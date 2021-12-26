شولتس يطرح إلزامية اللقاح لكل البالغين ويترك الحسم للبرلمان

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في إجراء مناقشات عاجلة في البرلمان بشأن فرض إلزام عام بتلقي التطعيم ضد كورونا.

وقال شولتس، اليوم الأربعاء (12 يناير/كانون الثاني 2022) في أول مثول له أمام البرلمان للإجابة على أسئلة النواب: "أعتبر ذلك على أي حال ضروريا وسأعمل بشدة من أجله".

وأضاف المستشار الألماني أن التطعيم الإجباري "يجب أن يكون لكل البالغين"، مؤكدا أنه يتعين صياغة هذا الإلزام على نحو غير بيروقراطي قدر الإمكان، موضحا في المقابل أنه لا يريد استباق النقاش في البرلمان.

وأكد شولتس أن عدم تلقي التطعيم ليس قرارا شخصيا، بل له عواقب على البلد بأكمله، موضحا أنه في الآونة الأخيرة اضطرت المستشفيات إلى إلغاء العمليات لإفساح أماكن للعديد من مرضى كورونا. وشدد على أن القرار بشأن التطعيم لا يتخذه الفرد من أجل نفسه وحده، بل من أجل 80 مليون شخص آخر، وقال: "الأمر لا يتعلق بقرار تتخذه لنفسك فقط، لذلك فإن التطعيم الإلزامي مهم أيضا".

مشاهدة الفيديو 02:16 مناقشة حادة في البرلمان الألماني حول التلقيح الالزامي

ورد شولتس على الاتهامات التي وجهت له بالتباطؤ في حسم موضوع إلزامية اللقاح، بالقول: "إنه أسلوب قيادة ديمقراطي" أن يترك مثل هذا الأمر المبدئي لممثلي الشعب (أي أعضاء البرلمان)، ليقرروا بشأنه، كل بمفرده، دون ضغط من الحكومة أو المعارضة أو الكتل البرلمانية.

وينتظر أن يناقش البرلمان الألماني، أواخر الشهر الجاري، موضوع إلزامية اللقاح ضد كوفيد-19، في نقاش أولي، قبل إعداد مشروع قانون، ويتوقع أن يجري التصويت عليه في البرلمان في شهر مارس/آذار.

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ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)