 سيارة تدهس مجموعة من السياح الألمان في شمال إيطاليا | أخبار | DW | 05.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

سيارة تدهس مجموعة من السياح الألمان في شمال إيطاليا

أكدت الشرطة الإيطالية أن كل ضحايا حادث الدهس بالسيارة في مقاطعة تيرول، هم من السياح الألمان. ولم تحدد الشرطة بعد عما إذا كان الحادث عرضيا أم له خلفيات إرهابية.

Italien Bruneck Auto fährt in Südtirol in Reisegruppe - Sechs Tote (picture-alliance/dpa/Freiwillige Feuerwehr Luttach)

قال مصدر أمني إيطالي اليوم (الأحد الخامس من يناير/ كانون الثاني 2020) بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء دهس سيارة مجموعة سياحية في مقاطعة جنوب تيرول (ألتو أديجي)، شمالي البلاد. وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة بولسانوإن المسؤولين يعتقدون أن الأشخاص الستة ضحايا الحادث قادمون من ألمانيا.

ووقع الحادث قرب منطقة برونيك عند الساعة الواحدة صباحا. وتجري الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. ولم يتم بعد تحديد هويات الضحايا، كما لم تعلن الشرطة رسميا أية معلومات بشأن هويات الأشخاص. 

ورفضت الجهات الدبلوماسية الألمانية في برلين التعليق. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السيارة صدمت مجموعة من 17 شخصا، وأن ستة منهم لقوا حتفهم على الفور، إلى جانب وجود عدد من المصابين، جراح بعضهم خطيرة. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

وفي غضون ذلك أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن سائق السيارة وعمره 28 عاما كانت بدمه درجة عالية من الكحول.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

 

مختارات

ألمانيا- معلومات وخلفيات حول اعتداء لاجئ بشاحنة

قيام لاجئ سوري بسرقة شاحنة وصدم عدة سيارات في مدينة ليمبورغ في ولاية هيسن، أعاد الذاكرة إلى الهجوم الإرهابي للتونسي أنيس عمري على سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016. دوافع حادث الصدم غير معروفة، لكن تفاصيل بدأت بالظهور. (08.10.2019)  

تقارير: الاستخبارات الألمانية تحتفظ بفيديو لأنيس عامري

ذكرت وسائل إعلام في ألمانيا أن جهاز الاستخبارات الخارجية (BND) لا يزال يحتفظ بمقطع فيديو غير معلن لمنفذ عملية الدهس التونسي أنيس عامري، الذي نفذ هجوما بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة برلين 2016. (02.10.2019)  

وجهة نظر: "في كل مرة أرجو أن لا يكون الجاني أجنبيا"

في محطة القطارات الرئيسية بمدينة فرانكفورت قام رجل بدفع سيدة وطفلها أمام القطار السريع ودُهس الطفل. جريمة فرانكفورت هذه تصدم جميع الناس في ألمانيا، والذين يتأثرون أكثر هم ذووا الأصول الأجنبية، كما يرى إركان أريكان. (02.08.2019)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot

## تغطية مباشرة ـ عملية دهس بسيارة في مونستر الألمانية ## 07.04.2018

قالت السلطات الألمانية إن رجلا هاجم حشدا من الناس خارج مطعم في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا اليوم السبت مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل ثم أطلق النار على نفسه. المهاجم المفترض مواطن ألمانيا تبدو عليه إضطرابات نفسية.

Deutschland Mann fährt in Fußgängergruppe

الحكومة الألمانية تدين بشدة هجمات مدينتي أمبيرغ وبوتروب 02.01.2019

أدانت الحكومة الألمانية بشدة الاعتداء بالضرب من قبل طالبي لجوء في مدينة أمبيرغ جنوبي البلاد وكذلك هجمات الدهس بسيارة من قبل مواطن ألماني بدافع كراهية الأجانب بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي البلاد.

Polizei Symbolbild

سقوط قتلى وجرحى في عملية دهس بمدينة مونستر الالمانية 07.04.2018

الشرطة الألمانية تؤكد عملية دهس بسيارة في مدينة مونستر الألمانية وسقوط قتلى وجرحى، مؤكدة أنها متواجدة في عين المكان وإن الوضع مايزال غير واضح.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  