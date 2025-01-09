موسيالا قد يغيب عن البافاري في أولى مبارياته في البوندسليغا

قد يضطر نادي بايرن ميونخ، متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، لخوض مباراته الأولى في العام الجديد دون نجمه الشاب جمال موسيالا الذي يعاني من نزلة برد.

تحوم الشكوك حول مشاركة الجناح الدولي جمال موسيالا في مواجهة فريقه بايرن ميونيخ ومضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت، وفقاً لما أعلنه النادي البافاري في بيان الخميس (التاسع كانون الثاني/يناير 2025).

وقال بطل ألمانيا 33 مرة إن لاعبه الشاب (21 عاماً) يعاني من "عدوى الإنفلونزا ويتعيّن عليه أن يأخذ قسطاً من الراحة وبالتالي فهو غير قادر على المشاركة في التدريبات الجماعية قبل المباراة المقبلة في الدوري أمام مونشنغلادباخ"، علماً أنه غاب عن المباراة الودية التي فاز بها فريقه على سالزبورغ النمسوي 6-0 في بداية الأسبوع.

وسجل موسيالا 14 هدفاً وصنع ستة أهداف في 22 مباراة على مستوى كافة المسابقات هذا الموسم، من بينها تسعة أهداف في البوندسليغا، ليحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين.

وتعود عجلة الدوري الألماني إلى الدوران من جديد في نهاية هذا الأسبوع بعد ثلاثة أسابيع من التوقف الشتوي بإقامة المرحلة السادسة عشرة. ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 36 نقطة متقدماً بفارق أربع نقاط على حامل اللقب باير ليفركوزن الذي يحلّ ضيفاً على بوروسيا دورتموند في قمة المرحلة افتتاحاً مساء الجمعة.

ولم يتضح من سيكون في حراسة مرمى النادي البافاري حيث يعاني دانييل بيريتز من مشكلة في الكلى تعرض لها خلال التدريبات أمس الأربعاء.

وكان بيريتز يشارك في حراسة مرمى بايرن بدلاً من الحارس الأساسي المصاب مانويل نوير قبل فترة العطلات الشتوية، في الوقت الذي تعافى فيه نوير من كسر في الضلع. وشارك بيريتز في المباراة الودية التي فاز فيها بايرن على ريد بول سالزبورغ النمساوي 6 /صفر الاثنين الماضي، ولم يتواجد نوير في التشكيل.

وقد يكون سفين أولريتش خياراً للمدرب فينسنت كومباني في حراسة المرمى أمام مونشنغلادباخ.

خ.س/ ع.ج.م (د ب أ)