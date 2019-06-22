 ألمانيا: القبض على مشتبه به في طعن قائد سيارة وهتافه ″الله أكبر″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.09.2020

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ألمانيا: القبض على مشتبه به في طعن قائد سيارة وهتافه "الله أكبر"

تعرض سائق سيارة في بلدة شتولبرغ بالقرب من آخن للطعن بسكين. وهتف المهاجم "الله أكبر"، بحسب وسائل إعلام ألمانية. وألقت الشرطة القبض على مشتبه به ولا تستبعد السلطات في الولاية خلفية إسلاموية للحادثة.

صورة رمزية للشرطة الألمانية

صورة رمزية للشرطة الألمانية

 ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص مشتبه به في هجوم طعن على سائق سيارة في غرب ألمانيا. وكتبت الشرطة على تويتر مساء اليوم الأحد (13 سبتمبر/ أيلول 2020) أنه "أمكن إلقاء القبض على المطلوب في شتولبرغ يجلس إلى جوار سائق سيارة، من قبل فرقة مهام 
متنقلة". 

وتابعت الشرطة أنها تتحفظ على المطلوب وسائق السيارة التي كان يستقلها أثناء هروبه وأن التحقيقات لا تزال متواصلة.  مضيفة أن سائق السيارة والراكب إلى جواره إضافة إلى أحد أفراد الشرطة أصيبوا بجروح وأنه يتم إسعافهم. وأكدت الشرطة أن الشخص "المطلوب والسائق متواجدان تحت التحفظ الشرطي والتحقيقات مستمرة".

وكانت الشرطة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا أكدت في وقت سابق من مساء اليوم طعن سائق سيارة في منطقة شتولبرغ القريبة من مدينة آخن الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات بالغة له.

مختارات

تحقق السلطات الألمانية في وجود خلفية إسلاموية وراء الهجوم الذي استهدف حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني أمس الثلاثاء. وبحسب تقارير صحفية، فقد وجد المحققون رسالة متروكة في مكان الحادث دفعتهم للبحث في هذا الاتجاه.

عدد المعتقلين على خلفية إسلاموية في ازدياد داخل السجون الألمانية. ومن خلال ذلك يلوح ايضا خطر التطرف بين النزلاء الآخرين، وعليه توجد برامج إعادة تأهيل لمساعدة المعقلين على إيجاد مخرج يجنبهم هذه الخطر.

ورفضت الشرطة مبدئيا الحديث عن الخلفيات المحتملة لهذه الجريمة.

ومن جانبها، أفادت تقارير إعلامية بأن من غير المستبعد أن يكون للجريمة دافع إسلاموي، وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الجاني كان قد صاح بعبارة "الله أكبر".

لكن متحدثين باسم الشرطة في كولونيا وآخن رفضوا تأكيد هذه الرواية أو نفيها، وقال متحدث باسم الشرطة في آخن إن التحقيقات ماتزال جارية. وسائق السيارة البالغ من العمر 23 عاما تعرض للهجوم ليلة الأحد بسكين وحياته ليست في خطر. والمهاجم فتح باب السيارة التي كانت تسير ببطئ وطعن السائق في ذراعه.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا:" لا نستطيع في هذه اللحظة أن نستبعد التطرف الإسلامي كدافع للجريمة". 
م.أ.م/ ص.ش (د ب أ)

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  • Prozess gegen Düsseldorfer Zelle Oberlandesgericht Düsseldorf

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

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  • Deutschland Anschlag Frankfurt Flughafen Blutspur 11

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

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  • Kofferbomberprozess

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في محطة قطارات كولونيا وضع رجلان في يوليو 2006 حقيبتين بهما متفجرات داخل قطارات جهوية تسير بين مدينتي هام وكوبلينس. غير أن فتيل الحقيبتين لم يشتعل. وفي ديسمبر 2008 تمّ الحكم بالسجن المؤبد على واضع "حقيبة القنبلة" في كولونيا.

  • Sauerland-Gruppe Prozess Düsseldorf

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في سبتمبر 2007 ألقي القبض على ما يُسمى "مجموعة زاورلاند". وفي 2010 صدرت أحكام بالسجن حتى 12 عاما ضد أربعة عناصر بتهمة التخطيط لاعتداءات إرهابية على مراقص ومطارات ومؤسسات أمريكية في ألمانيا.

  • Absage Fußball Länderspiel Deutschland Niederlande

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ألغيت المباراة الودية التي كانت ستجمع بين المنتخبين الألماني والهولندي. وكشفت تقارير إعلامية داخلية أن قرار برلين جاء بناء على رسالة سرّية بعث بها مكتب الاستخبارات إلى وزير الداخلية تفيد بوجود عناصر تعد لهجوم إرهابي أثناء المباراة. وأبطلت السلطات مفعول قنبلة بمحيط الملعب.

    الكاتب: م.أ.م


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