 رحلة باحث عن اللجوء في ألمانيا.. ″الحل إما الدراسة أو الزواج!″ | ثقافة ومجتمع | DW | 15.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

رحلة باحث عن اللجوء في ألمانيا.. "الحل إما الدراسة أو الزواج!"

قلق دائم من الترحيل هو حال الشباب الذين يعيشون في مراكز الإرساء في ألمانيا ولم يتم البت بطلبات لجوئهم، إيبرا شاب غامبي واحد من بين هؤلاء الشباب، يروي لمهاجر نيوز أمنياته التي يصلي لأجل أن تتحقق قريبا.

Deutschland Ibera Maneeh (ibera Maneeh Ort Deutschland Marion Mcgregor )

لم يمانع إبيرا في الحديث إلينا، بل كان سعيداً لفعل ذلك خاصة وأنه فوّت لتوه فرصة الركوب في الحافلة وعليه أن ينتظر ساعة كاملة حتى تصل الحافلة التالية. بملابسه المختارة بعناية، خاصة حقيبة ظهره العصرية، يظهر إبيرا كيافع ألماني في طريقه إلى المدرسة أو الجامعة، أو حتى كموسيقي، وهو وَصف يقترب للغاية من واقع هذا الشاب، فهو عاشق للرقص على إيقاعات الريغي، حسب ما أخبرنا.

مختارات

مازال لاجئون جدد يتدفقون على البوسنة والهرسك بالآلاف سنويا. وفي طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي تتوقف رحلة الكثيرين في البوسنة عند الحدود مع كرواتيا. هناك في منطقة فليكا كلادوسا يتفهم الناس وضعهم ويقدمون المساعدة لهم. (26.11.2018)

اعتقلت الشرطة الألمانية مشتبهين آخرين متورطين في حوادث اعتداء على تلميذة في مدينة أوغسبروغ، ليصبح عدد المشتبه بهم خمسة أفغان. وبحسب تحقيقات الادعاء العام، فإن أحد هذه الحوادث تم في مركز إيواء يعيش فيه أحد الشبان الأفغان. (14.12.2018)

يُلقب كذلك باسم "ميلا د.ز"، يبلغ إيبرا من العمر19 سنة، ترعرع في غامبيا البعيدة عن ألمانيا بحوالي 6 آلاف كيلومتر. حقائق: غامبيا، تعدّ البلد الأصغر مساحة في القارة الإفريقية، توجد تحديداً في السواحل الغربية، وتظهر كما لو أنها إقليماً داخل السنغال. يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، وهي من أقلّ دول القارة تنمية. و 40 بالمئة من شبابها عاطلين عن العمل.

لكي تصل إلى البحر المتوسط انطلاقاً من غامبيا، عليك أن تتجاوز حدود عدد من الدول، وتقطع آلاف الكيلومترات في الصحراء، خاصة في النيجر وليبيا. هي رحلة بالغة الخطر، لكن ذلك لم يمنع آلاف الشباب الغامبيين من خوض المغامرة وقطع طريق ُتعرف باسم بـ"الطريق الخلفية".

مرّ إيبرا مانيه بدوره من هذه الطريق حتى وصل إلى إيطاليا، ومنها إلى النمسا عبر شبكة الحافلات "فليكس باس" المعروفة بأثمنتها الزهيدة، وأخيراً حطّ الرحال في بافاريا بجنوب ألمانيا حيث قدّم طلب اللجوء.

حقائق: قدّم 2750 غامبي على حقّ اللّجوء في ألمانيا خلال عام 2017. غالبية الطلبات قُدمت في ولاية بادن فورتمبيرغ، المحاذية لولاية بافاريا.

يعيش إيبيرا حالياً في حالة ترقب وهو ينتظر الرّد على طلب لجوئه. يقطن في مركز لطالبي اللجوء في ضواحي المدينة الصغيرة، دوناوفورث، إلى جانب أشخاص آخرين من 18 جنسية على الأقل، بينهم أكثر من 220 من أبناء بلده، جلّهم رجال.

"هذه التجربة غير سهلة على الإطلاق، خصوصاً عندما ترحل عن بلدك لأجل أن تصل هنا، حيث تلتقي بالكثير من الجنسيات الأخرى كالسنغالية والغانية والنيجيرية وغيرها" يحيك إبيرا لمهاجر نيوز، مستطرداً: "أكيد لن تحسّ بالراحة التي كانت في منزلك لأننا نتشارك هنا في السكن، فكيف تكون مرتاحاً وأنت تعيش إلى جانب ثمانية أشخاص في الغرفة ذاتها؟".

Deutschland | Ausländerbehörde in Berlin (picture-alliance/dpa/ZB)

سلطة متابعة شؤون الأجانب - ألمانيا

"قد يأتي القرار الأسبوع القادم"

مثل الكثير من الغامبيين في هذا المركز، يعيش إبيرا في خوفٍ دائم من ترحيله إلى إيطاليا. كثيراً ما تأتي عناصر الشرطة إلى هذا المركز ليلاً لأجل تجميع وترحيل من رفضت السلطات طلبات لجوئهم. بما أن جلّ المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الأفارقة يصلون إلى أوروبا أولا عبر إيطاليا وإسبانيا، فإنه غالباً ما يتم ترحيلهم إلى هذين البلدين.

"كثير من أصدقائي رُحلّوا إلى إيطاليا، حيثُ لا يجدون هناك حتى مكاناً للنوم، وغالباً ما يتحوّلون إلى مشرّدين"، يحكي إبيرا.

حقائق: في عام 2017، لم يحصل سوى خمسة بالمئة من الغامبيين على حق اللجوء في ألمانيا. خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، جرى الاعتراف بـ108 لاجئاً، وخمسة آخرين بحقهم في اللجوء، و12 حصلوا على الحماية الثانوية، وذلك من أصل حوالي أربعة آلاف طلب لجوء قدمها الغامبيون في ألمانيا.

تخطيط لحياة أفضل

كان إبيرا في طريقه إلى "المدرسة" عندما التقيناه. في الحقيقة هي ليست مدرسة، بل قسم تشرف عليه الكلية التقنية المحلية، لكن في هذا القسم يمكن لإبيرا تعلّم الألمانية والقليل من ثقافة البلاد. وإن استطاع إبيرا النجاح في تحدّي التعلّم، فيمكنه مضاعفة حظوظه لأجل البقاء في ألمانيا.

يتحدث إبيرا: "كما ترى، أنا في طريقي إلى المدرسة حتى أخطط لحياة أفضل. لأنني سمعت أن الغامبيين ليست لديهم فرص كبيرة لتحصيل اللجوء، بل أكثر من ذلك، فرصنا دُمرت! لكن يمكن تفادي ذلك عبر حضور دروس اللغة، أو إذا كنت محظوظاً زيادةً، أن تجد سيدة للزواج، أو أن يكون لك طفلة أو طفل".

حقائق: يحمي الدستور الألماني الحق في تكوين الأسرة، لذلك عموماً يبقى من غير الممكن أن ترّحل السلطات المهاجر أو طالب اللجوء إذا اقترن بشريك حياة ألماني، أو يملك حقّ الإقامة في ألمانيا. ويؤكد بند في قانون الإقامة الألماني، أنه يمكن للمهاجر الحصول على ترخيص بالإقامة في هذه الحالة، والأمر ذاته ينطبق في حالة كان المهاجر يتوّفر على طفل ألماني، أو لديه حق الإقامة في ألمانيا.

ومن المهم معرفة أن السلطات صارمة في طرق تأكدها من حقيقة وجود الأسرة، لذلك إذا لم يعش طرفا الأسرة مع بعضهما بعد الزواج، يفقد المهاجر الحق في الإقامة، لأن السلطات تقتنع هنا أن الزواج استخدم فقط لأجل ضمان البقاء في البلد. كما تقوم السلطات بتحريات في موضوع الأبوة والأمومة لأجل الغرض ذاته.

بالعودة إلى إبيرا، وفي الوقت الذي يبقى فيه محاصراً داخل المركز، يَظهر التعليم بالنسبة إليه الطريق الأفضل حتى تتقدم حياته، إلى جانب استمرار حلمه بتحقيق مسار موسيقي ناجح.. وحتى ذلك الحين، تبقى أكبر أماني إبيرا، التي يصلّي لأجل تحقيقها على المدى القريب، هي أن لا تطرق الشرطة الألمانية باب غرفته، حاملة النبأ الذي لا يرغب أبداً بسماعه.

ماريون ماغريغور/ترجمة: إسماعيل عزام

رحلة باحث عن اللجوء في ألمانيا.. "الحل إما الدراسة أو الزواج!" – مهاجر نيوز

  • Bulgarien Grenze Grenzsoldaten (Getty Images/AFP/N. Doychinov)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    قوات خاصة على الحدود البلغارية

    تعتزم بلغاريا نشر قوات خاصة على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين، الأمر الذي تسبب في انتقادات لبلغاريا وجهتها مؤسسة برو أزول المعنية بشؤون اللاجئين.

  • Flüchtlinge im Boot (Picture-alliance/dpa/E. Morenatti/AP)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    ليبيا: بوابة المهاجرين

    تعتبر ليبيا بوابة مئات الآلاف من الراغبين في العبور نحو إيطاليا، التي وافقت حكومتها مؤخرا على مهمة بحرية في المياه الليبية لاعتراض الزوارق المهاجرة وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

  • Rettungsaktion von Ärzte ohne Grenzen Mittelmeer (DW/K. Zurutuza)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    معاناة يومية

    تقرير صدر مؤخرا عن منظمة "أوكسفام" ذكر أن غالبية المهاجرات الأفريقيات يتعرضن للاغتصاب والعمل القسري، مشيرا إلى أن المعاناة هي جزء من الحياة اليومية للكثير من المهاجرين.

  • Griechenland Flüchtlingslager auf Samos (DW/F. Pianka)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    اتفاق تركي أوروبي على إعادة اللاجئين

    من بنود اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى. وكثيراً ما هدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الاتفاقية، بعد كل خلاف سياسي مع الاتحاد الأوروبي.

  • Filmstill Die Balkanroute – Auf der Flucht , (ORF)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    طريق البلقان: هل يمكن إغلاقه كليا؟

    أقر ساسة أوروبيون بصعوبة إغلاق طريق البلقان بشكل كلي أمام المهاجرين كما أفادت بيانات إحصائية أن طريق البلقان لايزال الأكثر استخداما من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.

  • default

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    الطريق من المغرب إلى إسبانيا

    أغلقت السلطات الإسبانية معبرا حدوديا مع المغرب، بشكل مؤقت وذلك في أعقاب زيادة حالات دخول المهاجرين خلال المعبر. الإغلاق شمل أيضا التجار، وفقا لبيانات إسبانية. وكثيرا ما يستخدم المهاجرون الأفارقة جيبي سبتة ومليلية إلى الشمال من المغرب كنقطة دخول لأوروبا.

  • default

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    رقابة حدودية مشددة

    شددت النمسا من نهجها تجاه عبور المهاجرين لحدودها، إذ لم يستبعد مسؤولون إمكانية إغلاق الحدود حال قررت إيطاليا السماح للمهاجرين بالعبور في اتجاه الشمال. الحدود الألمانية النمساوية بدورها شهدت تشديدا في إجراءات المراقبة.


مختارات

محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

بعد نحو عامين على دخول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا، توجه أغلبهم إلى ألمانيا. دول أوروبية تسعى لإحكام السيطرة على حدودها ومنع دخول المزيد من اللاجئين من خلال تشديد المراقبة على الحدود. (17.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Kinderehe Aktion Italien Amnesty International

هل إلغاء زواج القصر في ألمانيا مخالف للدستور؟ 14.12.2018

رأت المحكمة الاتحادية الألمانية أن القاعدة القانونية التي تقضي بإلغاء فعالية زيجات القصّر لا تتفق مع بعض مواد الدستور الألماني، مطالبة المحكمة الدستورية بافتحاص ذلك. فما هي خلفيات قرار المحكمة الاتحادية؟

Keupstrasse Köln Ömer ul Faruk Moschee

تقرير: الإخوان المسلمون أخطر على ألمانيا من "داعش" والقاعدة 12.12.2018

أفاد تقرير لموقع فوكوس بأن للإخوان المسلمين تأثيرا ملحوظا على الجالية المسلمة بألمانيا. وحسب جهاز الاستخبارات الداخلية فإن "الجمعية الإسلامية"، واجهتهم في ألمانيا، تشكل خطرا على الديمقراطية وهو ما تنفيه الأخيرة.

Deutschland Flüchtlingszug erreicht Flughafen Köln/Bonn

مهاجرون ولاجئون سابقون يرفضون استقبال اللاجئين الآن.. لماذا؟ 01.12.2018

جاؤوا كمهاجرين أو لاجئين إلى الدول الأوروبية، لكنهم يطالبون الآن بتشديد سياسة اللجوء في البلدان التي يعيشون فيها، بل هناك من ينشط في أحزاب مناهضة للمهاجرين ويرفضون استقبال اللاجئين. ما هي الأسباب؟

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار