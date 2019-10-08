 ألمانيا.. شاحنة ليمبورغ: حادث عرضي أم اعتداء إرهابي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 08.10.2019

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سياسة واقتصاد

ألمانيا.. شاحنة ليمبورغ: حادث عرضي أم اعتداء إرهابي؟

هل كان حادث تصادم الشاحنة المسروقة، التي قادها سوري حاصل على الحماية المؤقتة، في مدينة ليمبورغ الألمانية مجرد حادث مرور عادي أم هجوما إرهابيا؟ الشرطة تواصل تحقيقها وتتحفظ بشأن توصيفه. تقرير لـ DW يلقي المزيد من الأضواء.

Deutschland Limburg Lastwagen rammt Fahrzeuge (picture-alliance/dpa/T. Wagner)

حادثة ليمبورغ.. هل كانت مجرد حادث مرور عرضي أم اعتداء ذو دوافع إرهابية؟

شاهد عيان، رفض ذكر اسمه، كان حاضرا في مكان وقوع الحادث مساء الاثنين (السابع من تشرين الأول/ أكتوبر)، أكد في حديث مع DW أن الشاحنة كانت مسرعة جدا حين وصلت إلى تقاطع الطرق وصدمت السيارات الأخرى التي كانت واقفة على إشارة المرور الحمراء. ويقول الشاهد مصدوما "بدا المشهد وكأنه تلة حطام" انتشرت في الشارع قطع السيارات وشظايا الزجاج.

وتفيد مصادر الشرطة التي تحقق في الموضوع، بأن خمسة من عناصر الشرطة الاتحادية الذين كانوا متواجدين ولكن ليسوا في مهمة، خرجوا من سيارتهم وتوجهوا إلى الشاحنة حيث أخرجوا السائق منها وألقوا القبض عليه، وكانت إصابته طفيفة. ويقول عنه الشاهد إنه كان يبدو مرتبكا ومحتارا.

سكان البيوت التي وقع الحادث بالقرب منها، سارعوا إلى مساعدة الجرحى الثمانية الذين أصيبوا في الحادث حتى وصلت الشرطة وسيارات الإسعاف.

وعن دوافع السائق المشتبه به، يقول صاحب أحد المحلات في الحي القديم بمدينة ليمبورغ، "إذا لم يكن الحادث متعمدا، لا يمكن أن يكون مجرد حادث عادي بسيط". ويقول سائق شاحنة (66 عاما) "لحسن الحظ لم يحدث أكثر مما وقع" ويضيف السائق ذو الخبرة الطويلة لـ DW "كنت سائق شاحنة لأعوام طويلة، أعرف أي قوة لديها" ويعتقد أن مرتكب الحادث لم يكن يعرف كيفية قيادة الشاحنة.

Deutschland Limburg Lastwagen rammt Fahrzeuge (picture-alliance/dpa/S. Ditschner)

حادثة ليمبورغ.. هل كانت مجرد حادث مرور عرضي أم اعتداء ذو دوافع إرهابية؟

التحقيق في كل الاتجاهات

الشرطة تولت التحقيق في الحادث، ولكنها لم تستطع أن تحسم الموقف وتجزم فيما إذا كان للحادث خلفية إرهابية. وحسب معلومات الشرطة وما وصلت إليه التحقيقات حتى الآن، لم يثبت أن للمشتبه به علاقة مع الوسط الإسلامي المتطرف المستعد للعنف. والمشتبه به سوري عمره 32 عاما، جاء إلى ألمانيا عام 2015 وحصل على الحماية المؤقتة، ويقيم في منطقة أوفنباخ بالقرب من فرانكفورت.

مختارات

قيام لاجئ سوري بسرقة شاحنة وصدم عدة سيارات في مدينة ليمبورغ في ولاية هيسن، أعاد الذاكرة إلى الهجوم الإرهابي للتونسي أنيس عمري على سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016. دوافع حادث الصدم غير معروفة، لكن تفاصيل بدأت بالظهور. (08.10.2019)

بعد حادثي الدهس في منطقة الرور، الذي جُرح فيهما ثمانية أشخاص، انتشرت التكهنات حول دوافع الجاني. DW حاورت باحثة في علم الجريمة للوقوف عما يقوله العلماء في هذا المضمار ومدى التشابه/الاختلاف عن إرهاب "الدولة الإسلامية"؟ (06.01.2019)

وحسب وكالات الأنباء فإن المشتبه به معروف لدى الشرطة حيث كانت له سوابق إجرامية وأخرى تتعلق بالمخدرات، ولكن الدوائر الأمنية المختصة لم تؤكد هذه المعلومات بعد. كما أن هناك معلومات متضاربة حول قيام الشرطة بتفتيش منزل يبعد عن مدينة ليمبورغ حوالي 80 كيلومترا يعتقد أنه بيت المشتبه به، ومصادرة وحدة تخزين للبيانات "USB".

وكان المشتبه به قد سرق الشاحنة قبل وقوع الحادث بقليل، حيث قام بإخراج السائق الحقيقي من قمرة القيادة  ليصعد هو إلى الشاحنة ويسيطر عليها، حسب تقارير إعلامية حول الحادث. وتعود ملكية الشاحنة لشركة شحن مقرها بولاية بادن فورتمبيرغ.

وبعد وقوع الحادث عبر عمدة مدينة ليمبورغ، موريس هان، عن صدمته وأسفه متمنيا "الشفاء للجرحى" ومواساته لعائلاتهم.

وقد أدى الحادث إلى انتشار القلق وعدم الشعور بالأمان بين سكان المدينة، وتعبر عن ذلك إحدى السيدات بقولها "لم أتوقع حدوث مثل هذا الأمر هنا"، فهكذا حوادث تقع عادة في المدن الكبرى. وقالت سيدة أخرى لـ DW معبرة عن خوفها "لم أعد أتجرأ على الخروج إلى الشارع".

ميودراغ زوريتش/ عارف جابو

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture-alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول إن ليس هناك أي إشارات على أن هجوم مونستر يحمل دوافع إرهابية. وتضيف إن سائق السيارة ألماني وتبدو عليه علامات إضطرابات عقلية. ويتم حاليا تفتيش شقة المهاجم.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.


مختارات

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة. (07.04.2018)  

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