سيارة تدهس مجموعة من السياح الألمان في شمال إيطاليا

قال مصدر أمني إيطالي اليوم (الأحد الخامس من يناير/ كانون الثاني 2020) بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء دهس سيارة مجموعة سياحية في مقاطعة جنوب تيرول (ألتو أديجي)، شمالي البلاد. وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة بولسانوإن المسؤولين يعتقدون أن الأشخاص الستة ضحايا الحادث قادمون من ألمانيا.

ووقع الحادث قرب منطقة برونيك عند الساعة الواحدة صباحا. وتجري الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. ولم يتم بعد تحديد هويات الضحايا، كما لم تعلن الشرطة رسميا أية معلومات بشأن هويات الأشخاص.

ورفضت الجهات الدبلوماسية الألمانية في برلين التعليق. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السيارة صدمت مجموعة من 17 شخصا، وأن ستة منهم لقوا حتفهم على الفور، إلى جانب وجود عدد من المصابين، جراح بعضهم خطيرة. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

وفي غضون ذلك أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن سائق السيارة وعمره 28 عاما كانت بدمه درجة عالية من الكحول.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)