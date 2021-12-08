 شولتس يتسلم ديوان المستشارية من ميركل ويشكرها على ما قدمته لألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.12.2021

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أخبار

شولتس يتسلم ديوان المستشارية من ميركل ويشكرها على ما قدمته لألمانيا

لن يغير المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس الكثير في مبنى المستشارية من عهد أنغيلا ميركل، فهو يريد أن "يبنى على عقلية شمال شرق ألمانيا". فيما قالت ميركل إن تحمل مسؤولية ألمانيا "قد يصبح أجمل مهمة موجودة".

المستشار الجديد أولاف شولتس يتسلم من أنغيلا ميركل مبنى المستشارية في برلين (8/12/2021)

بعدما كان نائبا لها، أنغيلا ميركل تسلم المستشار الجديد أولاف شولتس مبنى المستشارية التي قضت فيه ميركل 16 عاما مستشارة لألمانيا

هنأت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل خليفتها أولاف شولتسبتولي منصبه الجديد، وذلك أثناء تسليمه ديوان المستشارية مساء الأربعاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2021).

وخلال مراسم التسليم، قالت ميركل - التي تنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي - لشولتس: "تسلم هذا المنزل واعمل معه على تحقيق الأفضل لبلادنا". وأضافت ميركل أنها تعرف من تجربتها الخاصة أن انتخاب شخص ما لهذا المنصب يمثل لحظة مؤثرة. وقالت ميركل إن شولتس ربما يخمن أنه بصدد مهمة مثيرة وتتسم بالتحدي، "لكن إذا باشرتها بمتعة، ربما يصبح تحمل المرء المسؤولية عن هذا البلد أجمل مهمة موجودة".

مختارات

تطوي المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل 16 عاماً من الحكم لتنسحب من الساحة السياسية وسط شعبية كبيرة. بيد أنها انتقدت لافتقادها "للرؤية". كما تعرضت لانتقادات "لفشلها" في ترسيخ موقع المرأة السياسي والتمهيد لخلافتها.

فيما أشاد ساسة ألمان بالمستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل بأنها "لاعبة قوى سياسية استثنائية"، كشف استطلاع أن غالبية الألمان راضون عن ميركل كمستشارة طوال 16 عاماً. ويصوت البرلمان على حكومة أولاف شولتش الأربعاء المقبل.

وأعربت ميركل لشولتس عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد من أجل ألمانيا.

من جانبه، وجه المستشار الألماني الجديدالشكر للمستشارة السابقة على ما قدمته من أجل ألمانيا أثناء سنوات وجودها في المنصب.

شولتس لن يغير الكثير من ميراث ميركل

وخلال مراسم تسلم ديوان المستشارية، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي إن ميركل تحملت مهمة التغلب على العديد من الأزمات خلال فترة ولايتها، مشيراً إلى أنهما اجتازا معاً بعضاً من هذه الأزمات.

وأضاف شولتس، الذي كان نائباً لميركل أثناء وجودها في المنصب: "كان بيننا دائماً تعاون مفعم بالثقة"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يظهر أن ألمانيا أمة ديمقراطية قوية وذات كفاءة.

ووعد شولتس، مبتسماً، أنه مع تسلمه لديوان المستشارية لن يتغير الكثير من الأشياء "فأنا أود أن أبني على - كيف يمكن التعبير عن هذا- عقلية شمال شرق ألمانيا (حيث مسقط رأس ميركل) التي سادت هنا حتى الآن، ومن ثم فلن يتغير الكثير من الأشياء هنا".

وأردف شولتس بالقول إن تغيير الحكومة في ظل أزمة كبيرة لم تنته يتطلب الاستمرارية والتشارك:" وافترض أننا سننجح في هذا أيضاً".

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)

  • أولاف شولتس في مؤتمر لشباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1984

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    أولاف الشاب

    ولد أولاف شولتس في أوسنابروك في 14 حزيران/ يونيو 1958، وكان والده تاجراً ووالدته ربّة منزل. وانضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 1975 في سن السابعة عشرة. آنذاك كان شعره طويلاً، كما كان يعرف بارتداء جواكت صوفية ويشارك في عدد كبير من المظاهرات السلمية.

  • الدفتر الحزبي للاشتراكيين الديمقراطيين

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    تحولات

    شق أولاف شولتس طريقه في درب السياسة بإصرار ودأب. وتغير الرجل بشكل ملحوظ في مسيرته. شغل منصب نائب رئيس منظمة الشباب في الحزب وقاد حملة في الثمانينيات من أجل "اشتراكية راديكالية للتغلب على الاقتصاد الرأسمالي". في الصورة شولتس يعرض أمام الكاميرا دفتر عضويته بالحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD).

  • شولتس خلال مقابلة معه عنددما كان وزيرا للعمل (2/4/2008)

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    نضوج في مجال الاقتصاد!

    بالتوازي مع نشاطه الحزبي، كان شولتس يتابع دراساته في القانون. وأسس عام 1985، مكتب محاماة متخصصاً في قانون العمل في هامبورغ. ومن خلال عمله تعلم شولتس، آليات عمل الاقتصاد والشركات الخاصة، ما ترك آثراً على شخصيته.

  • المستشار الألماني الأسبق غيرهار شرودر مع المستشار الجديد أولاف شولتس عندما كان أميناً عاماً للحزب الاشتراكي. الصورة التقطت في 2003 أثناء مؤتمر للحزب.

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    البداية الفعلية مع شرودر

    انطلقت مسيرته فعلياً عندما وصل الاشتراكي الديمقراطي غيرهارد شرودر إلى المستشارية في انتخابات 1998. وانتُخب شولتس عام 1998 عضواً في البوندستاغ (البرلمان الألماني) وأصبح أميناً عاماً للحزب في 2002. وفي عام 2005، انقسم اليسار الألماني بسبب تحرير سوق العمل، وهو ما سرّع هزيمة شرودر أمام أنغيلا ميركل. لكن شولتس أعاد المستشارية إلى الاشتراكيين بعد 16 عاماً من حكم المحافظين بقيادة ميركل.

  • المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    "رجل آلي"!

    يلقي خطبه بنبرة رتيبة أكسبته لقب "شولتسومات" (أي شولتس الآلي)، ما يثير انزعاجه. وقال في معرض الدفاع عن نفسه: إنه "يضحك أكثر مما يعتقد الناس". وصرّح قبل فترة قصيرة لجريدة "دي تسايت" الألمانية: "أنا رصين وبراغماتي وحازم. لكن ما دفعني إلى العمل السياسي، هو المشاعر"، داعياً إلى "مجتمع عادل".

  • المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع أولاف شولتس الذي كان نائبا لها.

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    "نسخة متحورة" من ميركل!

    في 2018 ومع توليه وزاره المالية، أصبح شولتس نائباً لميركل. ويقال إن عينه كانت على المستشارية منذ ذلك الوقت. ويستلهم شولتس من أسلوب ميركل، حتى أنه يقلّدها في الإيماءات، خصوصاً إيماءة يدها الشهيرة، إلى درجة أن صحيفة "تاغس تسايتونغ" اليسارية وصفته بأنه نسخة "متحوّرة" من ميركل!

  • أولاف شولتس مع وزير المالية الأسبق والرئيس السابق للبوندستاغ فولفغانغ شويبله

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    لمعان في زمن كورونا

    في 2018، خلف شولتس، المسيحي الديموقراطي فولفغانغ شويبله، وتولى وزارة المالية وواصل النهج المالي الصارم لهذا الأخير. لكن بعد بدء جائحة كورونا لم يتردد شولتس في الخروج عن بنود الميزانية معتمداً السخاء في الإنفاق، وشعاره أن ألمانيا بإمكانها مواجهة الوباء من الناحية المالية. وبذلك عرف كيف يستفيد من الجائحة لوضع نفسه في قلب المشهد ومقدمته.

  • المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    المنقذ!

    خسر شولتس معركته على رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 2019، لأنه لم ينجح في كسب قلوب أنصار الحزب، فقد رغب الحزب آنذاك في قيادة ذات توجهات يسارية صريحة. ورغم ذلك ظل الحصان الوحيد الذي يمكن لحزبه الرهان عليه للفوز بالمستشارية. وبخلاف التوقعات وقتها، تمكن من الفوز بسبب الطريقة الرصينة التي خاض بها حملته الانتخابية.

  • شولتس مع زوجته بريتا إرنست في هامبورغ في فبراير/ شباط 2011

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    حياته الخاصة

    أولاف شولتس (63 عاما) متزوج منذ عام 1998 من السياسية الاشتراكية الديمقراطية بريتا إرنست (60 عاما). ويقول عنها إنها "حب حياته". ويقيم الزوجان في بوتسدام بالقرب من برلين. وتشغل زوجته منصب وزيرة التعليم في ولاية براندنبورغ. وليس لديهما أطفال. ولشولتس شقيقان هما ينس (62 عاما) وهو طبيب كبير والآخر إنغو (60 عاما) وهو صاحب شركة متخصصة في تقنية المعلومات.

  • شولتس أمام لجنة التحقيق حول فضيحة وايركارد في البرلمان الألماني

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    فضائح!

    تعرض شولتس للعديد من الهزات في مسيرته السياسية، ومنها مزاعم متعلقة بفضائح مالية كبيرة مثل فضيحتي "وايركارد" و"كوم إكس". لكن حتى لجان التحقيق البرلمانية لم تتمكن من إثبات أي شيء عليه. كما أنه تعرض لانتقادات كبيرة بسبب أعمال الشغب التي شهدتها مدينة هامبورغ في 2017 عندما كان رئيسا لحكومتها. لكن كل ذلك لم يجعل ثقته بنفسه تهتز.

  • متظاهرون يدعون أطراف حكومة إشارة المرور إلى سياسة مناخية صارمة

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    ملفات شائكة

    تنتظر شولتس ملفات سياسية شائكة، ناهيك عن إدارة حكومة ائتلافية غير مسبوقة من ثلاثة أحزاب (مع الخضر والليبرالي). وصحيح أن الانسجام كان كبيراً أثناء محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي، غير أن الخلافات ستظهر لاحقاً بالتأكيد، خصوصاً وأن الحزب الليبرالي المحافظ جزء من حكومة "إشارة المرور" وبيده وزارات مهمة مثل المالية والنقل. إعداد: محيي الدين حسين / ص.ش


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