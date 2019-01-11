 في يومه العالمي- الحجاب رمز ديني أم حرية شخصية؟ | ثقافة ومجتمع | DW | 01.02.2019

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ثقافة ومجتمع

في يومه العالمي- الحجاب رمز ديني أم حرية شخصية؟

جدل كبير أثاره اقتراب موعد الاحتفال باليوم العالمي للحجاب الذي يأتي في الأول من فبراير/شباط من كل عام.. فهل الحجاب وسيلة لقمع المرأة ومقيد لحريتها .. أم أنه داعم لها، مانحا إياها القوة والاحترام؟

Kanada Anti Iran Kopftuch Protest (picture-alliance/NurPhoto)

 آراء متباينة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مع اقتراب الأول من فبراير/شباط لإحياء اليوم العالمي للحجاب، والذي يتوقع المراقبون مشاركة الكثير من السيدات حول العالم في إحياءه في عامه السابع.

مختارات

ودعت منظمة اليوم العالمي للحجاب عبر صفحتها على الفیسبوك، لفهم الديانات ودعم التفاهم بينها من خلال دعوة النساء غير المحجبات من المسلمات وغیر المسلمات لارتداء الحجاب. وتتمثل مهمة الیوم العالمي للحجاب في خلق عالم أکثر سلمية، یحترم فیه المواطنون بعضهم البعض، کما یؤکد هذا الیوم ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز والانحياز ضد المرأة، بحسب ما أعلنته المنظمة على صفحتها.

وتحت هاشتاغ #FreeinHijab ، انطلقت الحملة التي لاقت اقبالا كبيرا بمشاركة عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قابله هاشتاغ مضاد بعنوان #FreeFromHijab  وآخر بعنوان #NoHijabDay ، اللذان يدعوان لخلع الحجاب والتحرر منه.

جدل كبير أثارته تلك الوسوم، فقد انقسم النشطاء فمنهم من أيد الحجاب باعتباره حرية دينية وتحرر للمرأة مانحا إياها القوة والاحترام.

    كما أنه لا يمنع المرأة من ممارسة أي أنشطة مثل غير المحجبات مثلما أوضحت إحداهن قائلة أنها تستطيع اللعب وممارسة حياتها بشكل طبيعي دون أن يمثل حجابها أي عائق..

  في حين نظرت أخريات للحجاب باعتباره تقييد لحرية المرأة على حد تعبيرهن ونشرت بعض الفتيات صورا لهن قبل ارتداء الحجاب وبعد خلعه.

 من جهة أخرى، دعا بعض النشطاء في ألمانيا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر ضد اليوم العالمي للحجاب أمام السفارة السعودية في برلين.

    كل هذا الانقسام يدور على صفحات الفضاء الأزرق ما بين فيسبوك وتويتر، لكن ماذا عن رأي الخبراء والمحللين؟ تقول أهدي مينا، رئيسة مجلس المسلمين السابقين، في حوار خاص لـ DW عربية: "أنا ضد هذا اليوم، لأنه ليس له قيمة" فقد تقرر بعض النساء في الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية طواعية ارتداء الحجاب. ولكن:"أسأل هؤلاء النساء، ألم يكن من الأفضل أن نطلق يوماً ضد الحجاب؟"

 وترى مينا أن هناك "الملايين من النساء في ما يسمى الدول الإسلامية مثل إيران و السودان وأفغانستان والمملكة العربية السعودية يجبرن على ارتداء الحجاب من قبل عائلاتهم أو حكوماتهم الإسلامية." لذلك، يتعين على المرء في البداية أن يدعو ليوم ضد الإكراه على الحجاب، على حد تعبيرها.

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مواجهة ارتداء الحجاب القسري في إيران

وعلى النقيض، أيدت الطبيبة التونسية كريمة الماكني، هذا اليوم مؤكدة أن الحجاب لم يكن عائقا أمام اندماجها السريع في المجتمع الألماني. وتقول الماكني أخصائية طب الباطني وطب الشيخوخة في دوسلدورف: "هذا اليوم هو اعتراف بالحجاب كلباس للمرأة ولحريتها وليس ضدها"، وأوضحت أنها ارتدت الحجاب دون أن تواجه مشكلات في محيط العائلة وإنما بدعم كبير من زوجها وأهلها، حسبما أوردت في حوارها لـDW عربية.   

الحجاب ضد العمل؟

وعن العوائق التي واجهتها في العمل بالحجاب في ألمانيا، أكدت الماكني، التي تم تكريمها من طرف الجمعيات التونسية بألمانيا، أنها تعرضت لبعض المضايقات في بداية عملها في ألمانيا، مشيرة إلى أنه تم رفضها للعمل في أحد المستشفيات هناك رغم كفاءتها. وكان شرط قبولها للعمل هو خلع الحجاب داخل المستشفى، وهو ما رفضته على حد قولها.

 ومن جانبها ترى مينا أن "الحجاب كرمز ديني يمثل رمزا للعنف ضد المرأة ورمزا لحركة سياسية" مضيفة: "أنا من إيران وعندما كنت طفلة رأيت بنفسي ماذا يعني الحجاب كظاهرة اجتماعية وثقافية. وبعد ذلك عرفت أنه أداة لحكومة إسلامية، وهكذا أخفت قطعة القماش هذه حقوق المرأة وجعلتها غير مرئية."

"الإيمان في القلب"  

ترى عدد كبير من السيدات ممن يرتدين الحجاب أنه لا يمثل لهن أي مشكلة ولا يمنعهن من ممارسة حياتهن الطبيعية، وهو ما أكدته المكاني. "الحجاب لا يمثل لي أي عائق بالمرة.. فأنا استطيع ممارسة العديد من الأنشطة التي تمارسها غير المحجبات، مثل الرياضة والسباحة وغيرها. "الأمر في النهاية هو اقتناع المرأة بالحجاب وبأنه لا يعوقها عن ممارسة حياتها بشكل طبيعي ولكن إذا شعرت أنها مجبرة على ارتداءه، في هذه اللحظة يكون عائقا بالنسبة لها. أهم شئ أن تقتنع المرأة بارتداء الحجاب، وإذا لم تكن مقتنعة فلا تتسرع في ارتداءه.. فالإيمان في القلب."

جدير بالذكر أنه تم الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للحجاب في عام 2013، بعد ان أطلقت الفكرة "ناظمة خان" المقيمة ولاية نيويورك الأمريكية،  بعد تعرضها للعديد من المضايقات والمشكلات بسبب ارتداء الحجاب في أمريكا.

سارة إبراهيم

  • Zwei Bilder, eines farbig, eines schwarz-weiß, zeigen eine Frau in hochhackigen Schuhen, verhüllt von einem Tuch.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    تغطية الرأس تجلب الحرية

    في كثير من أنحاء العالم الغربي يتم ربط كلمة الحجاب تلقائيا بالتدين. إلا أن فكرة تغطية الرأس بقماش تتجاوز الحدود الدينية والثقافية والجغرافية. معرض " مغطى ومكشوف" في المتحف العالمي بفيينا يكشف الأوجه المتعددة للحجاب.

  • Links betet die Jungfrau Maria, sie trägt einen sternenblauen Schleier. Rechts ist die Fotografie einer Frau zu sehen, die bis auf das Gesicht vollständig in ein Gewand gehüllt ist.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    الحجاب في المسيحية

    في المسيحية يعرف الحجاب كرمز للعزوبية والتواضع. لوحة مادونا غواديلوبي، القديسة الشفيعة للمكسيك تُظهر العذراء مريم في لباسها الأزرق. والإنجيل يحث النساء على تغطية الشعر في الصلاة. والصورة على اليمين تظهر صورة مسيحية أخذت في 1886 في تركيا.

  • Nebeneinander liegen ein bunter tunesischer Brautschleier und ein rot-weißes Kopftuch für männliche Ordensmitglieder in Guatemala.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    أقمشة خاصة بالنساء والرجال

    معرض المتحف العالمي يُظهر أشخاصا يلبسون الحجاب إضافة إلى أقمشة مختلفة من جميع أنحاء العالم ـ ليس فقط للنساء. وفي اليسار يمكن رؤية حجاب عروس تونسية من منتصف القرن العشرين، والحجاب بنموذج النسر المزدوج على الجانب الأيمن يلبسه الأعضاء الذكور لقبيلة في غواتيمالا.

  • Eine Fotografie zeigt einen Tuareg-Mann mit einem traditionellen Schal, der sein Gesicht bedeckt. (KHM-Museumsverband )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    وجوه مغطاة في الصحراء

    هذه الصورة للمصور لودفيش غوستاف ألويس تسورير من فيينا تُظهر رجلا من الطوارق يلبس لثام الوجه التقليدي للرعاة الرحل من شمال إفريقيا. وهذا اللثام في الغالب بألوان موحدة من شأنه التصدي للأرواح الشريرة. ولباس اللثام يُعد تقليدا انتقاليا هاما إلى مرحلة الرجولة. والنساء في المقابل لا تغطين وجوههن.

  • Die Künstlerin Nilbar Güres legt mehrere Schichten von Kopftüchern ab. (Courtesy Galerie Martin Janda, Wien )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    كشف شخصي للحجاب

    في الغالب ما يُنظر إلى حجاب نساء مسلمات بأعين منتقدة. نيلبار غوريس تثير الموضوع في إخراجها بالفيديو الذي يستمر ست دقائق. هناك تفكك طبقات من الحجاب منحتها إياها نساء تنادي بأسمائهن. هذا العمل يؤكد كيف أن النساء المسلمات، "محجبات أم لا" يعكسن الذات الشخصية.

  • Eine Fotografie zeigt einen gekräuselten Stoff, der den Rücken einer Frau bedeckt. (Courtesy Galerie Hubert Winter, Wien )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    عروض تجريدية

    ويشمل المعرض أيضا أدوات تتفاعل بصفة تجريدية مع غطاء الرأس. هذا الابتكار الفضي من الجيلاتين للمصورة النمساوية تينا ليشنير يُذَكر بظهر امرأة مكسو بقماش معلق. التصوير لفن النحت الذي تقوم به ليشنر يفحص تضاريس ثقافية للأنوثة بطريقة سريالية.

  • Eine Fotografie zeigt eine im flämischen Stil gekleidete Frau, deren Kleidung aus recycelten Materialien besteht. (Courtesy Galerie Wilms )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    حجاب سوزانه يونغمانس

    انطلاقا من النظرة الأولى يمكن تخيل صورة يونغمانس "الروح فوق المادة ـ جولي" أنها التحفة الهولندية "صورة امرأة" للرسام روجي فان دير فايدن. إلا أن الحجاب يتكون من مواد تلفيف، والخاتم هو غطاء علبة، والجزء الأعلى للباس يتم شده بإبرة

  • Eine Skizze für einen Modewettbewerb zeigt eine Frau mit Kopftuch und blauer Tunika über roten Shorts (Modeschule der Stadt Wien im Schloss Hetzendorf)

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    من التيار المحافظ إلى التحرر

    في النمسا قبل الحرب العالمية الثانية كانت المرأة التي تلبس الحجاب والثوب التقليدي للنساء تُعد متجذرة وبراغماتية ووطنية. وفي الخمسينات تحول الحجاب إلى مادة كمالية من الحرير تعكس في الغالب الأناقة النسوية والتحرر. هذا الرسم التخطيطي احتل في 1964 أثناء مسابقة في الموضة بفيينا المركز الأول.

  • Eine Fotografie zeigt eine Frau mit großem weißen Schleier, der mit Spitzen besetzt ist, ein anderes eine Frau mit riesigem schwarzen Bogen auf dem Kopf. ( © Susanne Bisovsky, Photo: Bernd Preiml )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    الخياطة الراقية

    منذ 2003 ومصممة الأزياء النمساوية سوزانه بيزوفسكي معروفة بفضل مجموعاتها الأنيقة: ابتكارات وردية تتغذى من روح الموضة النمساوية التقليدية. ومجموعتها 2018 تم ابتكارها خصيصا لمعرض المتحف العالمي. "مغطى ومكشوف" يستمر حتى الـ 26 فبراير 2019. كريستينا بوراك/م.أ.م


مختارات

الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

يهتم معرض خاص داخل المتحف العالمي في فيينا بالحجاب من خلال عرض مجموعة من الصور التاريخية ورسوم الخياطة الراقية والفيديوهات والرسوم للكشف عن معانيه المختلفة في التاريخ والدين والجغرافيا. (23.10.2018)  

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