شيرين بعد سقوطها على خشبة المسرح: "هذه ضريبة لعودتي"

أعلنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، للصحفيين في دبي، عن استعدادها لإصدار البوم غنائي مميز من إنتاجها، بعد الانتهاء من بعض المشكلات الإدارية مع شركة الإنتاج السابقة.

كما كشفت شيرين عن اتفاقها مع شبكة "نتفلكس" للإنتاج السينمائي والدرامي، لإنتاج فيلم عن حياتها، سوف تشارك فيه بتقديم شخصيتها الحقيقية، بينما تؤدي طفلة شخصيتي في مرحلة الطفولة.

وأكدت شيرين أنها الآن في أفضل حالاتها، بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة، مشيرة إلى أن حفلها في دبي مساء الجمعة، أكبر دليل على عودتها لجمهورها بحيويتها المعهودة وطاقتها الكاملة. وأضافت: "عفويتي أوقعتني في كثير من الأزمات ، ولكن تحولت لـ"تريند" على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار لفترة طويلة".

وعلقت شيرين على واقعة سقوطها على المسرح خلال حفلها في دبي مساء الجمعة الماضية، بالقول: "هذه ضريبة صغيرة لعودتي إلى خشبة المسرح ولجمهوري الذي اشتقت إليه كثيرا".

وتحدثت المطربة المصرية عن أزمة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها والتي تم الاستيلاء عليها مؤخرا، وقالت: "أحاول الآن استرداد حساباتي بالطرق الرسمية لتكون وسيلتي لنقل أخباري الحقيقية لجمهوري في كافة أنحاء الوطن العربي".

وأعربت شيرين عن أمنيتها تقديم حفل كبير بسوريا، مضيفة "أحب كل الدول العربية وأتمنى أن يكون لي بيت في كل دولة، وأعيش كل شهر في بلد عربي مختلف".

وكانت شيرين قد أحيت حفلا فنيا ساهرا في دبي، مساء الجمعة، وهو أول حفل يقام لها في الإمارات، بعد رحلة علاجها الأخيرة، وبعد فترة انقطاع عن الفن استمرت عدة أشهر.

وقدمت مجموعة من أبرز أغنياتها التي اشتهرت بها، وبينما كانت شيرين تتنقل بين جنبات المسرح اصطدمت بمكبر صوت وسقطت على الأرض، لكنها سرعان ما قامت بمساعدة أفراد من فرقتها، وقالت إنها أصيبت بكدمة في ساقها، لكنها تحاملت على نفسها وواصلت الغناء بصورة طبيعية.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)