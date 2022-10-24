 سوناك يَعد بالاستقرار.. من هو رئيس الوزراء البريطاني الجديد؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.10.2022

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سوناك يَعد بالاستقرار.. من هو رئيس الوزراء البريطاني الجديد؟

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك تحقيق "الاستقرار والوحدة" في المملكة المتحدة التي تواجه أزمة اقتصادية، بعد انتخابه رئيسًا جديدًا لحزب المحافظين. فمن هو سوناك الذي فاز في السباق إلى داونينغ ستريت بالتزكية؟

ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني الجديد(24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022).

بدعوته إلى الوحدة يكون سوناك قد خط أولى طرقه السياسية

دعا ريشي سوناك اليوم الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) حزب المحافظين الذي ينتمي إليه إلى الوحدة، حيث يسعى رئيس وزراء بريطانيا الجديد إلى علاج الأزمة التي تواجه الاقتصاد.

مختارات

منذ استقالة رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس كثرت التكهنات حول عودة وزير المالية السابق سوناك للمنافسة مجددا على زعامة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الوزراء في بريطانيا. سوناك أعلن ترشحه فيما انسحب جونسون من السباق.

انتخب المحافظون البريطانيون ليز تراس رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة. ونالت وزيرة الخارجية (47 عاما) 57 في المئة من الاصوات مقابل فقط 43 لمنافسها ريشي سوناك.

فازت ليز تراس برئاسة حزب المحافظين البريطاني وبالتالي رئاسة الوزراء، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، فهل تحذو تراس حذو رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر التي كانت تُلقب "بالمرأة الحديدية"؟

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه بعد أقل من ساعة من انتصاره في السباق لخلافة ليز تراس في منصب رئيس الوزراء، قال وزير المالية الأسبق إن حزبه يواجه "خطرا وجوديا" ويحتاج إلى الوحدة، وفقا لسيمون هواري، عضو حزب المحافظين والذي حضر كلمة سوناك التي ألقاها في جلسة مغلقة اليوم الاثنين.

وتحدث سوناك بعدما انسحبت منافسته الوحيدة بيني موردونت من الترشح في السباق الداخلي للحزب على منصب رئيس الوزراء، وحثت حزبها على "الوحدة والعمل معا من أجل صالح الأمة"، وهكذا لم تكن هناك حاجة إلى إجراء جولة إعادة بينهما أمام أعضاء الحزب.

وقال في أول تصريح بعد اختياره لمنصبه الجديد "نحتاج إلى الاستقرار والوحدة، وجمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى. إن المملكة المتحدة دولة عظيمة لكن لا شكّ في أننا نواجه تحديًا اقتصاديًا عميقًا"

وبات رئيس الوزراء البريطاني الجديد، المنحدر من عائلة هندية مهاجرة والمولود في بريطانيا أول زعيم بريطاني من خلفية أقلية عرقية في بريطانيا.

وُلد ريشي سوناك في 12 أيار/مايو 1980 في ساوثهامبتون، على الساحل الجنوبي لإنكلترا، وهو الأبن الأكبر بين ثلاثة لطبيب عام وصيدلانية. هاجر أجداده المولودون في الهند أو من أصل هندي، من شرق إفريقيا إلى المملكة المتحدة في ستينات القرن الفائت.

تلقى سوناك تعليمه في مدرسة داخلية خاصة قبل أن يذهب إلى جامعة أكسفورد لدراسة الفلسفة والسياسة والاقتصاد وهو التخصص الذي تختاره النخبة السياسية البريطانية في تلك الجامعة العريقة.

وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، حيث تعرف على زوجته الحالية أكشاتا مورتي وهي ابنة ملياردير هندي.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرفي الاستثماري السابق متزوج من ابنة مؤسس شركة "إنفوسيس"، والتي تمتلك حصة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية العملاقة.

وبعد استقالة تيريزا ماي، أيد سوناك محاولة بوريس جونسون لرئاسة الوزراء، واعتبر البعض اختياره لمنصب السكرتير الأول في وزرارة الخزانة وهو بمثابة الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير كأنه "رد للجميل".

يأتي نجاح ريشي سوناك تتويجاً لصعوده السريع داخل حزب المحافظين. بعد خمس سنوات من انتخابه نائباً عن يوركشاير (شمال إنكلترا) في عام 2015، تبوأ منصب وزير المالية، قبيل ظهور كوفيد. وقبل دخوله المعترك السياسي، عمل في عالم المال، ولا سيما في غولدمان ساكس، وأسس شركته الاستثمارية الخاصة.

ريشي سوناك بريطانيا

أثارت ملابسه الباهظة والبالغة الأناقة وأسلوب حياته في فيلا فخمة في دائرته الانتخابية، الانتقاد.

ثم حظي هذا المؤيد الكبير لبريكست بشعبية عبر توزيع مليارات الجنيهات الاسترلينية كمساعدات عامة خلال الوباء.

لكن ثروته التي جمعها خلال مسيرته المهنية في عالم المال ومن خلال زواجه من أكشاتا مورتي، ابنة الملياردير الهندي، أثارت أحياناً الضيق، في الوقت الذي كان فيه البريطانيون يشدون أحزمتهم. وعلى سبيل المثال الفيديو الذي يجري تداوله بانتظام وهو يقر ضاحكاً عندما كان شاباً بأن لا أصدقاء لديه من الطبقة العاملة.

في السنوات الأخيرة، أثارت ملابسه الباهظة والبالغة الأناقة وأسلوب حياته في فيلا فخمة في دائرته الانتخابية، الانتقاد.

أمام هذه الانتقادات، يروي هذا المعجب بسلسلة أفلام "ستار وورز" عن طيب خاطر قصة عائلته، وهي قصة نجاح كما يحلو للمحافظين أن يسموها.

قال خلال حملته الأخيرة "هاجرت عائلتي إلى هنا قبل 60 عامًا. (أمي) كانت تدير الصيدلية المحلية في ساوثهامبتون. هناك نشأت، في المتجر، وانا أوصل الأدوية. عملت نادلاً في مطعم هندي يقع في نهاية الشارع". وأضاف "أنا هنا بفضل العمل الجاد والتضحية وحب والديِّ".

عندما تم انتخابه نائباً، أدى هذا الأب لابنتين القسم على كتاب البهاغافاد غيتا، وهو نص سنسكريتي وأحد الكتب المقدسة في الديانة الهندوسية. ويصل إلى داونينغ ستريت تزامنا مع "ديوالي"، عيد الأنوار الهندوسي الذي يُحتفل به مع حلول فصل الخريف.

ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

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