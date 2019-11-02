 حصيلة ضحايا تفجير مقديشو تقترب من الـ 150 بين قتيل وجريح | أخبار | DW | 28.12.2019

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أخبار

حصيلة ضحايا تفجير مقديشو تقترب من الـ 150 بين قتيل وجريح

لم تستقر حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز العاصمة الصومالية مقديشو عند رقم معين بعد. آخر حصيلة بلغت 76 قتيلاً و70 جريحاً. والرقم مرشح للارتفاع.

المعلومات الأولية تقول إن انفجار مقديشو نفذ بواسطة سيارة مفخخة

انفجار مقديشو أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح

قال مسؤول بخدمة للإسعاف في الصومال إن الانفجار عند نقطة تفتيش مزدحمة بالعاصمة مقديشو اليوم السبت (28 كانون الأول/ديسمبر 2019) أودى بحياة 76 شخصاً على الأقل كما أصيب العشرات. ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير خدمة "آمن" للإسعاف عبد القادر عبد الرحمن حجي تأكيده أن "عدد الضحايا الذي تم التأكد منه بلغ 76 قتيلاً و70 جريحاً، وقد يرتفع أكثر".

مختارات

ومن جهته، قال رئيس بلدية مقديشو، عمر محمود، للصحفيين من مكان الانفجار إن الحكومة تؤكد إصابة 90 مدنياً على الأقل في الانفجار ومعظمهم طلاب.

إلى ذلك ذكر مسؤول بالشرطة الصومالية لوكالة أنباء بلومبرغ أن مهندسين أتراك كانوا هدف انفجار السيارة المفخخة. وقال الضابط بالشرطة الصومالية أحمد عبدي حسين لوكالة بلومبرغ نيوز عبر الهاتف أن سيارة مفخخة انفجرت في تقاطع طرق مزدحم في الجانب الجنوبي الغربي من العاصمة، مقديشو. وقال شرطي آخر إن الهدف كان مهندسين أتراك كانوا في مركبة قريبة من التقاطع، دون الكشف عن كيفية حصوله على هذه المعلومات.

كما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، القول إن شخصين تركيين قتلا في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. غير أن جماعة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة نفذت هجمات مماثلة في الماضي. وأُجبر عناصر حركة الشباب الإسلامية على الفرار من العاصمة الصومالية سنة 2011 لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية في محيطها، كما نفّذوا هجمات في كينيا المجاورة. وقبل أسبوعين، قتل خمسة أشخاص عندما هاجم عناصر حركة الشباب فندقاً في مقديشو، يتردد إليه سياسيون وشخصيات في الجيش ودبلوماسيون، بعد محاصرته لساعات.

ومنذ العام 2015، شهد الصومال 13 هجوماً أسفرت عن مقتل 20 شخصاً أو أكثر، وقع 11 منها في مقديشو، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس. وتمّت جميعها باستخدام سيارات مفخخة. ووقع الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد بتشرين الأول/أكتوبر 2017 في مقديشو حيث قتل 512 شخصاً وأصيب نحو 295 بجروح.

ويعاني الصومال من الصراع منذ عام 1991 عندما أطاح مقاتلون بالدكتاتور محمد سياد بري ثم تحولوا لقتال بعضهم البعض.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    حوالي 90 بالمئة من الرجال في جمهورية أرض الصومال يخزنون القات بانتظام ويدفعون أكثر من مليون دولار يوميا للحصول عليه. وتسمى عملية التخزين باللغة الصومالية "ميرقان".

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    الصحفي عبدول يرى "أن القات وإن كان مضرا، فإنه يبقى أفضل من الخمر. وهو يؤثر على الأشخاص بشكل مختلف، فبعد استهلاكه يتملك البعض الخمول بينما يشعر غيرهم بالنشاط".

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    "الزبائن يفضلون شراء نوع معين من القات يدعى بـ" قات ماما" ويخزنونه في أكشاك صغيرة منتشرة في الشوارع" كما يقول زهري عيديد أحد تجار القات في العاصمة.

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    العديد من النساء في أرض الصومال دخلن في مجال بيع القات بعد الحرب الأهلية لتأمين قوت عائلاتهن. وتشير التقديرات إلى أن 20 بالمئة منهن يخزنّ القات أيضا.

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    يتم استيراد القات القادم الى أرض الصومال من شمال أثيوبيا. ويجب أن تصدر النبتة سريعا بعد القطف. فكلما كانت النبتة يانعة كلما زاد تأثيرها وزادت قيمتها.

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    نمت تجارة القات بشكل كبير في أرض الصومال ما دفع بالحكومة إلى زيادة الضرائب المفروضة على استيرادها وبيعها. وفي 2014 ساهمت تجارة القات بـ 20 بالمئة من ميزانية الدولة.

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    يساهم القات في تدمير العائلة الصومالية اجتماعيا وماليا. فغياب الرجل لفترات طويلة عن المنزل جراء تخزين القات يجبر النساء على تحمل الأعباء الأسرية.

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    معارضو القات يعترفون بأن منعه أصبح أمرا بلا جدوى، إلا أنهم يأملون ببعض الإجراءات التي قد تخفف من تأثيراته على الحياة اليومية، مثل تقنين استيراده أو منع تخزينه نهارا.

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    "لن تستطيع أن تفهم ما هو القات ما لم تخزنه بنفسك". هذا ما يقوله الناس في أرض الصومال. كما أنه لا يوجد لدى الحكومة أي خطط لوقفه في المستقبل المنظور. إعداد جيمس جيفري / ترجمة علاء جمعة.

    الكاتب: جيمس جيفري / علاء جمعة


مختارات

"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

جمهورية أرض الصومال تقع في القرن الإفريقي على شاطئ خليج عدن، وتعتبر نفسها دولة مستقلة، إلا أنها غير معترف بها دوليا، يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون تقريبا، وينتشر بينهم "تخزين" القات بشكل كبير، ما يؤثر على حياتهم اليومية. (10.04.2015)  

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