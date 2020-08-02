 رسالة تهديد لمحامي فتاة تعرضت للتمييز بسبب حجابها بألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.08.2020

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رسالة تهديد لمحامي فتاة تعرضت للتمييز بسبب حجابها بألمانيا

قضية الفتاة المسلمة التي تعرضت للتمييز في أحد محلات السوبرماركت في ألمانيا بسبب حجابها أثارت جدلاً واسعاً في البلاد. والآن تلقى محاميها رسالة تهديد ترجح الشرطة أنها واردة من اليمين المتطرف.

صورة رمزية

صورة رمزية

قال متحدث باسم شرطة مدينة مانهايم اليوم الأربعاء (الخامس من آب/أغسطس 2020) إن خطاب التهديد الذي تلقاه محامي الفتاة المسلمة يحوي مادة مسحوقية، مرجحاً أن يكون الخطاب وارداً من التيار اليميني المتطرف.

مختارات

وذكر المتحدث أنه يجري فحص مدى خطورة المادة من قبل خبراء تابعين لمكتب مكافحة الجريمة، وفقاً لصحيفة "هامبورغ آبندبلات".

وكان المحامي يالسين تكين أوغلو الذي يقع مكتبه في مدينة هايدلبرغ، قد تولى الدفاع عن الفتاة التي كانت تعمل تحت التدريب في أحد فروع سلسلة سوبرماركت "إيديكا". وقد أمرها أحد المسؤولين عنها في العمل أن تخلع الحجاب إذا أرادت أن تستمر في العمل، وفقاً لما قالته الفتاة في فيديو نشرته على الإنترنت.

وقد أثار مقطع فيديو تشرح فيه الفتاة الواقعة وهي تبكي، ضجة كبيرة في ألمانيا، وقد قدمت سلسلة السوبرماركت "إيديكا" والموظف المعني بالقصة، اعتذاراً للفتاة.

وقال المحامي إن الخطاب الذي وصل إلى مكتبه، له علاقة واضحة بواقعة سوبرماركت "إيديكا"، وأضاف أنه أبلغ الشرطة على الفور بدون أن يفتح الخطاب لأنه لم يكن يحمل اسم المرسل.

وقد أخلى المحققون المكتب وجزءاً من المبنى الذي يقع فيه. وقال تكين أوغلو إن "خطاب التهديد دليل بالنسبة لي على أنني أقوم بعملي على نحو جيد".

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)

  • Zwei Bilder, eines farbig, eines schwarz-weiß, zeigen eine Frau in hochhackigen Schuhen, verhüllt von einem Tuch.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    تغطية الرأس تجلب الحرية

    في كثير من أنحاء العالم الغربي يتم ربط كلمة الحجاب تلقائيا بالتدين. إلا أن فكرة تغطية الرأس بقماش تتجاوز الحدود الدينية والثقافية والجغرافية. معرض " مغطى ومكشوف" في المتحف العالمي بفيينا يكشف الأوجه المتعددة للحجاب.

  • Links betet die Jungfrau Maria, sie trägt einen sternenblauen Schleier. Rechts ist die Fotografie einer Frau zu sehen, die bis auf das Gesicht vollständig in ein Gewand gehüllt ist.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    الحجاب في المسيحية

    في المسيحية يعرف الحجاب كرمز للعزوبية والتواضع. لوحة مادونا غواديلوبي، القديسة الشفيعة للمكسيك تُظهر العذراء مريم في لباسها الأزرق. والإنجيل يحث النساء على تغطية الشعر في الصلاة. والصورة على اليمين تظهر صورة مسيحية أخذت في 1886 في تركيا.

  • Nebeneinander liegen ein bunter tunesischer Brautschleier und ein rot-weißes Kopftuch für männliche Ordensmitglieder in Guatemala.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    أقمشة خاصة بالنساء والرجال

    معرض المتحف العالمي يُظهر أشخاصا يلبسون الحجاب إضافة إلى أقمشة مختلفة من جميع أنحاء العالم ـ ليس فقط للنساء. وفي اليسار يمكن رؤية حجاب عروس تونسية من منتصف القرن العشرين، والحجاب بنموذج النسر المزدوج على الجانب الأيمن يلبسه الأعضاء الذكور لقبيلة في غواتيمالا.

  • Eine Fotografie zeigt einen Tuareg-Mann mit einem traditionellen Schal, der sein Gesicht bedeckt. (KHM-Museumsverband )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    وجوه مغطاة في الصحراء

    هذه الصورة للمصور لودفيش غوستاف ألويس تسورير من فيينا تُظهر رجلا من الطوارق يلبس لثام الوجه التقليدي للرعاة الرحل من شمال إفريقيا. وهذا اللثام في الغالب بألوان موحدة من شأنه التصدي للأرواح الشريرة. ولباس اللثام يُعد تقليدا انتقاليا هاما إلى مرحلة الرجولة. والنساء في المقابل لا تغطين وجوههن.

  • Die Künstlerin Nilbar Güres legt mehrere Schichten von Kopftüchern ab. (Courtesy Galerie Martin Janda, Wien )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    كشف شخصي للحجاب

    في الغالب ما يُنظر إلى حجاب نساء مسلمات بأعين منتقدة. نيلبار غوريس تثير الموضوع في إخراجها بالفيديو الذي يستمر ست دقائق. هناك تفكك طبقات من الحجاب منحتها إياها نساء تنادي بأسمائهن. هذا العمل يؤكد كيف أن النساء المسلمات، "محجبات أم لا" يعكسن الذات الشخصية.

  • Eine Fotografie zeigt einen gekräuselten Stoff, der den Rücken einer Frau bedeckt. (Courtesy Galerie Hubert Winter, Wien )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    عروض تجريدية

    ويشمل المعرض أيضا أدوات تتفاعل بصفة تجريدية مع غطاء الرأس. هذا الابتكار الفضي من الجيلاتين للمصورة النمساوية تينا ليشنير يُذَكر بظهر امرأة مكسو بقماش معلق. التصوير لفن النحت الذي تقوم به ليشنر يفحص تضاريس ثقافية للأنوثة بطريقة سريالية.

  • Eine Fotografie zeigt eine im flämischen Stil gekleidete Frau, deren Kleidung aus recycelten Materialien besteht. (Courtesy Galerie Wilms )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    حجاب سوزانه يونغمانس

    انطلاقا من النظرة الأولى يمكن تخيل صورة يونغمانس "الروح فوق المادة ـ جولي" أنها التحفة الهولندية "صورة امرأة" للرسام روجي فان دير فايدن. إلا أن الحجاب يتكون من مواد تلفيف، والخاتم هو غطاء علبة، والجزء الأعلى للباس يتم شده بإبرة

  • Eine Skizze für einen Modewettbewerb zeigt eine Frau mit Kopftuch und blauer Tunika über roten Shorts (Modeschule der Stadt Wien im Schloss Hetzendorf)

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    من التيار المحافظ إلى التحرر

    في النمسا قبل الحرب العالمية الثانية كانت المرأة التي تلبس الحجاب والثوب التقليدي للنساء تُعد متجذرة وبراغماتية ووطنية. وفي الخمسينات تحول الحجاب إلى مادة كمالية من الحرير تعكس في الغالب الأناقة النسوية والتحرر. هذا الرسم التخطيطي احتل في 1964 أثناء مسابقة في الموضة بفيينا المركز الأول.

  • Eine Fotografie zeigt eine Frau mit großem weißen Schleier, der mit Spitzen besetzt ist, ein anderes eine Frau mit riesigem schwarzen Bogen auf dem Kopf. ( © Susanne Bisovsky, Photo: Bernd Preiml )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    الخياطة الراقية

    منذ 2003 ومصممة الأزياء النمساوية سوزانه بيزوفسكي معروفة بفضل مجموعاتها الأنيقة: ابتكارات وردية تتغذى من روح الموضة النمساوية التقليدية. ومجموعتها 2018 تم ابتكارها خصيصا لمعرض المتحف العالمي. "مغطى ومكشوف" يستمر حتى الـ 26 فبراير 2019. كريستينا بوراك/م.أ.م


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