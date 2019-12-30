رداً على هجوم مقديشو.. غارات أمريكية ضد حركة الشباب الصومالية

شنت الولايات المتحدة ثلاث غارات جوية في الصومال ضد أهداف لحركة الشباب يوم الأحد (29 ديسمبر/كانون الثاني 2019)، ما أدى إلى مقتل أربعة مقاتلين من هذه الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والمدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية.
وجاءت الغارات الأمريكية رداً على هجوم بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو، يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل وجرح العشرات، بينهم طلاب في جامعة بنادر، ومواطنان تركيان. ورغم أن الهجوم لم تعلن أيّ جهة عن تبنيه، إلّا أن الاتهامات وُجهت لحركة الشباب التي نفذت عددا من الهجمات في السنوات الأخيرة للإطاحة بالحكومة وإقامة نظام حكم إسلامي متشدد.
وكانت منظمة دولية، طلبت عدم ذكر اسمها، قد أشارت إلى أن حصيلة القتلى لا تقل عن 90 شخصاً، فضلاً عن إصابة العشرات، وهو العدد ذاته الذي ذكره عضو في البرلمان الصومالي على تويتر، فيما قالت الشرطة الصومالية إن العدد يصل إلى 100 قتيل.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) في بيان لها إن "هذه الضربات الجوية الدقيقة استهدفت عناصر في حركة الشباب مسؤولين عن أعمال إرهابية ضد مواطنين صوماليين أبرياء بالتنسيق مع تنظيم القاعدة".
وتحدث البيان كذلك أن الغارات جاءت بتنسيق مع الحكومة الصومالية، كما صرّح الجنرال الأأمريكي ويليام غايلر، قائد عمليات أفريكوم، إن حركة الشباب قتلت على مدار السنوات الأخيرة مئات الأشخاص، ومنهم مواطنين أمريكيين.
ولا تزال حركة الشباب تسيطر على مناطق ريفية في محيط العاصمة الصومالية، ويقدر عدد مقاتليها بما بين خمسة آلاف وتسعة آلاف مقاتل. وكان أخطر هجماتها، ذلك الذي نفذته في مقديشو في تشرين الاول/أكتوبر 2017، وأسفر عن مصرع 512 شخصا وجرح حوالي 295 آخرين.
إ. ع/ع.م (أ ف ب، رويترز)
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
جيردا تارو
مصورة يهودية توجهت، بعد هروبها من ألمانيا عام 1933، إلى إسبانيا لتصوير الحرب الأهلية فيها. وثقت تارو المقاومة ضد الجنرال فرانشيسكو فرانكو - الذي وصل للحكم في إسبانيا عقب الحرب الأهلية. أثارت صور تارو الإعجاب والتعاطف عبر أوروبا، وهذه الصورة نموذج من أعمالها حيث تظهر عضوة في الميليشيا الجمهورية ضد الجنرال فرانكو أثناء تدريبها على إطلاق النار بالقرب من مدينة برشلونة.
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
جيردا تارو
أعطت تارو الأولوية أثناء توثيقها الحرب الأهلية الإسبانية للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، كما هو واضح في هذة الصورة لمجموعة من اللاجئين في جنوب إسبانيا. واستطاعت تارو تحقيق نجاح كبير خلال فترة قصيرة، وتعد أول مصورة صحفية تفقد حياتها أثناء التقاطها للصور على خط النار.
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
لي ميلر
واحدة من أربع مصورات تم السماح لهن بمرافقة الجيش الأمريكي في أوروبا في نهاية الحرب العالمية الثانية. التقطت ميلر صوراً رائعة لمجلة "فوغ" توثق تحرير معسكري الإبادة النازيين "داخاو" و"بوخنفالد". أما قبل الحرب، فقد كانت ميلر من أتباع السريالية في اعمالها، حتى أن المصور مان راي - الذي يعد من رواد التصوير السريالي في العالم - كان واحداً من أصدقائها المقربين.
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
فرانسواز ديمولديه
التقطت فرنسواز هذه الصورة عام 1976 في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي سافرت إليها لتغطية الحرب الأهلية هناك. الصورة، التي توثق مذبحة ضد الفلسطينيين، فازت بجائزة "صورة الصحافة العالمية". المفارقة كانت أن الصورة التي جعلت فرنسواز أول أمرأة في العالم تفوز بتلك الجائزة رُفض نشرها من قبل. لكن الحرب اللبنانية ليست الأولى لفرنسواز، حيث غطت قبلها الحرب الأمريكية في فيتنام أثناء ذروتها.
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
كريستين سبنجلر
نشأة سبنجلر في العاصمة الإسبانية مدريد جعلتها تتأثر بأعمال الفنانين الإسبان، ومن ضمنهم فرنشيسكو غويا، الذي استطاع التعبير عبر رسوماته عن اللحظات الحالكة في حياة الإنسان. وبعد تصويرها وتوثيقها للصراعات في إيرلندا وفيتنام وكمبوديا وايران وفلسطين، أدركت سبلنجر أنه لحسن الحظ لا يعتاد البشر أبداً على الخوف والظلم.
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
كاثرين ليروي
أثناء تصوير الصراعات المسلحة، قد تميل الكفة أحياناً لجانب على حساب الآخر: إما الجنود أو المدنيين. حاولت المصورة كاثرين ليروي، خلال توثيقها للحرب الأمريكية في فيتنام، تصوير جانبي الصراع. صوبت كاثرين عدسة الكاميرا نحو جندي أمريكي أثناء عثوره على جثمان زميل له، ومن ثم زارت نفس الجندي في منزله بعدها بأعوام من أجل توثيق ما خلفته الحرب من آثار.
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
كارولين كول
اعتادت كارولين، المصورة في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، على توثيق الكوارث الطبيعية والصراعات بمنطقة أمريكا الوسطى. ثم وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر لتكون بمثابة نقلة في حياة كارولين، حيث قررت بعدها السفر إلى أفغانستان ثم إلى العراق لتغطية الحرب الأمريكية في الدولتين. إلا أن كارولين قررت في النهاية العودة مرة أخرى لتغطية الكوارث الطبيعية.
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
سوزان ميسلاس
أغلبية الصور التي تم التقاطها للحروب والصراعات العسكرية خلال القرن العشرين كانت باللونين الأبيض والأسود. وتعد سوزان بين أولى المصورات اللاتي استخدمن الألوان في صورهن لتثير الكثير من الجدل. فصور سوزان ميسلاس لمناطق النزاع في أمريكا الوسطى نجحت في توسيع مفهوم الحرب لدى الرأي العام، حيث أظهرت كيف تكون معاناة المدنيين في أوقات الحروب. تفتيش المسافرين في نيكاراجوا بهذة الصورة مثال حي على تلك المعاناة.
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
أنيا نيدرينجهاوس
أنيا معروفة بعودتها الدائمة لمناطق الصراعات المسلحة لتوثيقها من خلال صورها. بدأت أنيا حياتها المهنية بتصوير الحرب في البوسنة، كما قامت بتصوير الحرب الأمريكية في أفغانستان، حيث التقطت هذه الصورة. وأثناء عملها في أفغانستان لحساب وكالة "أسوشيتدبرس"، لقت أنيا نيدرينجهاوس مصرعها. ويضم معرض "مصورات الحرب" 80 عملاً للمصورة الراحلة.