختصاصي سعادة الموظفين" كأول جهة حكومية تبادر إلى تطبيق مفهوم السعادة المؤسسية.

وقالت وزارة الاتصالات، في بيان لها: "إنها تسعى من هذا الإجراء إلى خلق بيئة عمل محفزة وذات إنتاجية عالية، حرصًا منها على راحة الموظفين، وبناء أسس الاستمتاع بالعمل عبر تطوير منظومة الموارد البشرية".

ويتولى اختصاصي السعادة المساهمة مع فريق التواصل في نشر الابتسامة الصادقة بين الموظفين وتنظيم الفعاليات التي تعزز قيم الوزارة، مثل قيمة روح الفريق الواحد، والاستمتاع بالعمل، وابتكار أفكار وأنشطة مميّزة تساهم في رفع التواصل الإيجابي.

بالمقابل، وجد البعض المنصب فرصة للاستهزاء بالوزارة وما أحدثته، معتبرة الأمر مجرد "وهم" لا يمكنه أن يخلق سعادة لدى الموظفين.

ووفق ما جاء في البيان، فإن "اختصاصي سعادة الموظفين" بات مكلفا بالمساهمة مع فريق إدارة التواصل الداخلي، بتوفير الخدمات والحاجات الأساسية التي من شأنها تسهيل حياة الموظف. وتبدأ مهامه من قياس مستوى سعادة وتفاعل الموظفين دوريا عبر استبيانات تحليل بيئة العمل، واستطلاعات الرأي، والاستماع إلى الموظفين وتلبية رغباتهم.

وتتضمن مهام "الاختصاصي" كذلك؛ العمل مع فريق التواصل الداخلي في رسم خطة السنة للفعاليات والمبادرات الخاصة بتحقيق السعادة للموظفين، ووضع مؤشرات قياس لبيئة العمل لتقييم المبادرات وقياس نتائجها.

تجدر الإشارة إلى أن إعلان وزارة الاتصالات السعودية تعيين" اختصاصي سعادة الموظفين" جاء بعد أن قامت دولة الإمارات مؤخرا باستحداث منصب "وزير السعادة".

م.م/ ع.خ (د.ب.أ)