 سبعة أطعمة تتسمم إذا قمت بتسخينها بعد طهيها! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.07.2020

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صحة

سبعة أطعمة تتسمم إذا قمت بتسخينها بعد طهيها!

يقوم كثير من الأشخاص كعادة متوارثة بإعادة تسخين المواد الغذائية، غير أنهم لا يدركون أن هذه العادة قد تشكل مخاطر كبيرة على الصحة. تعرف على بعض الأطعمة التي تتحول إلى مواد خطيرة بمجرد إعادة تسخينها.

بيتزا في جهاز ميكروايف

بعض الأطعمة تتحول إلى مواد خطيرة بمجرد إعادة تسخينها

كثير من الأشخاص يقومون بحفظ الكمية المتبقية من وجباتهم الغذائية في الثلاجة لإعادة تسخينها وأكلها في وقت لاحق. ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن بعض هذه المواد الغذائية التي يقومون بإعادة تسخينها، تتحول إلى مواد سامة تضر بالصحة. إليك بعضها:

البطاطس:

البطاطس المطبوخة المخزنة في درجة حرارة الغرفة معرضة بشدة لتطور البكتيريا وخسارة فوائدها، وقد يتسبب أكلها بحدوث تسمم غذائي. لذا يجب حفظ البطاطس المطبوخة في الثلاجة مباشرة إذا كنت ترغب في تناولها في اليوم التالي، بحسب ما نشره موقع "مينازاخه" الألماني.

الفطر:

لا يمكن تخزين الفطر لأكثر من يوم واحد فقط. إذ من الممكن أن تتغير البروتينات فيه إلى مواد سامة عند إعادة تسخينه.

البيض:

سواء كان البيض المخفوق أو البيض المقلي أو البيض المسلوق- بمجرد طهيه، لا يجب إعادة تسخينه وإلا قد يتسبب أيضاً بالتسمم الغذائي.

الأرز:

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كما في حالة البطاطس، يمكن أن تتطور البكتيريا الخطرة إذا حفظ الأرز في درجة حرارة الغرفة. لهذا السبب يجب حفظ الأرز في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة.

الدجاج:

أيضاً البروتينات في الدجاج قد تتحول إلى مركبات سامة في حال تسخينها، ولكن يمكنك الاستفادة من الدجاج البارد في تحضير العديد من السلطات الشهية. بحسب ما نشره موقع "إنسايدر" الأميركي.

الخضروات الورقية:

كالسبانخ والكرفس التي تحتوي على نسبة كبيرة من النترات، في حال تسخينها تتفاعل مع الدم ووقد تتحول إلى مركبات مسببة للسرطان.

الزيوت:

زيت بذور العنب، زيت الجوز، زيت الأفوكادو، زيت البندق وزيت بذور الكتان تمتلك جميعها نقاط دخان منخفضة جداً. لذا، عند إعادة تسخينها، تصبح سامة.

ر.ض/ أ.ح

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