سويسرا تُقصي بطل العالم وتتأهل لربع نهائي أمم أوروبا

تأهل المنتخب السويسري، إلى دور الثمانية من كأس أمم أوروبا لكرة القدم اليوم الاثنين (28 يوينو/ حزيران 2021)، بفوزه على نظيره الفرنسي 5/4 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3.

وتقدم المنتخب السويسري في الدقيقة 16 عن طريق هاريس سفيروفيتش، قبل أن يدرك كريم بنزيمة التعادل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 57. وفي الدقيقة 59 عاد بنزيمة ليسجل الهدف الثاني له وللمنتخب الفرنسي، ثم أضاف بول بوغبا الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وعاد المنتخب السويسري للمباراة ونجح في تسجيل هدفين عن طريق كل من سفيروفيتش في الدقيقة 82 وجافرانوفيتش في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ليلجأ الفريقين لشوطين إضافيين ومن ثم ضربات الترجيح التي ابتسمت للفريق السويسري.

وبدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب الفرنسي، الذي تسلح بالثلاثي الهجومي كريم بنزيمة وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان، فيما بدا الحذر سمة أساسية في أسلوب لعب المنتخب السويسري.

مبابي أهدر ضربة الجزاء الفرنسية الخامسة.

وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 3-3 ولم يستطع أي من الفريقين حسم المباراة في الوقت الإضافي. وأهدر نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ركلة الترجيح الخامسة لفرنسا أمام سويسرا (4-5) ومنح الأخيرة بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم.

وضرب المنتخب السويسري موعدا مع نظيره الإسباني في دور الثمانية، وهو الذي تأهل للدور ذاته بعد تغلبه على المنتخب الكرواتي 5 / 3 بعد الأشواط الإضافية في وقت سابق اليوم الاثنين.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)