رسالة تهديد لمحامي فتاة تعرضت للتمييز بسبب حجابها بألمانيا

قال متحدث باسم شرطة مدينة مانهايم اليوم الأربعاء (الخامس من آب/أغسطس 2020) إن خطاب التهديد الذي تلقاه محامي الفتاة المسلمة يحوي مادة مسحوقية، مرجحاً أن يكون الخطاب وارداً من التيار اليميني المتطرف.
وذكر المتحدث أنه يجري فحص مدى خطورة المادة من قبل خبراء تابعين لمكتب مكافحة الجريمة، وفقاً لصحيفة "هامبورغ آبندبلات".
وكان المحامي يالسين تكين أوغلو الذي يقع مكتبه في مدينة هايدلبرغ، قد تولى الدفاع عن الفتاة التي كانت تعمل تحت التدريب في أحد فروع سلسلة سوبرماركت "إيديكا". وقد أمرها أحد المسؤولين عنها في العمل أن تخلع الحجاب إذا أرادت أن تستمر في العمل، وفقاً لما قالته الفتاة في فيديو نشرته على الإنترنت.
وقد أثار مقطع فيديو تشرح فيه الفتاة الواقعة وهي تبكي، ضجة كبيرة في ألمانيا، وقد قدمت سلسلة السوبرماركت "إيديكا" والموظف المعني بالقصة، اعتذاراً للفتاة.
وقال المحامي إن الخطاب الذي وصل إلى مكتبه، له علاقة واضحة بواقعة سوبرماركت "إيديكا"، وأضاف أنه أبلغ الشرطة على الفور بدون أن يفتح الخطاب لأنه لم يكن يحمل اسم المرسل.
وقد أخلى المحققون المكتب وجزءاً من المبنى الذي يقع فيه. وقال تكين أوغلو إن "خطاب التهديد دليل بالنسبة لي على أنني أقوم بعملي على نحو جيد".
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)
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