رومينيغه حول الشراكة مع قطر: لا يمكننا تحسين العالم برمته

طالب كارل هاينز- رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم منتقدي الشراكة بين ناديه ومؤسسات قطرية بالتحلي بـ" الصبر اللازم" وذلك في ظل استمرار الانتقادات لهذه الشراكة. وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (ZDF)، قال رومينيغه إن قطر " قطعت بالفعل شوطا كبيرا" في مجال حقوق الإنسان والعمل.

وردا على المطالب المنادية بأن يتخذ بايرن موقفا أقوى ويبعث بإشارات أكثر وضوحا إلى الدولة منظمة مونديال كأس العالم 2022 ، قال رومينيغه: "نحن في بايرن ميونيخ نرى أن بإمكان المرء أن يحقق من خلال الحوار أكثر كثيرا مما يمكن تحقيقه من خلال الموقف الدائم الانتقاد".

وتدعم الخطوط الجوية القطرية النادي البافاري في إطار الشراكة كما أقام بايرن ميونيخ معسكره الشتوي مرارا في قطر. وكان فريق كرة القدم النسائي لبايرن ميونيخ في قطر مؤخرا. وكانت الشراكة بين بايرن وقطر تعرضت أيضا لانتقادات في الفترة الماضية من قبل مشجعي النادي البافاري. وأعرب رومينيغه عن اعتقاده بأن كرة القدم قدمت "إسهاما كبيرا في تحسن الموقف"، لكنه أوضح أن بايرن ميونيخ أو كرة القدم وحدها لا يمكنهما إحداث تغييرات شاملة "فنحن لا يمكننا تحسين العالم برمته".

وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى تحسن وضع العمالة الأجنبية في قطر في الفترة الأخيرة لكنها رأت أن قطر لا تطبق الإصلاحات بشكل كاف، كما أخذت المنظمة على قطر تكرار عدم محاسبة أرباب عمل محليين على مخالفاتهم بحق العمالة الأجنبية. وترى المنظمة أن آلاف من العمال الأجانب لا يزالون تحت رحمة بعض من أرباب العمل منعدمي الضمير بعد أن مرت انتهاكاتهم دون عقاب.

ع.خ/ م.س (د ب أ)