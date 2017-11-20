إسبانية متحولة جنسيا على بعد خطوة من لقب ملكة جمال الكون

تحمل أنخيلا بونسي، ملكة جمال إسبانيا وأول إمرأة متحولة جنسياً تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون، رسالة جريئة - من خلال مشاركتها في المسابقة - وهي الدفاع عن حقوق المتحولين جنسياً. وتعد مشاركتها في المسابقة نجاحا كبيرا باعتبارها أول إمرأة متحولة جنسياً تشارك في البطولة خلال تاريخ تنظيم المسابقة الذي يعود إلى عام 1952.
وتسعى أنخيلا (27 عامًا) التي ولدت ذكرًا، تشريحياً، وخضعت لعملية جراحية وتحولت إلى أنثى، في الحصول على لقب ملكة جمال الكون في 17 كانون أول/ ديسمبر الجاري المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد أن أصبحت المسابقة منذ عدة سنوات مفتوحة أمام المتحولات جنسيا، بعد حادث عام 2012 حيث تم منع ملكة جمال كندا من المشاركة لأنها لم تولد أنثى.
ومن خلال مشاركتها في المسابقة، تسعى أنخيلا لإلقاء الضوء على مسألة تهميش مجتمع المتحولين جنسيا، وتقول ملكة جمال إسبانيا لوكالة فرانس برس حول ذلك: "من منا لم يعاني من التحيز والمضايقة؟"، وتضيف الملكة: "أقولها دائما - إن عضوي الجنسي لم يحولني الى إمرأة. إنني إمراة قبل الولادة، لأن هويتي هنا"، وتشير إلى رأسها.
تعمل أنخيلا في مؤسسة خيرية إسبانية لمساعدة الأطفال على التغلب على التمييز المرتبط بحرية التعبير عن الهوية الجنسية. "أعتقد أنه إذا تحدثنا مع الأطفال عن التنوع الجنسي منذ سن مبكرة، يمكننا أن نربي جيلًا جديدًا في مجتمعنا أكثر تسامحًا واحترامًا"، تقول أنخيلا.
وسُيحدد يوم الاثنين ملكة جمال الكون من بين 94 مشاركة في البطولة وسيتم تغطية المسابقة على الهواء مباشرة، وسيقدم العرض الممثل الكوميدي الأمريكي ستيف هارفي وعارضة الأزياء الشهيرة آشلي غراهام.
س.آ / ع.ج.م (أ ف ب)
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مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض
2017: مانوشي شيلار - الهند
تربعت الهندية مانوشي تشيلار(20 عاماً) على عرش ملكة جمال العالم لسنة 2017. وتدرس مانوشي الطب وتعد سادس هندية تحصد هذا اللقب. تسير مانوشي على خطى ممثلات بوليوود الشهيرات مثل بريانكا شوبرا (ملكة جمال العالم 2000) وأيشواريا راي (ملكة جمال العالم 1994)
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مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض
2016: ستيفاني ديل فال- بويرتوريكو
في السنة الماضية 2016، توجت الطالبة البويرتوريكية ستيفاني ديل فال بلقب أجمل امرأة في العالم، حيث تسلمت التاج من الفائزة بالنسخة الماضية من إسبانيا.
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مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض
2015: ميريا لا لاغونا – إسبانيا
سنة 2015 فاز طالبة الصيدلة الإسبانية ميريا لا لاغونا بلقب أجمل سيدة في العالم، في حفل احتضنته الصين. وشهد الحفل غياب المرشحة الكندية والمولودة في الصين، أنستازيا لين، عن المشاركة بسبب منعها من السفر.
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مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض
2014: رولين شتراوس - جنوب أفريقيا
استقر الاختيار في سنة 2014 على الجنوب أفريقية رولين شتراوس، التي تربعت على عرش الأجمل في العالم. بيد أن المنافسة، التي نظمتها العاصمة البريطانية لندن، خيمت عليها أجواء موت ملكة جمال هندوراس، ماريا خوسيه ألفاردو مونيوز.
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مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض
2013: ميغان يونغ- الفلبين
شهدت مسابقة أجمل امرأة في العالم سنة 2014 الكثير من الإثارة، بعدما تم نقل موقع الحفل من مكان قريب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى بالي بسبب الاحتجاجات. وفازت الطالبة الفلبينية، ميغان يونغ، بلقب الأجمل تلك السنة.
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مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض
2012: يو وينشيا - الصين
احتضنت مدينة أوردوس في إقليم منغوليا الصيني مسابقة أجمل امرأة في العالم للمرة الأولى في تاريخها، وتوجت بها الصينية يو وينشيا.
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مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض
2011: إيفيان ساركوس- فنزويلا
في حفل احتضنته العاصمة البريطانية لندن، تربعت الفنزويلية إيفيان ساركوس على عرش أجمل امرأة في العالم لسنة 2011. فقدت إيفيان والديها وأصبحت يتيمة في سن الثامنة، وترعرعت في دير. إعداد: بيترا لمبيك/ رضوان مهدوي.