"صاح الله أكبر".. الشرطة تقتل رجلاً هدد سائقين بسكين في هامبورغ

قُتل رجل عرقل حركة السير وهدد سائقين بسكين برصاص الشرطة الألمانية في منطقة فينترهوده بمدينة هامبورغ اليوم الجمعة (28 أيار/مايو 2021).

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ساندرا ليفغرون إن الرجل كان قد عرقل سير عدة سيارات وألحق الضرر بها وهدد سائقيها بسكين.

واستخدم رجال الشرطة في البداية رذاذ الفلفل، بينما استخدم أفراد القوات الخاصة، الذين وصلوا إلى مسرح الجريمة، عصي الصعق الكهربائي، لكنهم لم يتمكنوا من إيقاف الرجل رغم ذلك، بحسب ليفغرون.

واستمر الرجل في الاقتراب من رجال الشرطة حاملاً السكين في يده، فتم إطلاق النار عليه، وأصيب بجروح خطيرة، وتوفي بعد ذلك بوقت قصير على الرغم من الاستعانة بطبيب للطوارئ، كما أوضحت ليفغرون.

وأضافت المتحدثة: "لا يزال من غير الواضح كم مرة ومن الذي أطلق النار عليه بالضبط"، وتابعت أنه ووفقاً لمعلومات من عدة شهود، صاح الرجل في البداية "الله أكبر"، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد "الدوافع المتطرفة" وراء سلوكه، ولهذا السبب، تشارك إدارة أمن الدولة في مكتب الشرطة الجنائية بالولاية في التحقيق.

وكما هو الحال دائماً في مثل هذه الحالات، عندما يستخدم رجال الشرطة السلاح، يشارك "قسم التحقيقات الداخلية" أيضاً في التحقيقات. ومن المقرر فحص موقع الحدث، الذي تم تطويقه، باستخدام ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد لتتمكن الشرطة من معرفة حيثيات الجريمة. وقالت ليفغرون إنه وباستثناء الرجل الذي قتل ولم يتم تحديد هويته بعد، لم يصب أحد بأذى. لكن عدة سيارات تضررت بسببه.



م.ع.ح/ع.ش (د ب أ)