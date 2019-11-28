شرطة مقديشو: حصيلة تفجير السيارة 100 قتيل وعشرات الجرحى

ذكرت الشرطة الصومالية أن مئة شخص تقريبا قتلوا في انفجار السيارة المفخخة الذي وقع بمقديشو صباح اليوم السبت (28 كانون الأول/ ديسمبر 2019). وقال ضابط الشرطة أحمد بشاني: "قتل حتى الآن نحو مئة شخص في هذا الهجوم المروع".

وأكد ظاهر علمي، وهو مسؤول بمستشفى "شافي" بمقديشو، وفاة ثمانية أشخاص وإصابة المزيد. وكان مستشفى آخر يسمى "المدينة" أبلغ عن وفاة 73 شخصا بالفعل. وقال بشاني إن هناك مستشفيات أخرى استقبلت قتلى ومصابين.

وكانت السيارة المفخخة انفجرت في تقاطع طرق مزدحم في الجانب الجنوبي الغربي من مقديشو.

من جهتها، ذكرت منظمة دولية تعمل في الصومال، طلبت عدم ذكر اسمها، أن ما لا يقل عن 90 شخصا قُتلوا كما أصيب العشرات في انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش بالعاصمة مقديشو اليوم السبت، في أحد أسوأ الهجمات التي يشهدها هذا البلد في الآونة الأخيرة. وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد عوض إن القتلى بينهم العديد من الطلبة ومواطنان تركيان. وقال ثلاثة شهود لرويترز إن فريقا صغيرا من المهندسين الأتراك كان عند نقطة تفتيش إكس- كنترول وقت وقوع الانفجار، حيث كان المهندسون يعملون في تشييد طريق من نقطة التفتيش إلى المدينة. وأكدت وزارة الخارجية التركية مقتل اثنين من مواطنيها.

وقال عضو في البرلمان الصومالي على تويتر إنه أُبلغ بأن عدد القتلى تجاوز الآن 90 شخصا منهم 17 من أفراد الشرطة. وقال عبد القادر عبد الرحمن حاج ادن مؤسس خدمة آمن للإسعاف لرويترز إن عشرات الأشخاص أصيبوا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

في غضون ذلك، أدانت دول عربية وإسلامية الهجوم واعتبرته مشينا وجبانا. وأعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي بمقديشو، وبينهم مواطنان تركيان، وعن تضامنه مع "الصومال الشقيق". وأضاف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": سوف تستمر معركتنا بحزم ضد الإرهاب" .



وأعرب مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي في بيان السبت عن التضامن مع الصومال في جهودها لمحاربة الإرهاب وفرض سياسة الدولة.

وفى القاهرة، حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية في العاصمة الصومالية مقديشيو، واستهداف الأسواق التجارية والمناطق المزدحمة خاصة قبيل العام الميلادي الجديد.

كما أدانت دول خليجية الاعتداء وأعلنت عن استنكارها للهجوم الذي وصفته بالإجرامي.

ح.ع.ح/ ص.ش (د.ب.أ/رويترز)