شولتس: من المهم جداً تأمين ذخائر بسرعة لأوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن توريد المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بالتعاون مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وخلال إلقائه بيان الحكومة بمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، قال شولتس في البرلمان الألماني اليوم الخميس (16 مارس/آذار 2023) إن ألمانيا ستعمل بالتعاون مع شركاء أوروبيين على حصول أوكرانيا على أسلحة ومعدات حتى تتمكن من الصمود والدفاع عن نفسها.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" من المهم بشكل خاص تماماً أن يتم تزويد أوكرانيا بسرعة بالذخيرة اللازمة. سنقر خلال المجلس الأوروبي مع شركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي المزيد من التدابير لتحقيق إمداد أفضل ومستمر" من الذخائر لأوكرانيا، خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وأعلن شولتس عن استعداد بلاده لفتح مشاريع المشتريات الخاصة بها أمام دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي. وأكد مجدداً أن القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا "ستواصل دعمها السياسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً".

وتقدم ألمانيا بالفعل مساعدات شاملة من الأسلحة إلى أوكرانيا التي تتعرض لهجوم من جانب روسيا. وتطالب كييف منذ أسابيع بالمزيد من الذخيرة للدفاع عن نفسها بوجه الغزو الروسي في وقت تشتد فيه المعارك في باخموت (شرق). ويحذر الجيش الأوكراني باستمرار من نقص في القذائف من عيار 155 ملم للمدافع التي يستخدمها.

كان المفوض الأوروبي للصناعة تييري بروتون قد أعلن مؤخراً أن أوروبا ستتحرك لزيادة إنتاجها من الذخائر الموجهة إلى أوكرانيا بما يشمل "15 مصنعا في 11 بلداً من الاتحاد".

وصرح لاذاعة راديو مونتي كارلو الاثنين "علينا التحرك بسرعة كبيرة، فالحرب المأساوية في أوكرانيا التي بدأها (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، بصدد التحول إلى حرب خنادق وجها لوجه، وثمة سباق بالطبع لإرسال أكبر قدر من الذخيرة من الجانبين"، مشيراً إلى أن الأوكرانيين "يعتمدون" على أوروبا لإمدادهم بالذخائر.

يذكر أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيبحثون في بروكسل في الأسبوع المقبل قضايا مثل القدرة التنافسية للتكتل والطاقة وكذلك الحرب الروسية على أوكرانيا.

ع.ح./ا.ف. (د ب أ ، أ ف ب)