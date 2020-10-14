 رحيل الممثل المصري محمود ياسين بعد إرث ضخم في خزائن الفن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.10.2020

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رحيل الممثل المصري محمود ياسين بعد إرث ضخم في خزائن الفن

تُوفي الممثل المصري الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، تاركاً إرثاً ضخماً في خزائن السينما والدراما والمسرح في مصر بالمشاركة في 150 فيلماً وأكثر من 60 عملاً درامياً و20 مسرحية.

الفنان المصري الكبير محمود ياسين

الفنان المصري الكبير محمود ياسين

توفي الممثل المصري الكبير محمود ياسين اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) عن عمر ناهز 79 عاماً، بعدما أثرى الساحة الفنية بأعماله على مدى عقود  وحجبه المرض في سنواته الأخيرة عن العمل والحياة العامة.

وكتب ابنه السيناريست والممثل عمرو محمود ياسين على حسابه بموقع فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون". كما كتبت ابنته رانيا محمود ياسين على حسابها بفيسبوك: "بحبك أوي، وداعاً يا حبيبي.. أبي في ذمة الله".

ونعت مؤسسات فنية مصرية وعربية الفنان الراحل منها المعهد العالي للفنون المسرحية والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما والهيئة العربية للمسرح. وعبر عدد من الفنانين عن عميق حزنهم للنبأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم خالد الصاوي ومحمد هنيدي ودنيا سمير غانم وفيفي عبده من مصر ودرة من تونس وسوزان نجم الدين من سوريا وحبيب غلوم من الإمارات.

حياته مليئة بالإبداع
ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف يوماً ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

مختارات

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى مسارح أخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

قدم في السينما أدواراً صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970، وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

شارك في أبرز الأفلام التي تناولت البطولات العسكرية المصرية مثل (أغنية على الممر) و(الوفاء العظيم) و(الرصاصة لا تزال في جيبي) و(بدور) و(حائط البطولات).

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غداً تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

منحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمي.

خاض مجال الإنتاج فقدم للتلفزيون مسلسل (القرين) وللسينما أفلام (رحلة النسيان) و(مع تحياتي لأستاذي العزيز) و(قشر البندق).

نال محمود ياسين العديد من الجوائز وكرمته مهرجانات سينمائية عربية وغربية  منها مهرجان طشقند عام 1980 ومهرجان عنابة بالجزائر عام 1988 والمهرجان القومي للسينما المصرية عام 2006. وفي عام 2015 أهداه مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورته الحادية والثلاثين.

تزوج من الفنانة شهيرة وأنجب منها رانيا التي امتهنت التمثيل أيضاً وعمرو الذي شارك في بعض الأعمال الدرامية قبل أن يتفرغ للكتابة.

م.ع.ح/ ع.غ (رويترز – أ ف ب)

  • Oscarverleihung 2019 | Bester Darsteller - Rami Malek (AFP/V. Macon)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    حصاد وافر

    حصل الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لدور فريدي ميركوري المغني الرئيسي الراحل في فريق كوين في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي). وكان الفيلم أكبر صائد لجوائز الأوسكار هذا العام، إذ حصد في الإجمال أربع جوائز.

  • England BAFTA Film Awards 2019 | Rami Malek (picture-alliance/AP Photo/J. C. Ryan)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    جوائز سابقة

    "إنه أكبر تحد واجهته على الإطلاق"، هكذا وصف مالك (37 عاماً) مشاركته في "الملحمة البوهيمية". وكان الممثل الشاب قد فاز من قبل عن نفس الدور بجائزة "غولدن غلوب" الأمريكية، متفوقاً على برادلي كوبر، الذي رشح أيضاً لنفس الجائزة عن دوره في فيلم "إيه ستار إيز بورن". كما نال جائزة "بافتا" البريطانية عن الفيلم ذاته.

  • Filmstill Bohemian Rhapsody (2017 Twentieth Century Fox)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    تدريب شاق

    اضطر مالك للخضوع لتدريب شاق لأداء هذا الدور، حيث قال في تصريحات صحفية إنه درس فيديوهات ميركوري حتى يتمكن من تجسيد الشخصية على نحو متطابق، وأضاف: "لم أر نفسى كمغن مطلقاً. لم ألمس البيانو مطلقاً من قبل... لقد كان طريقاً وعراً بالنسبة لي، واضطررت لأخذ دروس وتعلم كل شيء".

  • Rami Malek (Imago/Matrix)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    ابن مهاجرين مصريين

    ولد مالك عام 1981في لوس إنجليس لأبوين مصريين هما سعيد مالك ونيللي عبد الملك. وتربى مالك وسط عائلته القبطية الأرثوذكسية وتحدث اللغة العربية في المنزل حتى سن الرابعة. لدى مالك شقيق توأم اسمه سامي وهو أصغر سنا بأربع دقائق ويعمل معلماً.

  • Filmstill Nacht im Museum mit Rami Malek und Ben Stiller (picture-alliance/Everett Collection/20th Century Fox Film Corp.)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    دوره الأول

    كانت أول الأعمال السينمائية التي شارك فيها مالك الفيلم الكوميدي "ليلة في المتحف"، الذي قام ببطولته النجم الأمريكي بن ستيلر، كما شارك في فيلم "ملحمة الشفق: بزوغ الفجر 2 " وفيلم الدراما "أولدبوي".

  • Rami Malek (Imago/UPI Photo)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    أدوار مساعدة

    ولد رامي وترعرع في لوس إنجليس بكاليفورنيا، والتحق بجامعة إيفانسفيل في إنديانا، وتخرج منها بشهادة بكالوريوس في المسرح. عمل في سلسلة من الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك ثلاثية "ليلة في المتحف" ومسلسل "الهادئ" (2010).

  • Filmstill - Mr. Robot (picture-alliance/AP Photo/USA Network/M. Parmelee)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    مستر روبوت

    لكنه انطلق إلى عالم النجومية بعد تجسيده لشخصية خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يعاني من اكتئاب واضطراب في الهوية إليوت ألديرسون في المسلسل التلفزيوني "مستر روبوت". وحصل عن دوره في المسلسل على جائزة إيمي عام 2016.

  • Oscarverleihung 2019 | Bester Darsteller - Rami Malek (Reuters/M. Blake)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    قبلة بطعم النجاح

    على المستوى الشخصي أيضاً فاز مالك بقلب الممثلة البريطانية الحسناء لوسي بوينتون من خلال عملهما في "الملحمة البوهيمية" بعد أن جسدت دور صديقة ميركوري ماري أوستين في الفيلم. في الصورة يقبل رامي صديقته البريطانية بعد إعلان فوزه بالجائزة.

  • Rami Malek und Lucy Boynton (picture-alliance/AP/Invision/V. Le Caer)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    الوقوع في حب مدينة الضباب

    لكن الممثل المصري من أصول مصرية لم يقع في حب الحسناء لوسي فقط، بل وفي مدينة لندن أيضاً أثناء تصوير مشاهد الفيلم هناك. وذكر تقرير إخباري منتصف الشهر الجاري أنه بات يفكر في الانتقال للعيش في عاصمة الضباب.


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