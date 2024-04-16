شولتس في الصين لبحث "تحقيق سلام عادل" في أوكرانيا

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الصيني شي جينبينغ، وذلك في اليوم الثالث والأخير من زيارته لأكبر شريك تجاري لبلاده، مؤكداً رغبته في أن يبحث معه تحقيق "سلام عادل في أوكرانيا".

قالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية في الصين إنّه "في صباح (الثلاثاء) 16 نيسان/أبريل، اجتمع الرئيس شي جينبينغ بالمستشار الألماني شولتس في دار ضيافة دياويوتاي الحكومية في بكين".

وكان شولتس كتب في وقت سابق الثلاثاء في منشور على منصة إكس أنّ "اجتماعي مع الرئيس شي سيركّز أيضاً على كيفية المساهمة بشكل أكبر في تحقيق سلام عادل في أوكرانيا"، مؤكّداً أنّه كانت هناك "تبادلات مكثّفة بين حكومتينا منذ زيارتي الأخيرة للصين".

ووصل المستشار الألماني الى الصين الأحد مستهلّاً جولة يهدف خلالها إلى تعزيز العلاقات الاقتصاديّة مع أكبر شريك تجاري لبرلين.

وفي الشق السياسي والدبلوماسي، سيبحث شولتس قضايا تثير تباينات بين الدول الغربية والصين، ومن أبرزها امتناع بكين عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا والتقارب بينها وبين موسكو، إضافة الى الخلافات بشأن جزيرة تايوان.

ويرافق شولتس وفد كبير من قادة الأعمال، ما يعكس الدور المحوري للمسائل الاقتصادية في هذه الرحلة إلى الصين، وهي الثانية التي يقوم بها منذ توليه منصبه نهاية العام 2021.

ويلتقي شولتس بنظيره الصيني لي تشيانغ، ويجري لقاء مع لجنة اقتصادية ألمانية-صينية، ويعقد مؤتمر صحافياً في ختام الزيارة. وقبل وصوله الى بكين، زار شولتس مدينتي تشونغتشينغ وشنغهاي.

وقال شولتس أمس الاثنين إن المنافسة بين الصين وألمانيايجب أن تكون عادلة، وهي نقطة من المتوقع أن يؤكد عليها في محادثاته مع شي، بينما حذر من اتخاذ موقف حمائي. وقال شولتس لطلاب جامعة تونغجي في شنغهاي "في مرحلة ما، ستكون هناك أيضاً سيارات صينية في ألمانيا وأوروبا. الشيء الوحيد الذي يجب أن يكون واضحاً دائماً هو أن المنافسة يجب أن تكون عادلة". وأضاف "بشكل أوضح لا يجب أن يكون هناك إغراق، أو فائض في الإنتاج، وألا يتم انتهاك حقوق الملكية الفكرية".

واصطحب المستشار الألماني معه خلال زيارته للصين كبار مسؤولي الشركات في البلاد مثل أولا كالينيوس رئيس شركة مرسيدس بنز، وأوليفر زيبسي الرئيس التنفيذي لشركة بي.إم.دبليو، مما يؤكد أهمية السوق الصينية بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويترز)