 شرطة مقديشو: حصيلة تفجير السيارة 100 قتيل وعشرات الجرحى | أخبار | DW | 28.12.2019

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أخبار

شرطة مقديشو: حصيلة تفجير السيارة 100 قتيل وعشرات الجرحى

أدانت دول عربية وإسلامية التفجير الذي وقع صباح السبت في العاصمة الصومالية وتقدر الشرطة الصومالية عدد ضحاياه بحوالي 100 قتيل إلى جانب عشرات المصابين، توزعوا على مستشفيات مختلفة في المدينة.

الشرطة الصومالية تقدر عدد قتلى التفجير بحوالي 100 قتيل وعشرات الجرحى

تفجير السيارة المفخخة في مقديشو استهدف نقطة تفتيش حكومية

ذكرت الشرطة الصومالية أن مئة شخص تقريبا قتلوا في انفجار السيارة المفخخة الذي وقع بمقديشو صباح اليوم السبت (28 كانون الأول/ ديسمبر 2019). وقال ضابط  الشرطة أحمد بشاني: "قتل حتى الآن نحو مئة شخص في هذا الهجوم المروع".

وأكد ظاهر علمي، وهو مسؤول بمستشفى "شافي" بمقديشو، وفاة ثمانية أشخاص وإصابة المزيد. وكان مستشفى آخر يسمى "المدينة" أبلغ عن وفاة 73 شخصا بالفعل.  وقال بشاني إن هناك مستشفيات أخرى استقبلت قتلى ومصابين.

وكانت السيارة المفخخة انفجرت في تقاطع طرق مزدحم في الجانب الجنوبي الغربي من مقديشو. 

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من جهتها، ذكرت منظمة دولية تعمل في الصومال، طلبت عدم ذكر اسمها، أن ما لا يقل عن 90 شخصا قُتلوا كما أصيب العشرات في انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش بالعاصمة مقديشو اليوم السبت، في أحد أسوأ الهجمات التي يشهدها هذا البلد في الآونة الأخيرة. وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد عوض إن القتلى بينهم العديد من الطلبة ومواطنان تركيان. وقال ثلاثة شهود لرويترز إن فريقا صغيرا من المهندسين الأتراك كان عند نقطة تفتيش إكس- كنترول وقت وقوع الانفجار، حيث كان المهندسون يعملون في تشييد طريق من نقطة التفتيش إلى المدينة. وأكدت وزارة الخارجية التركية مقتل اثنين من مواطنيها.

وقال عضو في البرلمان الصومالي على تويتر إنه أُبلغ بأن عدد القتلى تجاوز الآن 90 شخصا منهم 17 من أفراد الشرطة. وقال عبد القادر عبد الرحمن حاج ادن مؤسس خدمة آمن للإسعاف لرويترز إن عشرات الأشخاص أصيبوا. 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

في غضون ذلك، أدانت دول عربية وإسلامية الهجوم واعتبرته مشينا وجبانا. وأعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي بمقديشو، وبينهم مواطنان تركيان، وعن تضامنه مع "الصومال الشقيق". وأضاف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": سوف تستمر معركتنا بحزم ضد الإرهاب" .

وأعرب مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي في بيان السبت عن التضامن مع الصومال في جهودها لمحاربة الإرهاب وفرض سياسة الدولة.

وفى القاهرة، حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية في العاصمة الصومالية مقديشيو، واستهداف الأسواق التجارية والمناطق المزدحمة خاصة قبيل العام الميلادي الجديد.

كما أدانت دول خليجية الاعتداء وأعلنت عن استنكارها للهجوم الذي وصفته بالإجرامي.

ح.ع.ح/ ص.ش (د.ب.أ/رويترز)

  • Ein Junge spielt Fußball mit AU-Soldaten (Foto: STUART PRICE/AFP/Getty Images)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    عودة الأمور إلى طبيعتها؟

    تعتبر الصومال أكثر البلدان الإفريقية تضرراً من الحروب في منطقة القرن الإفريقي. فبعد انتهاء الحرب الأهلية الطاحنة التي انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس محمد زياد بري عام 1991، أصبح هذا البلد الفقير ملاذاً للقراصنة والجماعات الإسلامية المسلحة. في الصورة يظهر طفل صومالي يلعب كرة القدم مع قوات بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (AMISOM)، بعد ما كانت ميلشيات حركة الشباب قد منعت ذلك في وقت سابق.

  • Somalische Parliamentarier werden auf dem Flughafen eingeschworen (Foto: Mohamed Abdiwahab/AFP/GettyImages)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    برلمان جديد في الصومال

    تمكنت قوات بعثة الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام في الصومال، إلى جانب قوات الجيشين الصومالي والإثيوبي، من إخراج ميلشيات حركة الشباب من العاصمة الصومالية مقديشو وبعض المدن الرئيسية الأخرى. وفي أغسطس/ آب 2012 أدى نواب البرلمان الصومالي الجديد اليمين الدستورية لأول مرة بعد ثماني سنوات، سيرت فيها حكومة انتقالية شؤون البلاد. وقد تم أداء اليمين في مطار العاصمة بدل مبنى البرلمان لدواعي أمنية.

  • Hassan Sheikh Mohamud (Mitte) (Foto: ABDURASHID ABDULLE ABIKAR/AFP/GettyImages)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    محاولة اغتيال الرئيس الجديد

    انتخب البرلمان الصومالي، ولأول مرة منذ عشرين عاما، حسن شيخ محمود رئيسا جديدا للبلاد في سبتمبر/ أيلول 2012. و نجا شيخ محمود من محاولة اغتيال بعد يومين فقط من انتخابه رئيسا، حيث فجر شخصين نفسيهما أمام مقر إقامته المؤقتة. و بقي الرئيس الصومالي، البالغ من العمر 56 عاما، في وقت لاحق هدفا لهجمات أخرى.

  • Fischer sitzen in ihren Booten in Marka (Foto: SIMON MAINA/AFP/GettyImages)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    تحرير المدن الساحلية

    تابع الصيادون في مدينة ماركا الساحلية، التي تبعد بحوالي 100 كلم عن العاصمة مقديشو، وصول قوات الاتحاد الإفريقي في سبتمبر/ أيلول 2012. هذه المدينة كانت تعتبر لوقت طويل معقلاً لميليشيات حركة الشباب الصومالية المتطرفة. وفي نهاية نفس الشهر، تم طرد هذه الميليشيات من مدينتي ماركا وكيسمايو الساحليتين بعد معارك ضارية دارت بينها وبين قوات كينية تابعة للقوات الإفريقية.

  • Ein Junge sitzt auf einer vollgepackten Ladefläche eines Trucks (Foto: Mohamed Abdiwahab/AFP/GettyImages)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    مجاعة ويأس وخوف

    بسبب الخوف من ميليشيات حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، هرب كثير من المدنيين من المناطق التي كانت تسيطر عليها هذه الميليشيات. هذه العائلة حملت أمتعتها على هذه الشاحنة، فيما اضطرت عائلات أخرى إلى حمل أمتعتها على عربات تجرها الدواب. ويعاني كثير من الصوماليين من تبعات الجفاف والمجاعة والحرب. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد توفي حوالي 260 ألف شخص بسبب المجاعة في الفترة بين عامي 2010 و2012.

  • Eine Frau auf einem Feld; ein AU-Soldat läuft an ihr vorbei zu seinem Fahrzeug (Foto: STUART PRICE/AFP/GettyImages)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    توفير الحماية للسكان

    تواجد قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال أصبح من الأمور الطبيعية في هذا البلد. أولى طلائع هذه القوات وصلت عام 2007 بعد قرار لمجلس أمن الاتحاد الإفريقي، حيث كانت مهمتهم آنذاك دعم الحكومة الانتقالية. هذه القوات توفر الحماية الآن لسكان مدينة أفكوي الواقعة في غرب العاصمة مقديشو. بالإضافة إلى حماية الفارين من بطش مليشيات حركة الشباب.

  • AU-Soldaten mit einer Karte (Foto: STUART PRICE/AFP/Getty Images)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    استرجاع المناطق الريفية

    في ديسمبر/ كانون الأول، تمكنت وحدات قوات الاتحاد الإفريقي التي تبلغ قوامها 17 ألف جندي من ملاحقة عناصر ميلشيات حركة الشباب المتطرفة القريبة من تنظيم القاعدة واسترجاع كثير من معاقلها في المناطق الريفية. ورغم نجاح قوات الاتحاد الإفريقي في استرجاع هذه المناطق تدريجيا وفي تحسين الوضع الأمني في البلاد عموماً، إلا أن عناصر ميليشيات حركة الشباب الإسلامية المتطرفة لازالت تقوم بتفجيرات في العاصمة مقديشو

  • Zwei Mütter mit ihren Kindern in einem von einem Bombenattentat verwüsteten Mogadischu (Foto: Mohamed Abdiwahab/AFP/Getty Images)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    قنابل وإطلاق نار في مقديشو

    بعدما بدأت الحياة الطبيعية تعود شيئا فشيئاً إلى العاصمة مقديشو، استيقظت المدينة على دوي سلسلة من الانفجارات في أحد أيام شهر أبريل/ نيسان 2013. إذ انفجرت سيارتان مفخختان أمام مبنى المحكمة. وقد تسبب هذا الانفجار في وفاة 16 شخصا. وبعدها بأسبوعين تم اغتيال موظف كبير في وزارة العدل الصومالية وصحفي بعد إطلاق النار عليهما في الشارع العام.

  • Ein Kind schüttelt die Hand eines AU-Soldaten (Foto: STUART PRICE/AFP/Getty Images)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً

    رغم الصعوبات الأمنية، هناك كثير من الإشارات التي تدل على أن الصومال سائرة في الطريق الصحيح. ومن بين هذه الإشارات، بدء عودة الصوماليين المنفيين إلى بلادهم منذ بداية هذا العام. إضافة إلى قرار بريطانيا بإعادة فتح أبواب سفارتها في مقديشو بعدما ظلت مغلقة مدة 22 عاما. علاوة على قرار الأمم المتحدة إرسال خبرائها المدنيين إلى الصومال منذ بداية مايو/ أيار 2013. وتراجع هجمات القراصنة في القرن الإفريقي.

    الكاتب: سارة شتيفن/ ع.ش


مختارات

الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

بعدما تمكنت قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال من طرد ميليشيات حركة الشباب المتطرفة من مقديشو وباقي معاقلها في المدن الرئيسية الأخرى، بدأت الحياة الطبيعية تعود ببطء إلى هذا البلد الإفريقي، رغم استمرار النكسات الأمنية. (09.05.2013)  

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